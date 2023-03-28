https://sputniknews.com.tr/20230328/konuralpin-istifasi-sonrasi-chpnin-yeni-rtuk-uyesi-tuncay-keser-oldu-1068838292.html
Konuralp'in istifası sonrası CHP'nin yeni RTÜK üyesi Tuncay Keser oldu
Konuralp'in istifası sonrası CHP'nin yeni RTÜK üyesi Tuncay Keser oldu
CHP'nin RTÜK üyesi Okan Konuralp'in milletvekilliği adaylığı için istifa etmesinin ardından Konuralp'in yerine gelen isim, uzun süredir CHP'nin Meclis Grup... 28.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-28T11:36+0300
2023-03-28T11:36+0300
2023-03-28T11:36+0300
türkiye
rtük
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
gözlemci üye
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
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HaberTürk'te yer alan habere göre, Keser için CHP Meclis grubu gerekli yazıyı hazırladı ve Meclis başkanlığına sundu. Seçimin bu hafta içinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.Seçilmesi halinde Tuncay Keser iki yıl görev yapacak. RTÜK'e CHP kontenjanından daha önce seçilen ve görevini sürdüren bir diğer isim ise İlhan Taşcı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), gözlemci üye, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), gözlemci üye, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
Konuralp'in istifası sonrası CHP'nin yeni RTÜK üyesi Tuncay Keser oldu
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CHP'nin RTÜK üyesi Okan Konuralp'in milletvekilliği adaylığı için istifa etmesinin ardından Konuralp'in yerine gelen isim, uzun süredir CHP'nin Meclis Grup Danışmanlığı görevinde bulunan Tuncay Keser oldu.
HaberTürk'te yer alan habere
göre, Keser için CHP Meclis grubu gerekli yazıyı hazırladı ve Meclis başkanlığına sundu. Seçimin bu hafta içinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Seçilmesi halinde Tuncay Keser iki yıl görev yapacak. RTÜK'e CHP kontenjanından daha önce seçilen ve görevini sürdüren bir diğer isim ise İlhan Taşcı.