https://sputniknews.com.tr/20230328/konuralpin-istifasi-sonrasi-chpnin-yeni-rtuk-uyesi-tuncay-keser-oldu-1068838292.html

Konuralp'in istifası sonrası CHP'nin yeni RTÜK üyesi Tuncay Keser oldu

Konuralp'in istifası sonrası CHP'nin yeni RTÜK üyesi Tuncay Keser oldu

CHP'nin RTÜK üyesi Okan Konuralp'in milletvekilliği adaylığı için istifa etmesinin ardından Konuralp'in yerine gelen isim, uzun süredir CHP'nin Meclis Grup... 28.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-28T11:36+0300

2023-03-28T11:36+0300

2023-03-28T11:36+0300

türkiye

rtük

radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)

gözlemci üye

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

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HaberTürk'te yer alan habere göre, Keser için CHP Meclis grubu gerekli yazıyı hazırladı ve Meclis başkanlığına sundu. Seçimin bu hafta içinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.Seçilmesi halinde Tuncay Keser iki yıl görev yapacak. RTÜK'e CHP kontenjanından daha önce seçilen ve görevini sürdüren bir diğer isim ise İlhan Taşcı.

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rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), gözlemci üye, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)