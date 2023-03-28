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SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu: İktidarımızda göreceksiniz, 2 kilo et 1 gram altın etmeyecek
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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
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Kılıçdaroğlu: İktidarımızda göreceksiniz, 2 kilo et 1 gram altın etmeyecek
Kılıçdaroğlu: İktidarımızda göreceksiniz, 2 kilo et 1 gram altın etmeyecek
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İktidarımızda göreceksiniz 2 kilo et 1 gram altın etmeyecek" dedi. 28.03.2023, Sputnik Türkiye
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2023 türkiye seçimleri
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya Ereğli Atatürk Spor Salonu'nda "Millet Buluşması"nda konuşuyor.Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:
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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhurbaşkanı
kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhurbaşkanı

Kılıçdaroğlu: İktidarımızda göreceksiniz, 2 kilo et 1 gram altın etmeyecek

13:56 28.03.2023 (güncellendi: 13:58 28.03.2023)
© AACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2023
© AA
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Ayrıntılar geliyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İktidarımızda göreceksiniz 2 kilo et 1 gram altın etmeyecek" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya Ereğli Atatürk Spor Salonu'nda "Millet Buluşması"nda konuşuyor.
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:
En hızlı neleri yapacağız? 6 lider bir araya geldik. İsraf haramdır diye biliyoruz. İlk yapacağımız iş, israfı önlemek. Bütün savurganları sıfırlayacak bir kararname çıkartacağız. İsraf olmayacak.
Her çocuk okulda sağlıklı bir şekilde beslenecek. Hiçbir aileye yük olmayacaklar, zengin fakir ayrımı olmayacak, herkes aynı çantadan beslenecek. İktidarımızda göreceksiniz 2 kilo et 1 gram altın etmeyecek.
Torpili bitireceğiz, kul hakkı yemeyeceğiz.
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