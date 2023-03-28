https://sputniknews.com.tr/20230328/kilicdaroglu-iktidarimizda-goreceksiniz-2-kilo-et-1-gram-altin-etmeyecek-1068849841.html
Kılıçdaroğlu: İktidarımızda göreceksiniz, 2 kilo et 1 gram altın etmeyecek
Kılıçdaroğlu: İktidarımızda göreceksiniz, 2 kilo et 1 gram altın etmeyecek
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İktidarımızda göreceksiniz 2 kilo et 1 gram altın etmeyecek" dedi. 28.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-28T13:56+0300
2023-03-28T13:56+0300
2023-03-28T13:58+0300
2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhurbaşkanı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya Ereğli Atatürk Spor Salonu'nda "Millet Buluşması"nda konuşuyor.Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:
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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhurbaşkanı
kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhurbaşkanı
Kılıçdaroğlu: İktidarımızda göreceksiniz, 2 kilo et 1 gram altın etmeyecek
13:56 28.03.2023 (güncellendi: 13:58 28.03.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İktidarımızda göreceksiniz 2 kilo et 1 gram altın etmeyecek" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya Ereğli Atatürk Spor Salonu'nda "Millet Buluşması"nda konuşuyor.
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:
En hızlı neleri yapacağız? 6 lider bir araya geldik. İsraf haramdır diye biliyoruz. İlk yapacağımız iş, israfı önlemek. Bütün savurganları sıfırlayacak bir kararname çıkartacağız. İsraf olmayacak.
Her çocuk okulda sağlıklı bir şekilde beslenecek. Hiçbir aileye yük olmayacaklar, zengin fakir ayrımı olmayacak, herkes aynı çantadan beslenecek. İktidarımızda göreceksiniz 2 kilo et 1 gram altın etmeyecek.
Torpili bitireceğiz, kul hakkı yemeyeceğiz.