İtalya'da Maradona sergisi: 'Benim adım Diego ve Napoli'den geliyorum'

© AAArjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona'nın eşyaları, İtalya'nın Napoli kentindeki bir restoranda sergilenmeye başladı.
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© AA
Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona'nın eşyaları, İtalya'nın Napoli kentindeki bir restoranda sergilenmeye başladı.
© AA'Benim adım Diego ve Napoli’den geliyorum' isimli sergide Maradona'nın giydiği kıyafetler ve forma koleksiyonu sergileniyor.
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© AA
'Benim adım Diego ve Napoli’den geliyorum' isimli sergide Maradona'nın giydiği kıyafetler ve forma koleksiyonu sergileniyor.
© AAMaradona, futbola başladığında tek hedefi yoksul ailesine ev almak olan, hayata 1-0 yenik başlayan, 11 yaşından itibaren altyapıdan yetişen, 15 yaşında 8 kişilik ailesinin geçimini üstlenen, 7 bin 140 metrekarelik futbol sahasındaki başarısıyla tarihin en iyi futbolcularından olmayı başaran bir isimdi.
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© AA
Maradona, futbola başladığında tek hedefi yoksul ailesine ev almak olan, hayata 1-0 yenik başlayan, 11 yaşından itibaren altyapıdan yetişen, 15 yaşında 8 kişilik ailesinin geçimini üstlenen, 7 bin 140 metrekarelik futbol sahasındaki başarısıyla tarihin en iyi futbolcularından olmayı başaran bir isimdi.
© AAMaradona, 8 yaşında keşfedildikten sonra 11 yaşından itibaren altyapıda oynamaya başladı. 12 yaşındayken maçların devre aralarında top ile cambazlık yaparak seyircileri eğlendiriyordu. 15 yaşından itibaren 8 kişilik ailesinin geçimini sağlayan bir futbolcu olmayı başardı. Futbola mahalle takımı Estrella Roja'da başlayan Maradona, altyapısına girdiği Argentinos Juniors ile 15 yaşında profesyonel sözleşme imzaladı.
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© AA
Maradona, 8 yaşında keşfedildikten sonra 11 yaşından itibaren altyapıda oynamaya başladı. 12 yaşındayken maçların devre aralarında top ile cambazlık yaparak seyircileri eğlendiriyordu. 15 yaşından itibaren 8 kişilik ailesinin geçimini sağlayan bir futbolcu olmayı başardı. Futbola mahalle takımı Estrella Roja'da başlayan Maradona, altyapısına girdiği Argentinos Juniors ile 15 yaşında profesyonel sözleşme imzaladı.
© AAMaradona, 1981'de gittiği Boca Juniors'ta şampiyonluk yaşamasının ardından Avrupa'nın büyük kulüplerinden Barcelona'ya transfer oldu, ardından Napoli'de ise efsaneye dönüştü. Maradona, standart bir futbolcuda aranan özellikler kendisinde bulunmamasına rağmen belki de tarihin en iyi futbolcusu olmayı başararak önyargıları da yıktı ve futbolcu olmak isteyen herkesin gereken çabayı gösterdiğinde hedefine ulaşabileceğini göstermiş oldu.
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© AA
Maradona, 1981'de gittiği Boca Juniors'ta şampiyonluk yaşamasının ardından Avrupa'nın büyük kulüplerinden Barcelona'ya transfer oldu, ardından Napoli'de ise efsaneye dönüştü. Maradona, standart bir futbolcuda aranan özellikler kendisinde bulunmamasına rağmen belki de tarihin en iyi futbolcusu olmayı başararak önyargıları da yıktı ve futbolcu olmak isteyen herkesin gereken çabayı gösterdiğinde hedefine ulaşabileceğini göstermiş oldu.