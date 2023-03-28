İtalya'da Maradona sergisi: 'Benim adım Diego ve Napoli'den geliyorum'

© AA Maradona, 1981'de gittiği Boca Juniors'ta şampiyonluk yaşamasının ardından Avrupa'nın büyük kulüplerinden Barcelona'ya transfer oldu, ardından Napoli'de ise efsaneye dönüştü. Maradona, standart bir futbolcuda aranan özellikler kendisinde bulunmamasına rağmen belki de tarihin en iyi futbolcusu olmayı başararak önyargıları da yıktı ve futbolcu olmak isteyen herkesin gereken çabayı gösterdiğinde hedefine ulaşabileceğini göstermiş oldu.