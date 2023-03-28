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İtalya'da Maradona sergisi: 'Benim adım Diego ve Napoli'den geliyorum'
İtalya'da Maradona sergisi: 'Benim adım Diego ve Napoli'den geliyorum'
Arjantinli efsane futbolcu Maradona'nın eşyalarının yer aldığı Benim adım Diego ve Napoli’den geliyorum isimli sergi İtalya'da ziyaretçilerini ağırlıyor. 28.03.2023, Sputnik Türkiye
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diego maradona, fotoğraf, sergi, napoli, italya, фото
diego maradona, fotoğraf, sergi, napoli, italya, фото

İtalya'da Maradona sergisi: 'Benim adım Diego ve Napoli'den geliyorum'

14:13 28.03.2023
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Arjantinli efsane futbolcu Maradona'nın eşyalarının yer aldığı Benim adım Diego ve Napoli’den geliyorum isimli sergi İtalya'da ziyaretçilerini ağırlıyor.
© AAArjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona'nın eşyaları, İtalya'nın Napoli kentindeki bir restoranda sergilenmeye başladı.
İtalya'da Maradona sergisi - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona'nın eşyaları, İtalya'nın Napoli kentindeki bir restoranda sergilenmeye başladı.
© AA'Benim adım Diego ve Napoli’den geliyorum' isimli sergide Maradona'nın giydiği kıyafetler ve forma koleksiyonu sergileniyor.
İtalya'da Maradona sergisi - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
'Benim adım Diego ve Napoli’den geliyorum' isimli sergide Maradona'nın giydiği kıyafetler ve forma koleksiyonu sergileniyor.
© AAMaradona, futbola başladığında tek hedefi yoksul ailesine ev almak olan, hayata 1-0 yenik başlayan, 11 yaşından itibaren altyapıdan yetişen, 15 yaşında 8 kişilik ailesinin geçimini üstlenen, 7 bin 140 metrekarelik futbol sahasındaki başarısıyla tarihin en iyi futbolcularından olmayı başaran bir isimdi.
İtalya'da Maradona sergisi - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Maradona, futbola başladığında tek hedefi yoksul ailesine ev almak olan, hayata 1-0 yenik başlayan, 11 yaşından itibaren altyapıdan yetişen, 15 yaşında 8 kişilik ailesinin geçimini üstlenen, 7 bin 140 metrekarelik futbol sahasındaki başarısıyla tarihin en iyi futbolcularından olmayı başaran bir isimdi.
© AAMaradona, 8 yaşında keşfedildikten sonra 11 yaşından itibaren altyapıda oynamaya başladı. 12 yaşındayken maçların devre aralarında top ile cambazlık yaparak seyircileri eğlendiriyordu. 15 yaşından itibaren 8 kişilik ailesinin geçimini sağlayan bir futbolcu olmayı başardı. Futbola mahalle takımı Estrella Roja'da başlayan Maradona, altyapısına girdiği Argentinos Juniors ile 15 yaşında profesyonel sözleşme imzaladı.
İtalya'da Maradona sergisi - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Maradona, 8 yaşında keşfedildikten sonra 11 yaşından itibaren altyapıda oynamaya başladı. 12 yaşındayken maçların devre aralarında top ile cambazlık yaparak seyircileri eğlendiriyordu. 15 yaşından itibaren 8 kişilik ailesinin geçimini sağlayan bir futbolcu olmayı başardı. Futbola mahalle takımı Estrella Roja'da başlayan Maradona, altyapısına girdiği Argentinos Juniors ile 15 yaşında profesyonel sözleşme imzaladı.
© AAMaradona, 1981'de gittiği Boca Juniors'ta şampiyonluk yaşamasının ardından Avrupa'nın büyük kulüplerinden Barcelona'ya transfer oldu, ardından Napoli'de ise efsaneye dönüştü. Maradona, standart bir futbolcuda aranan özellikler kendisinde bulunmamasına rağmen belki de tarihin en iyi futbolcusu olmayı başararak önyargıları da yıktı ve futbolcu olmak isteyen herkesin gereken çabayı gösterdiğinde hedefine ulaşabileceğini göstermiş oldu.
İtalya'da Maradona sergisi - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Maradona, 1981'de gittiği Boca Juniors'ta şampiyonluk yaşamasının ardından Avrupa'nın büyük kulüplerinden Barcelona'ya transfer oldu, ardından Napoli'de ise efsaneye dönüştü. Maradona, standart bir futbolcuda aranan özellikler kendisinde bulunmamasına rağmen belki de tarihin en iyi futbolcusu olmayı başararak önyargıları da yıktı ve futbolcu olmak isteyen herkesin gereken çabayı gösterdiğinde hedefine ulaşabileceğini göstermiş oldu.
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