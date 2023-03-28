https://sputniknews.com.tr/20230328/istanbulda-motosikletli-saldirganlarin-ates-ettigi-kadin-yaralandi-1068825740.html

İstanbul'da motosikletli saldırganların ateş ettiği kadın yaralandı

İstanbul'da motosikletli saldırganların ateş ettiği kadın yaralandı

İstanbul Eyüpsultan'da yolda yürüyen bir kadın, motosikletli ve yüzü maskeli iki şüpheli tarafından silahla vurularak yaralandı. 28.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-28T00:17+0300

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2023-03-28T00:17+0300

türkiye

istanbul

eyüpsultan

motosiklet

saldırı

silahlı saldırı

yaralama

kadın

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Alınan bilgiye göre, Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen E.D, yüzü maskeli ve motosikletli iki zanlı tarafından silahla yaralandı.İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, caddede motosikletle ilerleyen iki şüphelinin silahla ateş etmesi ve olay yerinden hızla kaçması yer aldı.

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istanbul

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istanbul, eyüpsultan, motosiklet, saldırı, silahlı saldırı, yaralama, kadın