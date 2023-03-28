https://sputniknews.com.tr/20230328/istanbulda-motosikletli-saldirganlarin-ates-ettigi-kadin-yaralandi-1068825740.html
İstanbul'da motosikletli saldırganların ateş ettiği kadın yaralandı
İstanbul'da motosikletli saldırganların ateş ettiği kadın yaralandı
İstanbul Eyüpsultan'da yolda yürüyen bir kadın, motosikletli ve yüzü maskeli iki şüpheli tarafından silahla vurularak yaralandı. 28.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-28T00:17+0300
2023-03-28T00:17+0300
2023-03-28T00:17+0300
türkiye
istanbul
eyüpsultan
motosiklet
saldırı
silahlı saldırı
yaralama
kadın
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Alınan bilgiye göre, Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen E.D, yüzü maskeli ve motosikletli iki zanlı tarafından silahla yaralandı.İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, caddede motosikletle ilerleyen iki şüphelinin silahla ateş etmesi ve olay yerinden hızla kaçması yer aldı.
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istanbul, eyüpsultan, motosiklet, saldırı, silahlı saldırı, yaralama, kadın
istanbul, eyüpsultan, motosiklet, saldırı, silahlı saldırı, yaralama, kadın
İstanbul'da motosikletli saldırganların ateş ettiği kadın yaralandı
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İstanbul Eyüpsultan'da yolda yürüyen bir kadın, motosikletli ve yüzü maskeli iki şüpheli tarafından silahla vurularak yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen E.D, yüzü maskeli ve motosikletli iki zanlı tarafından silahla yaralandı.
İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, caddede motosikletle ilerleyen iki şüphelinin silahla ateş etmesi ve olay yerinden hızla kaçması yer aldı.