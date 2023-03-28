https://sputniknews.com.tr/20230328/istanbulda-bazi-vapur-seferleri-yapilamiyor-1068834654.html
İstanbul'da bazı vapur seferleri yapılamıyor
İstanbul'da bazı vapur seferleri yapılamıyor
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri gerçekleştirilemiyor. 28.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-28T09:46+0300
2023-03-28T09:46+0300
2023-03-28T09:47+0300
türkiye
istanbul
vapur
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Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, hava muhalefeti sebebiyle Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattı seferlerinin Moda İskelesi uğramasının yapılamadığı bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20230328/bursa-istanbul-deniz-otobusu-seferlerinden-bazilari-iptal-edildi-1068828583.html
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istanbul, vapur
İstanbul'da bazı vapur seferleri yapılamıyor
09:46 28.03.2023 (güncellendi: 09:47 28.03.2023) Abone ol
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri gerçekleştirilemiyor.
Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, hava muhalefeti sebebiyle Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattı seferlerinin Moda İskelesi uğramasının yapılamadığı bildirildi.