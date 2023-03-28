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https://sputniknews.com.tr/20230328/istanbulda-bazi-vapur-seferleri-yapilamiyor-1068834654.html
İstanbul'da bazı vapur seferleri yapılamıyor
İstanbul'da bazı vapur seferleri yapılamıyor
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri gerçekleştirilemiyor. 28.03.2023, Sputnik Türkiye
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Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, hava muhalefeti sebebiyle Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattı seferlerinin Moda İskelesi uğramasının yapılamadığı bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20230328/bursa-istanbul-deniz-otobusu-seferlerinden-bazilari-iptal-edildi-1068828583.html
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istanbul, vapur
istanbul, vapur

İstanbul'da bazı vapur seferleri yapılamıyor

09:46 28.03.2023 (güncellendi: 09:47 28.03.2023)
© AADeniz, dalga, vapur
Deniz, dalga, vapur - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2023
© AA
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İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri gerçekleştirilemiyor.
Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, hava muhalefeti sebebiyle Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattı seferlerinin Moda İskelesi uğramasının yapılamadığı bildirildi.
BUDO - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2023
YAŞAM
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
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