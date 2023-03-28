https://sputniknews.com.tr/20230328/ince-sanatcilardan-ozur-diledi-ne-derlerse-desinler-basimizin-uzerinde-yerleri-vardir-1068827807.html

İnce, sanatçılardan özür diledi: 'Ne derlerse desinler, başımızın üzerinde yerleri vardır'

İnce, sanatçılardan özür diledi: 'Ne derlerse desinler, başımızın üzerinde yerleri vardır'

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, daha önce kullandığı "sözde sanatçılar", "sırça köşklerde oturanlar" ifadeleri için... 28.03.2023, Sputnik Türkiye

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muharrem ince

2023 türkiye seçimleri

seçim

cumhurbaşkanlığı

sanatçı

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Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “Sırça köşklerde yaşayanlar, salon siyasetçileri oturdukları yerden benim aleyhimde tweet atan sözde sanatçılar bu zorlukları gördünüz mü? Boğazda viskisini yudumlarken memlekete yol gösterenler… “ ifadelerini kullanmıştı.Seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek isteyenler için imza toplama sürecinde aldığı 114 bin 661 imza ile cumhurbaşkanlığı adaylığı kesinleşen isimlerden oldu. İnce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile daha önce haklarında kullandığı ve tepki çeken ifadeleri için sanatçılardan özür diledi.İnce'nin paylaşımı şöyle:

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2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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muharrem ince, seçim, cumhurbaşkanlığı, sanatçı