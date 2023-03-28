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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230328/ilodan-depremler-nedeniyle-turkiye-ve-suriyedeki-calisanlar-icin-acil-destek-cagrisi-1068864293.html
ILO, depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'deki çalışanlar için acil destek çağrısı yaptı
ILO, depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'deki çalışanlar için acil destek çağrısı yaptı
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Kahramanmaraş merkezli depremlerden Türkiye ve Suriye'de çok sayıda iş kolu ve işletmenin olumsuz etkilendiğini belirterek... 28.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-28T18:50+0300
2023-03-28T18:52+0300
uluslararası çalışma örgütü (ilo)
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
suriye
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ILO, afetin işgücü piyasası üzerindeki etkilerine ilişkin rapor yayımladı. Buna göre, yıkıcı depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'de yüzbinlerce çalışan geçim olanaklarını kaybetti.Türkiye'ye ilişkin ilk verilere göre, deprem nedeniyle 658 bin çalışan geçim olanaklarını kaybetti, 150 bini aşkın iş yeri kullanılamaz hale geldi.ILO'nun tahminlerine göre, etkilenen çalışanların her biri, iş bulamadığı takdirde her ay ortalama 230 doları aşan gelir kaybı yaşıyor. Bu kriz nedeniyle, deprem bölgesinde aylık 150 milyon dolar civarında emek geliri kaybı oluştu.Türkiye'de depremden etkilenen illerde 4 milyonu aşkın çalışan yaşarken, bunların çoğunluğu tarım, imalat sanayi, ticaret veya diğer düşük katma değerli hizmetlerde çalışıyordu.Çalışma saati kayıplarının ise Malatya'da yüzde 58,8, Adıyaman’da yüzde 48,1 ve Hatay'da yüzde 45,2 olduğu belirtiliyor.ILO, Türkiye için istihdam kayıplarına ek olarak, iş sağlığı ve güvenliği ile çocuk işçiliği alanlarında risklerin artmış olabileceği uyarısı da yaptı.Suriye'de 170 bin çalışan işini kaybettiSuriye'de ise 12 yıldır süren iç savaş nedeniyle zaten büyük hasara uğramış olan ekonomi ve iş gücü piyasası koşullarında yaklaşık 170 bin çalışan deprem nedeniyle işini kaybetti. Bu kayıp doğrudan 154 bin haneyi ve 725 bini aşkın insanı etkilerken, 35 bin civarında mikro, küçük ve orta ölçekli işletme de zarar gördü.Suriye'deki bu geçici istihdam kaybı, ayda en az 5,7 milyon dolara eşdeğer emek geliri kaybına neden oluyor.Suriye'nin en ağır darbe alan beş ili olan Halep, Hama, İdlib, Lazkiye ve Tartus'ta ülke nüfusunun yüzde 42,4'ü yaşıyor.Bu nüfus içinde çalışma çağındaki (16 yaş veya üzeri) 7,1 milyon kişiden 2,7 milyonu kayıtlı veya kayıtsız olarak çalışırken, bunlardan yüzde 22,8'i kadındı.'İnsanlar ancak geçim olanakları yeniden inşa edilebilirse hayatlarını kurmaya başlayabilirler'Raporda görüşlerine yer verilen ILO Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo, bu afete başarılı ve kapsayıcı biçimde müdahale edilmesinin en önemli ögesinin istihdamın desteklenmesi olduğunu belirtti.Houngbo, "İnsanlar ancak ve ancak geçim olanakları yeniden inşa edilebilirse hayatlarını yeniden kurmaya başlayabilirler. Depremde çok büyük kayıplara uğrayanlara, sosyal adalet ve insana yakışır iş ilkelerinin toparlanma ve yeniden inşa sürecinin temelinde yer aldığını göstermek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.Türkiye ve Suriye'deki çalışanlara acil ve münhasır destek verilmesi gerektiği belirtilirken, bunun olmaması halinde yoksulluk, kayıt dışılık ve çocuk işçiliğinin artması bekleniyor.Geçim olanaklarının yeniden inşa edilmesi, yoksulluk, kayıt dışılık ve sömürünün önlenmesi için çalışanların ve işletmelerin acil yardıma ihtiyacı var.
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uluslararası çalışma örgütü (ilo), türkiye, suriye
uluslararası çalışma örgütü (ilo), türkiye, suriye

ILO, depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'deki çalışanlar için acil destek çağrısı yaptı

18:50 28.03.2023 (güncellendi: 18:52 28.03.2023)
© AFP 2023 / OZAN KOSEHatay'da deprem
Hatay'da deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2023
© AFP 2023 / OZAN KOSE
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Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Kahramanmaraş merkezli depremlerden Türkiye ve Suriye'de çok sayıda iş kolu ve işletmenin olumsuz etkilendiğini belirterek, bu ülkelerdeki yüzbinlerce çalışan için "acil destek" çağrısında bulundu.
ILO, afetin işgücü piyasası üzerindeki etkilerine ilişkin rapor yayımladı. Buna göre, yıkıcı depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'de yüzbinlerce çalışan geçim olanaklarını kaybetti.
Türkiye'ye ilişkin ilk verilere göre, deprem nedeniyle 658 bin çalışan geçim olanaklarını kaybetti, 150 bini aşkın iş yeri kullanılamaz hale geldi.
ILO'nun tahminlerine göre, etkilenen çalışanların her biri, iş bulamadığı takdirde her ay ortalama 230 doları aşan gelir kaybı yaşıyor. Bu kriz nedeniyle, deprem bölgesinde aylık 150 milyon dolar civarında emek geliri kaybı oluştu.
Türkiye'de depremden etkilenen illerde 4 milyonu aşkın çalışan yaşarken, bunların çoğunluğu tarım, imalat sanayi, ticaret veya diğer düşük katma değerli hizmetlerde çalışıyordu.
Çalışma saati kayıplarının ise Malatya'da yüzde 58,8, Adıyaman’da yüzde 48,1 ve Hatay'da yüzde 45,2 olduğu belirtiliyor.
ILO, Türkiye için istihdam kayıplarına ek olarak, iş sağlığı ve güvenliği ile çocuk işçiliği alanlarında risklerin artmış olabileceği uyarısı da yaptı.

Suriye'de 170 bin çalışan işini kaybetti

Suriye'de ise 12 yıldır süren iç savaş nedeniyle zaten büyük hasara uğramış olan ekonomi ve iş gücü piyasası koşullarında yaklaşık 170 bin çalışan deprem nedeniyle işini kaybetti. Bu kayıp doğrudan 154 bin haneyi ve 725 bini aşkın insanı etkilerken, 35 bin civarında mikro, küçük ve orta ölçekli işletme de zarar gördü.
Suriye'deki bu geçici istihdam kaybı, ayda en az 5,7 milyon dolara eşdeğer emek geliri kaybına neden oluyor.
Suriye'nin en ağır darbe alan beş ili olan Halep, Hama, İdlib, Lazkiye ve Tartus'ta ülke nüfusunun yüzde 42,4'ü yaşıyor.
Bu nüfus içinde çalışma çağındaki (16 yaş veya üzeri) 7,1 milyon kişiden 2,7 milyonu kayıtlı veya kayıtsız olarak çalışırken, bunlardan yüzde 22,8'i kadındı.

'İnsanlar ancak geçim olanakları yeniden inşa edilebilirse hayatlarını kurmaya başlayabilirler'

Raporda görüşlerine yer verilen ILO Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo, bu afete başarılı ve kapsayıcı biçimde müdahale edilmesinin en önemli ögesinin istihdamın desteklenmesi olduğunu belirtti.
Houngbo, "İnsanlar ancak ve ancak geçim olanakları yeniden inşa edilebilirse hayatlarını yeniden kurmaya başlayabilirler. Depremde çok büyük kayıplara uğrayanlara, sosyal adalet ve insana yakışır iş ilkelerinin toparlanma ve yeniden inşa sürecinin temelinde yer aldığını göstermek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye ve Suriye'deki çalışanlara acil ve münhasır destek verilmesi gerektiği belirtilirken, bunun olmaması halinde yoksulluk, kayıt dışılık ve çocuk işçiliğinin artması bekleniyor.
Geçim olanaklarının yeniden inşa edilmesi, yoksulluk, kayıt dışılık ve sömürünün önlenmesi için çalışanların ve işletmelerin acil yardıma ihtiyacı var.
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