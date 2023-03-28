https://sputniknews.com.tr/20230328/hatayda-yikilan-600-evler-sitesinin-yapi-muteahhidi-tutuklandi-1068864803.html
Hatay'da yıkılan 600 Evler Sitesi'nin yapı müteahhidi tutuklandı
Hatay'da yıkılan 600 Evler Sitesi'nin yapı müteahhidi tutuklandı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yıkılan, yaklaşık 1200 kişinin hayatını kaybettiği 600 Evler Sitesi'nin yapı müteahhidi Hayrettin Ersoy tutuklandı. 28.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-28T18:54+0300
2023-03-28T18:54+0300
2023-03-28T18:54+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
hatay
deprem
müteahhit
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Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalarını sürdürdü.Bu kapsamda, Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde yıkılan, yaklaşık 1200 kişinin hayatını kaybettiği "600 Evler Sitesi" olarak bilinen "600 Evler Konut Yapı Kooperatifi"nin yapı müteahhidi Hayrettin Ersoy hakkında yakalama kararı çıkarıldı.Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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hatay, deprem, müteahhit
Hatay'da yıkılan 600 Evler Sitesi'nin yapı müteahhidi tutuklandı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yıkılan, yaklaşık 1200 kişinin hayatını kaybettiği 600 Evler Sitesi'nin yapı müteahhidi Hayrettin Ersoy tutuklandı.
Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalarını sürdürdü.
Bu kapsamda, Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde yıkılan, yaklaşık 1200 kişinin hayatını kaybettiği "600 Evler Sitesi" olarak bilinen "600 Evler Konut Yapı Kooperatifi"nin yapı müteahhidi Hayrettin Ersoy hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.