'Geçit töreni' başladı: Beş gezegen, Ay ile aynı hizaya geldi

© AP Photo İngiltere'deki Greenwich Kraliyet Gözlemevi'nden gök bilimci Jake Foster, hizalanmaların Dünya'dan bakış açımızla ilgili olduğunu söyleyerek "Gezegenler aslında şu anda aynı hizada değil, hepsi Güneş Sistemi'ne yayılmış durumdalar. Ancak nadir de olsa bir arada görmemizi sağlayacak kadar gökyüzünde yakınlaşıyorlar" dedi. Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn pek sık rastlanmayan bir gezegen kavuşumunda geçen yaz bir araya gelmişti.