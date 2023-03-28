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'Geçit töreni' başladı: Beş gezegen, Ay ile aynı hizaya geldi
'Geçit töreni' başladı: Beş gezegen, Ay ile aynı hizaya geldi
Merkür, Jüpiter, Venüs, Uranüs ve Mars gezegenleri dün gece Ay ile aynı hizada yan yana dizildi. 28.03.2023, Sputnik Türkiye
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gezegen, ay, venüs, mars, uranüs, fotoğraf, фото
gezegen, ay, venüs, mars, uranüs, fotoğraf, фото

'Geçit töreni' başladı: Beş gezegen, Ay ile aynı hizaya geldi

11:53 28.03.2023
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Merkür, Jüpiter, Venüs, Uranüs ve Mars gezegenleri dün gece Ay ile aynı hizada yan yana dizildi.
© AABBC'nin haberine göre, ‘geçit töreni’ olarak isimlendirilen olayda gezegenler, Güneş'in batmasıyla gökyüzünde Ay ile yay çizerek hizalandı.
'Geçit töreni' başladı: Beş gezegen, Ay ile aynı hizaya geldi - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
BBC'nin haberine göre, ‘geçit töreni’ olarak isimlendirilen olayda gezegenler, Güneş'in batmasıyla gökyüzünde Ay ile yay çizerek hizalandı.
© Space.comHavanın açık olması sayesinde gezegenlerin bir kısmı birkaç gün boyunca çıplak gözle görülebilecek.
'Geçit töreni' başladı: Beş gezegen, Ay ile aynı hizaya geldi - Sputnik Türkiye
2/5
© Space.com
Havanın açık olması sayesinde gezegenlerin bir kısmı birkaç gün boyunca çıplak gözle görülebilecek.
© Dan Pye Dün gece gezegenler, parlak şehir ışıklarından uzakta, net ve engelsiz manzaraya sahip yerlerden izlenebildi. İskoçya'nın kuzey kesimleri ve adalarında hizalanmanın iyi gözlenebildiği kaydedildi.
'Geçit töreni' başladı: Beş gezegen, Ay ile aynı hizaya geldi - Sputnik Türkiye
3/5
© Dan Pye
Dün gece gezegenler, parlak şehir ışıklarından uzakta, net ve engelsiz manzaraya sahip yerlerden izlenebildi. İskoçya'nın kuzey kesimleri ve adalarında hizalanmanın iyi gözlenebildiği kaydedildi.
© PixabayAkşamın ilk saatlerinde gökyüzüne bakmayanlar hızlıca ufukta kayboldukları için Merkür ve Jüpiter’i izleme şansını kaçırdı.
'Geçit töreni' başladı: Beş gezegen, Ay ile aynı hizaya geldi - Sputnik Türkiye
4/5
© Pixabay
Akşamın ilk saatlerinde gökyüzüne bakmayanlar hızlıca ufukta kayboldukları için Merkür ve Jüpiter’i izleme şansını kaçırdı.
© AP Photoİngiltere'deki Greenwich Kraliyet Gözlemevi'nden gök bilimci Jake Foster, hizalanmaların Dünya'dan bakış açımızla ilgili olduğunu söyleyerek "Gezegenler aslında şu anda aynı hizada değil, hepsi Güneş Sistemi'ne yayılmış durumdalar. Ancak nadir de olsa bir arada görmemizi sağlayacak kadar gökyüzünde yakınlaşıyorlar" dedi. Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn pek sık rastlanmayan bir gezegen kavuşumunda geçen yaz bir araya gelmişti.
'Geçit töreni' başladı: Beş gezegen, Ay ile aynı hizaya geldi - Sputnik Türkiye
5/5
© AP Photo
İngiltere'deki Greenwich Kraliyet Gözlemevi'nden gök bilimci Jake Foster, hizalanmaların Dünya'dan bakış açımızla ilgili olduğunu söyleyerek "Gezegenler aslında şu anda aynı hizada değil, hepsi Güneş Sistemi'ne yayılmış durumdalar. Ancak nadir de olsa bir arada görmemizi sağlayacak kadar gökyüzünde yakınlaşıyorlar" dedi. Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn pek sık rastlanmayan bir gezegen kavuşumunda geçen yaz bir araya gelmişti.
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