https://sputniknews.com.tr/20230328/fransiz-siyasetci-philippot-fransanin-guvenligini-tehdit-eden-putin-degil-macron-1068826386.html

Fransız siyasetçi Philippot: Fransa’nın güvenliğini tehdit eden Putin değil Macron

Fransız siyasetçi Philippot: Fransa’nın güvenliğini tehdit eden Putin değil Macron

Fransa’da muhalefetteki Vatanseverler Partisi'nin lideri, eski Avrupa Parlamentosu milletvekili Philippot, Fransa Cumhurbaşkanı Macron hakkında "Fransızlar... 28.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-28T00:11+0300

2023-03-28T00:11+0300

2023-03-28T00:11+0300

dünya

fransa

vladimir putin

florian philippot

emmanuel macron

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/13/1067224535_0:122:3072:1850_1920x0_80_0_0_03beeda0048984b1e415a8545105fe94.jpg

Fransız muhalif siyasetçi Florian Philippot, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u ülkenin güvenliği için tehdit oluşturmakla suçladı.Fransız politikacı Philippot, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın, Amerikalılar için en büyük tehdidin dışarıdan değil, ülkeyi yok etmek isteyen hasta ve radikal siyasetçilerden kaynaklandığı yönündeki sözlerini anımsattı.Philippot, Twitter hesabında, “Fransa için de aynısı geçerli. Macron, Fransızlar için Putin veya Şi Cinping’den daha büyük tehdit” diye yazdı.

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fransa, vladimir putin, florian philippot, emmanuel macron