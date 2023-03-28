https://sputniknews.com.tr/20230328/fransiz-siyasetci-philippot-fransanin-guvenligini-tehdit-eden-putin-degil-macron-1068826386.html
Fransız siyasetçi Philippot: Fransa’nın güvenliğini tehdit eden Putin değil Macron
Fransız siyasetçi Philippot: Fransa’nın güvenliğini tehdit eden Putin değil Macron
Fransa’da muhalefetteki Vatanseverler Partisi'nin lideri, eski Avrupa Parlamentosu milletvekili Philippot, Fransa Cumhurbaşkanı Macron hakkında "Fransızlar... 28.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-28T00:11+0300
2023-03-28T00:11+0300
2023-03-28T00:11+0300
dünya
fransa
vladimir putin
florian philippot
emmanuel macron
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Fransız muhalif siyasetçi Florian Philippot, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u ülkenin güvenliği için tehdit oluşturmakla suçladı.Fransız politikacı Philippot, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın, Amerikalılar için en büyük tehdidin dışarıdan değil, ülkeyi yok etmek isteyen hasta ve radikal siyasetçilerden kaynaklandığı yönündeki sözlerini anımsattı.Philippot, Twitter hesabında, “Fransa için de aynısı geçerli. Macron, Fransızlar için Putin veya Şi Cinping’den daha büyük tehdit” diye yazdı.
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fransa, vladimir putin, florian philippot, emmanuel macron
fransa, vladimir putin, florian philippot, emmanuel macron
Fransız siyasetçi Philippot: Fransa’nın güvenliğini tehdit eden Putin değil Macron
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Fransa’da muhalefetteki Vatanseverler Partisi'nin lideri, eski Avrupa Parlamentosu milletvekili Philippot, Fransa Cumhurbaşkanı Macron hakkında "Fransızlar için Putin veya Şi Cinping’den daha büyük tehdit” dedi.
Fransız muhalif siyasetçi Florian Philippot, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u ülkenin güvenliği için tehdit oluşturmakla suçladı.
Fransız politikacı Philippot, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın, Amerikalılar için en büyük tehdidin dışarıdan değil, ülkeyi yok etmek isteyen hasta ve radikal siyasetçilerden kaynaklandığı yönündeki sözlerini anımsattı.
Philippot, Twitter hesabında, “Fransa için de aynısı geçerli. Macron, Fransızlar için Putin veya Şi Cinping’den daha büyük tehdit” diye yazdı.