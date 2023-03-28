https://sputniknews.com.tr/20230328/fransa-kizil-tugaylarin-10-uyesini-italyaya-iade-etmeyecek-1068862940.html

Fransa, Kızıl Tugaylar'ın 10 üyesini İtalya'ya iade etmeyecek

Fransa, Kızıl Tugaylar'ın 10 üyesini İtalya'ya iade etmeyecek

Fransa'da en üst mahkeme olan Yargıtay, Kızıl Tugaylar'ın 10 eski üyesinin İtalya'ya iade edilmeyeceğini nihai olarak kararlaştırdı. 28.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-28T18:28+0300

2023-03-28T18:28+0300

2023-03-28T18:28+0300

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Fransa'da Yargıtaydan yapılan yazılı açıklamada, 1970 ve 1980'li yıllarda terör saldırıları işlediği gerekçesiyle suçlu bulunan Kızıl Tugaylar'ın 10 eski mensubunun İtalya'ya iade edilmemesine hükmettiği belirtildi.Yargıtayın bu kararının nihai olduğu vurgulanan açıklamada, Paris Temyiz Mahkemesi'nin Haziran 2022'de Kızıl Tugaylar'ın 10 eski mensubunun İtalya'ya iadesine ilişkin olumsuz görüş bildirdiği karar da hatırlatıldı.Temyiz Mahkemesi bu kararına, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin özel ve aile hayatının korunmasını öngören 8'inci madde ile adil yargılanma hakkını kapsayan 6'ncı maddeyi gerekçe olarak göstermişti.Fransa'daki süreçFransa'da Nisan 2021'de İtalya'nın talebi üzerine Kızıl Tugaylar'ın eski üyesi 7 kişi yakalanmış, 3 kişinin daha arandığı bildirilmişti.Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, yakalanan Kızıl Tugaylar'ın eski üyelerinden Marina Petrella'nın, sağlık durumu nedeniyle İtalya'ya iadesini 2008'de reddetmişti.Karara İtalya'dan tepkiFransa'da Yüksek Mahkeme'nin, İtalya'nın Kızıl Tugaylar mensubu 10 kişinin iadesi için yaptığı talebi reddetmesi, İtalya'da tepki çekti.İktidar ortağı aşırı sağcı Lig Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada da "Fransız Yargıtayının kararı endişe verici. Göçmen çocuklarını sınırlarda geri çeviriyorlar ama Kızıl Tugay mensubu suikastçileri şımartıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.Kızıl Tugaylar tarafından öldürülen Lino Sabbadin'in oğlu Adriano Sabbadin, İtalyan basınına, “Böyle bir adalet yok ama bu, Fransa’dan beklediğimiz bir karardı." açıklamasında bulundu.Kızıl Tugaylarİtalya'da komünizmi yaymak ve bunun için silahlı mücadeleye girmek için kurulan aşırı sol kökenli Kızıl Tugaylar, ülkede özellikle 1970 ve 1980'li yıllarda pek çok şiddet eylemine karıştı.Kızıl Tugaylar'ın ülkedeki en çok ses getiren eylemi ise 1978'de yaşandı. Kızıl Tugaylar, İtalyan siyasetinde o dönem iki karşıt güç olan İtalya Komünist Partisi (PCI) ile Hristiyan Demokratları (DC) hükûmette bir araya getirmeye çalışan eski Başbakan Aldo Moro'yu 16 Mart 1978’de Roma'da kaçırmış ve 55 gün sonra da öldürmüştü.

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