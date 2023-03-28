https://sputniknews.com.tr/20230328/emeklilik-basvurusu-yapanlarin-sayisi-600-bini-asti-1068832878.html

Emeklilik başvurusu yapanların sayısı 600 bini aştı

Emeklilik başvurusu yapanların sayısı 600 bini aştı

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasasının Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından, emeklilik için başvuru yapanların sayısı 600 bini geçti. 28.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-28T08:51+0300

2023-03-28T08:51+0300

2023-03-28T08:51+0300

türkiye

emeklilik

emeklilik yaşı

eyt

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/03/1067749915_0:0:2509:1412_1920x0_80_0_0_0c2dcd6f7274f1c7137759c9382d5ac2.jpg

Emeklilik için başvuru yapanların sayısı 600 bini geçmesinin sanayi üretimine etkisiyle ilgili değerlendirme yapan ve nitelikle personel sorunu yaşanacağını belirten Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, “Verimlilikte düşüş yaşanması kaçınılmaz” dedi.Cumhuriyet'te yer alan habere göre; EYT nedeniyle işverenlerin karşı karşıya kaldığı kıdem tazminatı ödemelerinin büyük tedirginliğe yol açtığını da belirten Ardıç şöyle devam etti:

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

emeklilik, emeklilik yaşı, eyt