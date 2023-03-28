https://sputniknews.com.tr/20230328/emeklilik-basvurusu-yapanlarin-sayisi-600-bini-asti-1068832878.html
Emeklilik başvurusu yapanların sayısı 600 bini aştı
Emeklilik başvurusu yapanların sayısı 600 bini aştı
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasasının Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından, emeklilik için başvuru yapanların sayısı 600 bini geçti. 28.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-28T08:51+0300
2023-03-28T08:51+0300
2023-03-28T08:51+0300
türkiye
emeklilik
emeklilik yaşı
eyt
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Emeklilik için başvuru yapanların sayısı 600 bini geçmesinin sanayi üretimine etkisiyle ilgili değerlendirme yapan ve nitelikle personel sorunu yaşanacağını belirten Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, “Verimlilikte düşüş yaşanması kaçınılmaz” dedi.Cumhuriyet'te yer alan habere göre; EYT nedeniyle işverenlerin karşı karşıya kaldığı kıdem tazminatı ödemelerinin büyük tedirginliğe yol açtığını da belirten Ardıç şöyle devam etti:
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emeklilik, emeklilik yaşı, eyt
emeklilik, emeklilik yaşı, eyt
Emeklilik başvurusu yapanların sayısı 600 bini aştı
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Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasasının Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından, emeklilik için başvuru yapanların sayısı 600 bini geçti.
Emeklilik için başvuru yapanların sayısı 600 bini geçmesinin sanayi üretimine etkisiyle ilgili değerlendirme yapan ve nitelikle personel sorunu yaşanacağını belirten Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, “Verimlilikte düşüş yaşanması kaçınılmaz” dedi.
Cumhuriyet
'te yer alan habere göre; EYT nedeniyle işverenlerin karşı karşıya kaldığı kıdem tazminatı ödemelerinin büyük tedirginliğe yol açtığını da belirten Ardıç şöyle devam etti:
“Hali hazırda işletme sermayesi sıkıntısı çeken imalat sanayinin daha fazla sorun yaşamaması adına Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) kredi desteği vermesi büyük önem arz ediyor. KGF desteğinin hızlıca hayata geçirilmesi, şirketlerimizin daha rahat önünü görmesini sağlayacak.”