https://sputniknews.com.tr/20230328/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1068833624.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 19,1040 liradan, euro 20,6520 liradan güne başladı. 28.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-28T09:18+0300
2023-03-28T09:18+0300
2023-03-28T09:18+0300
ekonomi
dolar
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euro
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altın
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Serbest piyasada 19,1020 liradan alınan dolar 19,1040 liradan satılıyor. 20,6500 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 20,6520 lira olarak belirlendi.Dün, doların satış fiyatı 19.1023 lira, euronun satış fiyatı ise 20.5622 lira olmuştu.Altın haftaya düşüşle başladıGram altın bin 200 TL'den işlem görürken çeyrek altın bin 945 lira Cumhuriyet altını ise 7 bin 756 liradan satılıyor.Altının ons fiyatı ise 1955 dolar seviyelerinde.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 4,997 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 77.90 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 77.90 dolardan işlem görüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230327/dolar-ve-altin-haftaya-nasil-basladi-1068789481.html
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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İstanbul serbest piyasada dolar 19,1040 liradan, euro 20,6520 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 19,1020 liradan alınan dolar 19,1040 liradan satılıyor. 20,6500 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 20,6520 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 19.1023 lira, euronun satış fiyatı ise 20.5622 lira olmuştu.
Altın haftaya düşüşle başladı
Gram altın bin 200 TL'den işlem görürken çeyrek altın bin 945 lira Cumhuriyet altını ise 7 bin 756 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise 1955 dolar seviyelerinde.
Borsada günün ilk rakamları
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 4,997 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 77.90 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 77.90 dolardan işlem görüyor.