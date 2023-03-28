https://sputniknews.com.tr/20230328/diyarbakirdaki-stklar-uyusturucu-ve-fuhus-yayginlasiyor-1068852798.html

Diyarbakır’daki STK’lar: Uyuşturucu ve fuhuş yaygınlaşıyor

Diyarbakır’daki STK’lar: Uyuşturucu ve fuhuş yaygınlaşıyor

Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu, kentte uyuşturucu ve fuhuşun giderek yaygınlaştığını belirterek önlem alınması için kamu kurumlarına çağrı... 28.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-28T14:39+0300

2023-03-28T14:39+0300

2023-03-28T14:39+0300

yaşam

diyarbakır

uyuşturucu

fuhuş

sivil toplum örgütleri

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1c/1068853572_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_1ca6ede6d2d47b6f8d8191831086522a.jpg

Diyarbakır’da faaliyet gösteren 85 sivil toplum, emek ve meslek örgütünün bir araya gelerek kurduğu platform adına açıklama yapan Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Elif Turan, “Son yıllarda ülkenin birçok yerinde olduğu gibi kentimizde de maalesef uyuşturucu madde kullanımı ve fuhuş yaygınlaştığını gözlemlemekteyiz” dedi.‘Uyuşturucu kullanımı çocuk yaşlara kadar düştü’Uyuşturucu kullanımının çocuk yaşlara düştüğünü belirten Turan “Çoğunluğu genç olmak üzere uyuşturucu kullanımına bağlı ölümlerin artması ve yine yüksek riskli kullanıcı sayısının artması, toplumu ve bizleri ciddi anlamda kaygılandırmaktadır. Özellikle gençleri hedef alan bağımlılık yapıcı maddeler, fuhuş ve uyuşturucu tehdidi, gerekli tedbirler alınmaması durumunda önlenemeyecek tehlikeli boyutlara ulaşacaktır. Uyuşturucu maddeye ulaşılabilirliğinin engellenmesi; maddenin bireyden, bireyin de maddeden uzak tutulması ile mümkündür. Bu anlayış içerisinde; uyuşturucu maddelerin üretim ve dağıtımıyla mücadele, uyuşturucu maddeleri kullanıcıdan uzak tutmaya ve bu maddelerin kullanıcıya ulaşmasını önlemeye yönelik çalışmalar aciliyet arz etmektedir” şeklinde konuştu.‘Lüks plazalarda sahte iş sektörleri adı altında fuhuş’Uyuşturucunun yanı sıra fuhuşun da yaygınlaştığına dikkat çeken Turan “Parklarda, sokaklarda ve okul çevrelerinde yaygınlaşan uyuşturucu kullanımı ile son günlerde basına yansıdığı şekliyle lüks plazalarda güzellik merkezi, masaj salonu gibi paravan ve sahte iş sektörleri adı altında açılan işyerlerinin fuhuş amacıyla kullanılması, tehlikenin geldiği boyutu gözler önüne sermektedir. Genç kadınlar, tehdit ve şantaj gibi yöntemlerle uyuşturucuya bağımlı hale getirildikten sonra yine tehdit ve bağımlılığın yarattığı yoksunluk duygusu ile fuhuşa zorlanmaktadır” dedi.‘Kamu kurumlarının bu ahlaksızlığa dur demesi gerekmektedir’Kamu kurumlarına çağrı yapan Turan şunları söyledi: “Bir ahtapot gibi kentimize yayılan bu şebekelerle sonuç alıcı bir mücadele yürütmek için tüm kamu kurumlarını özelliklede kolluk, adli ve idari makamlara sorumluluklarını hatırlatarak, önleyici ve koruyucu tedbirler almaya davet ediyoruz. Özellikle lüks plazalarda belli isimlerle kurulan ve amaç dışı kullanılan bu işletmelere ruhsat veren Belediyelerin gerekli denetimleri yaparak verdikleri ruhsatları derhal iptal etmelerini bekliyoruz. Ayrıca bu sözde işletmeleri denetlemeyerek bu işe göz yuman sorumlu kamu kurumlarının bu ahlaksızlığa dur demesi gerekmektedir. Kentimizde yaygınlaştırılmaya çalışılan uyuşturucu ve fuhuşa karşı kamu kurumları, sivil toplum örgütlerini ve duyarlı halkımızı ortak mücadele etmeye çağırıyoruz.”Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu, Diyarbakır Barosu, Diyarbakır Tabip Odası, Diyarbakır Ticaret Odası, Esnaf Sanatkarlar Odası, İHD, TMMOB, KESK ve DİSK’e bağlı sendikaların da aralarında bulunduğu 85 kurum ve kuruluştan oluşuyor.

diyarbakır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sertaç Kayar https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

Sertaç Kayar https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sertaç Kayar https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

diyarbakır, uyuşturucu, fuhuş, sivil toplum örgütleri, türkiye