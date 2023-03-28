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https://sputniknews.com.tr/20230328/diyarbakirdaki-stklar-uyusturucu-ve-fuhus-yayginlasiyor-1068852798.html
Diyarbakır’daki STK’lar: Uyuşturucu ve fuhuş yaygınlaşıyor
Diyarbakır’daki STK’lar: Uyuşturucu ve fuhuş yaygınlaşıyor
Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu, kentte uyuşturucu ve fuhuşun giderek yaygınlaştığını belirterek önlem alınması için kamu kurumlarına çağrı... 28.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-28T14:39+0300
2023-03-28T14:39+0300
yaşam
diyarbakır
uyuşturucu
fuhuş
sivil toplum örgütleri
türkiye
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Diyarbakır’da faaliyet gösteren 85 sivil toplum, emek ve meslek örgütünün bir araya gelerek kurduğu platform adına açıklama yapan Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Elif Turan, “Son yıllarda ülkenin birçok yerinde olduğu gibi kentimizde de maalesef uyuşturucu madde kullanımı ve fuhuş yaygınlaştığını gözlemlemekteyiz” dedi.‘Uyuşturucu kullanımı çocuk yaşlara kadar düştü’Uyuşturucu kullanımının çocuk yaşlara düştüğünü belirten Turan “Çoğunluğu genç olmak üzere uyuşturucu kullanımına bağlı ölümlerin artması ve yine yüksek riskli kullanıcı sayısının artması, toplumu ve bizleri ciddi anlamda kaygılandırmaktadır. Özellikle gençleri hedef alan bağımlılık yapıcı maddeler, fuhuş ve uyuşturucu tehdidi, gerekli tedbirler alınmaması durumunda önlenemeyecek tehlikeli boyutlara ulaşacaktır. Uyuşturucu maddeye ulaşılabilirliğinin engellenmesi; maddenin bireyden, bireyin de maddeden uzak tutulması ile mümkündür. Bu anlayış içerisinde; uyuşturucu maddelerin üretim ve dağıtımıyla mücadele, uyuşturucu maddeleri kullanıcıdan uzak tutmaya ve bu maddelerin kullanıcıya ulaşmasını önlemeye yönelik çalışmalar aciliyet arz etmektedir” şeklinde konuştu.‘Lüks plazalarda sahte iş sektörleri adı altında fuhuş’Uyuşturucunun yanı sıra fuhuşun da yaygınlaştığına dikkat çeken Turan “Parklarda, sokaklarda ve okul çevrelerinde yaygınlaşan uyuşturucu kullanımı ile son günlerde basına yansıdığı şekliyle lüks plazalarda güzellik merkezi, masaj salonu gibi paravan ve sahte iş sektörleri adı altında açılan işyerlerinin fuhuş amacıyla kullanılması, tehlikenin geldiği boyutu gözler önüne sermektedir. Genç kadınlar, tehdit ve şantaj gibi yöntemlerle uyuşturucuya bağımlı hale getirildikten sonra yine tehdit ve bağımlılığın yarattığı yoksunluk duygusu ile fuhuşa zorlanmaktadır” dedi.‘Kamu kurumlarının bu ahlaksızlığa dur demesi gerekmektedir’Kamu kurumlarına çağrı yapan Turan şunları söyledi: “Bir ahtapot gibi kentimize yayılan bu şebekelerle sonuç alıcı bir mücadele yürütmek için tüm kamu kurumlarını özelliklede kolluk, adli ve idari makamlara sorumluluklarını hatırlatarak, önleyici ve koruyucu tedbirler almaya davet ediyoruz. Özellikle lüks plazalarda belli isimlerle kurulan ve amaç dışı kullanılan bu işletmelere ruhsat veren Belediyelerin gerekli denetimleri yaparak verdikleri ruhsatları derhal iptal etmelerini bekliyoruz. Ayrıca bu sözde işletmeleri denetlemeyerek bu işe göz yuman sorumlu kamu kurumlarının bu ahlaksızlığa dur demesi gerekmektedir. Kentimizde yaygınlaştırılmaya çalışılan uyuşturucu ve fuhuşa karşı kamu kurumları, sivil toplum örgütlerini ve duyarlı halkımızı ortak mücadele etmeye çağırıyoruz.”Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu, Diyarbakır Barosu, Diyarbakır Tabip Odası, Diyarbakır Ticaret Odası, Esnaf Sanatkarlar Odası, İHD, TMMOB, KESK ve DİSK’e bağlı sendikaların da aralarında bulunduğu 85 kurum ve kuruluştan oluşuyor.
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Sertaç Kayar
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diyarbakır, uyuşturucu, fuhuş, sivil toplum örgütleri, türkiye
diyarbakır, uyuşturucu, fuhuş, sivil toplum örgütleri, türkiye

Diyarbakır’daki STK’lar: Uyuşturucu ve fuhuş yaygınlaşıyor

14:39 28.03.2023
© Sputnik / Sertaç Kayar / Diyarbakır’daki STK’lar: Uyuşturucu ve fuhuş yaygınlaşıyor
Diyarbakır’daki STK’lar: Uyuşturucu ve fuhuş yaygınlaşıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2023
© Sputnik / Sertaç Kayar /
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Sertaç Kayar
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Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu, kentte uyuşturucu ve fuhuşun giderek yaygınlaştığını belirterek önlem alınması için kamu kurumlarına çağrı yaptı.
Diyarbakır’da faaliyet gösteren 85 sivil toplum, emek ve meslek örgütünün bir araya gelerek kurduğu platform adına açıklama yapan Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Elif Turan, “Son yıllarda ülkenin birçok yerinde olduğu gibi kentimizde de maalesef uyuşturucu madde kullanımı ve fuhuş yaygınlaştığını gözlemlemekteyiz” dedi.

‘Uyuşturucu kullanımı çocuk yaşlara kadar düştü’

Uyuşturucu kullanımının çocuk yaşlara düştüğünü belirten Turan “Çoğunluğu genç olmak üzere uyuşturucu kullanımına bağlı ölümlerin artması ve yine yüksek riskli kullanıcı sayısının artması, toplumu ve bizleri ciddi anlamda kaygılandırmaktadır. Özellikle gençleri hedef alan bağımlılık yapıcı maddeler, fuhuş ve uyuşturucu tehdidi, gerekli tedbirler alınmaması durumunda önlenemeyecek tehlikeli boyutlara ulaşacaktır. Uyuşturucu maddeye ulaşılabilirliğinin engellenmesi; maddenin bireyden, bireyin de maddeden uzak tutulması ile mümkündür. Bu anlayış içerisinde; uyuşturucu maddelerin üretim ve dağıtımıyla mücadele, uyuşturucu maddeleri kullanıcıdan uzak tutmaya ve bu maddelerin kullanıcıya ulaşmasını önlemeye yönelik çalışmalar aciliyet arz etmektedir” şeklinde konuştu.

‘Lüks plazalarda sahte iş sektörleri adı altında fuhuş’

Uyuşturucunun yanı sıra fuhuşun da yaygınlaştığına dikkat çeken Turan “Parklarda, sokaklarda ve okul çevrelerinde yaygınlaşan uyuşturucu kullanımı ile son günlerde basına yansıdığı şekliyle lüks plazalarda güzellik merkezi, masaj salonu gibi paravan ve sahte iş sektörleri adı altında açılan işyerlerinin fuhuş amacıyla kullanılması, tehlikenin geldiği boyutu gözler önüne sermektedir. Genç kadınlar, tehdit ve şantaj gibi yöntemlerle uyuşturucuya bağımlı hale getirildikten sonra yine tehdit ve bağımlılığın yarattığı yoksunluk duygusu ile fuhuşa zorlanmaktadır” dedi.

‘Kamu kurumlarının bu ahlaksızlığa dur demesi gerekmektedir’

Kamu kurumlarına çağrı yapan Turan şunları söyledi: “Bir ahtapot gibi kentimize yayılan bu şebekelerle sonuç alıcı bir mücadele yürütmek için tüm kamu kurumlarını özelliklede kolluk, adli ve idari makamlara sorumluluklarını hatırlatarak, önleyici ve koruyucu tedbirler almaya davet ediyoruz. Özellikle lüks plazalarda belli isimlerle kurulan ve amaç dışı kullanılan bu işletmelere ruhsat veren Belediyelerin gerekli denetimleri yaparak verdikleri ruhsatları derhal iptal etmelerini bekliyoruz. Ayrıca bu sözde işletmeleri denetlemeyerek bu işe göz yuman sorumlu kamu kurumlarının bu ahlaksızlığa dur demesi gerekmektedir. Kentimizde yaygınlaştırılmaya çalışılan uyuşturucu ve fuhuşa karşı kamu kurumları, sivil toplum örgütlerini ve duyarlı halkımızı ortak mücadele etmeye çağırıyoruz.”
Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu, Diyarbakır Barosu, Diyarbakır Tabip Odası, Diyarbakır Ticaret Odası, Esnaf Sanatkarlar Odası, İHD, TMMOB, KESK ve DİSK’e bağlı sendikaların da aralarında bulunduğu 85 kurum ve kuruluştan oluşuyor.
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