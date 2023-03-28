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https://sputniknews.com.tr/20230328/deprem-bolgesi-malatyada-3-hirsizlik-zanlisi-gozaltina-alindi-1068827331.html
Deprem bölgesi Malatya'da 3 hırsızlık zanlısı gözaltına alındı
Deprem bölgesi Malatya'da 3 hırsızlık zanlısı gözaltına alındı
Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı. 28.03.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
malatya
deprem
hırsızlık
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Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğanşehir ilçesinde iş yeri ile ikametlerden yapılan hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışma başlatıldı.İlçe merkezinde 2, jandarma bölgesinde ise 1 adrese düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 400 bin lira değerinde 8 ev tipi kombi, 1 sanayi tipi kombi, 2 çamaşır makinesi, 1 bulaşık makinesi, 1'er otomatik av tüfeği, jeneratör, kamera, televizyon, çelik kasa, fırın, 4 elektrikli şofben, 2'şer cep telefonu, monitör ve yazıcı ele geçirildi.Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
https://sputniknews.com.tr/20230222/3-bekciyi-etkisiz-hale-getirip-ciftlikten-hirsizlik-yapan-zanlilar-tutuklandi-1067359465.html
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malatya, deprem, hırsızlık, yağma, gözaltı
malatya, deprem, hırsızlık, yağma, gözaltı

Deprem bölgesi Malatya'da 3 hırsızlık zanlısı gözaltına alındı

00:20 28.03.2023
© AAGözaltı- Operasyon- Polis
Gözaltı- Operasyon- Polis - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2023
© AA
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğanşehir ilçesinde iş yeri ile ikametlerden yapılan hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışma başlatıldı.
İlçe merkezinde 2, jandarma bölgesinde ise 1 adrese düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 400 bin lira değerinde 8 ev tipi kombi, 1 sanayi tipi kombi, 2 çamaşır makinesi, 1 bulaşık makinesi, 1'er otomatik av tüfeği, jeneratör, kamera, televizyon, çelik kasa, fırın, 4 elektrikli şofben, 2'şer cep telefonu, monitör ve yazıcı ele geçirildi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2023
TÜRKİYE
3 bekçiyi etkisiz hale getirip çiftlikten hırsızlık yapan zanlılar tutuklandı
22 Şubat, 10:12
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