https://sputniknews.com.tr/20230328/deprem-bolgesi-malatyada-3-hirsizlik-zanlisi-gozaltina-alindi-1068827331.html

Deprem bölgesi Malatya'da 3 hırsızlık zanlısı gözaltına alındı

Deprem bölgesi Malatya'da 3 hırsızlık zanlısı gözaltına alındı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı. 28.03.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

malatya

deprem

hırsızlık

yağma

gözaltı

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Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğanşehir ilçesinde iş yeri ile ikametlerden yapılan hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışma başlatıldı.İlçe merkezinde 2, jandarma bölgesinde ise 1 adrese düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 400 bin lira değerinde 8 ev tipi kombi, 1 sanayi tipi kombi, 2 çamaşır makinesi, 1 bulaşık makinesi, 1'er otomatik av tüfeği, jeneratör, kamera, televizyon, çelik kasa, fırın, 4 elektrikli şofben, 2'şer cep telefonu, monitör ve yazıcı ele geçirildi.Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

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malatya, deprem, hırsızlık, yağma, gözaltı