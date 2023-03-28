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Danimarka'da 'asker açığı': '40 yıldır silahlı kuvvetlerdeyim, durum hiç bu kadar kötü görünmemişti'
Danimarka'da 'asker açığı': '40 yıldır silahlı kuvvetlerdeyim, durum hiç bu kadar kötü görünmemişti'
Danimarka'da üst düzey bir askeri yetkili, ülkenin ciddi bir asker açığının bulunduğunu söyledi. 28.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-28T04:52+0300
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danimarka
ordu
asker
savunma
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CPH Post'un haberine göre, ordunun ikinci komutanı Tuğgeneral Henrik Lyhne, yerel televizyon kanalı TV 2'ye verdiği demeçte, Danimarka ordusunun, dünyanın en gelişmiş silahlarına sahip olduğunu, ancak asker açığıyla karşı karşıya bulunduğunu aktardı.Ülkenin savaşa hazır bir orduya sahip olmasının yıllar alacağını belirten Lyhne, Danimarka'nın NATO hedeflerini gerçekleştirme kabiliyetine ilişkin şüphelerini dile getirdi.Lyhne, "Bu bir acil durum çağrısı. Daha önce hiç olmadığı kadar asker eksikliğimiz olduğu için durum son derece kritik. 40 yıldır silahlı kuvvetlerdeyim ve durum hiç bu kadar kötü görünmemişti" ifadesini kullandı.'Savaşabilir bir ordu kurmak yıllar alacak'Ordudaki mevcut pozisyonların yüzde 20 ila 25'inin doldurulamadığını vurgulayan Lyhne, "Yakın zamanda daha fazla finansman sağlansa bile savaşabilir bir ordu kurmak yıllar alacak" değerlendirmesinde bulundu.Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen de durumun 'kritik' olduğunu kabul ederek, askeri kuvvetlerle konu hakkında uzun bir dizi toplantının ilkini yaptığını bildirdi.TV 2'nin verdiği bilgiye göre, Danimarka, Savunma Bakanlığı tarafından belirlenen 17 'güç hedefinden' yalnızca üçünü karşılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230325/fuat-oktay-danimarkada-kuran-i-kerime-ve-turk-bayragina-yapilan-saldiriyi-lanetledi-1068753015.html
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danimarka, ordu, asker, savunma, açık
danimarka, ordu, asker, savunma, açık

Danimarka'da 'asker açığı': '40 yıldır silahlı kuvvetlerdeyim, durum hiç bu kadar kötü görünmemişti'

04:52 28.03.2023
© AADanimarka Donanması
Danimarka Donanması - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2023
© AA
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Danimarka'da üst düzey bir askeri yetkili, ülkenin ciddi bir asker açığının bulunduğunu söyledi.
CPH Post'un haberine göre, ordunun ikinci komutanı Tuğgeneral Henrik Lyhne, yerel televizyon kanalı TV 2'ye verdiği demeçte, Danimarka ordusunun, dünyanın en gelişmiş silahlarına sahip olduğunu, ancak asker açığıyla karşı karşıya bulunduğunu aktardı.
Ülkenin savaşa hazır bir orduya sahip olmasının yıllar alacağını belirten Lyhne, Danimarka'nın NATO hedeflerini gerçekleştirme kabiliyetine ilişkin şüphelerini dile getirdi.
Lyhne, "Bu bir acil durum çağrısı. Daha önce hiç olmadığı kadar asker eksikliğimiz olduğu için durum son derece kritik. 40 yıldır silahlı kuvvetlerdeyim ve durum hiç bu kadar kötü görünmemişti" ifadesini kullandı.

'Savaşabilir bir ordu kurmak yıllar alacak'

Ordudaki mevcut pozisyonların yüzde 20 ila 25'inin doldurulamadığını vurgulayan Lyhne, "Yakın zamanda daha fazla finansman sağlansa bile savaşabilir bir ordu kurmak yıllar alacak" değerlendirmesinde bulundu.
Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen de durumun 'kritik' olduğunu kabul ederek, askeri kuvvetlerle konu hakkında uzun bir dizi toplantının ilkini yaptığını bildirdi.
TV 2'nin verdiği bilgiye göre, Danimarka, Savunma Bakanlığı tarafından belirlenen 17 'güç hedefinden' yalnızca üçünü karşılıyor.
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