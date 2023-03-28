https://sputniknews.com.tr/20230328/cumhurbaskanligi-secimi-gecici-aday-listesi-resmi-gazetede-yayimlandi-1068826653.html
Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 'Geçici Aday Listesi' Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 'Geçici Aday Listesi' Resmi Gazete'de yayımlandı
Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçim öncesi Resmi Gazete'de yayımlanan 'Geçici Aday Listesi'nde Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve... 28.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-28T00:13+0300
2023-03-28T00:13+0300
2023-03-28T00:16+0300
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Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 'Geçici Aday Listesi' Resmi Gazete'de yayımlandı
00:13 28.03.2023 (güncellendi: 00:16 28.03.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçim öncesi Resmi Gazete'de yayımlanan 'Geçici Aday Listesi'nde Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan yer aldı.