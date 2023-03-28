Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan ile görüşecek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Değişen seçim yasası kime ne kazandıracak, ne kaybettirecek?
17:03
87 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
En acı tiyatro günü
18:34
109 dk
Z RAPORU
İYİ Parti'den Erdoğan'ın adaylığına itiraz
21:13
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Hatay'daki 20 bin ton limon
07:08
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Aysel Alp'le Ankara'dan Haber Var
09:01
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ÖZEL HABER
Rusya'dan Belarus hamlesi: Taktik nükleer silahlar nedir?
10:35
3 dk
ÖZEL HABER
Batı medyası: ABD Ortadoğu’yu Rusya ve Çin’e kaptırdı
10:41
3 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:01
6 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Rahmaninov'un Ölüm Yıldönümü
11:07
11 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
14 dk
ÖZEL HABER
Batı medyası: ABD Ortadoğu’yu Rusya ve Çin’e kaptırdı
11:49
3 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
18 dk
ÖZEL HABER
Rusya'dan Belarus hamlesi: Taktik nükleer silahlar nedir?
12:22
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖZEL HABER
Batı medyası: ABD Ortadoğu’yu Rusya ve Çin’e kaptırdı
12:33
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
59 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Rahmaninov'un Ölüm Yıldönümü
14:55
11 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230328/cumhurbaskani-erdogan-yeniden-refah-partisi-lideri-fatih-erbakan-ile-gorusecek-1068835763.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 16:00'da Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ı ziyaret edecek. 28.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-28T10:20+0300
2023-03-28T10:38+0300
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
fatih erbakan
yeniden refah partisi
seçim
2023
cumhurbaşkanı
ittifak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0f/1068290411_0:270:3095:2011_1920x0_80_0_0_229e922823000bbff388974f93c72c86.jpg
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'na dahil olan Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret edecek.Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile bir araya gelecek.Görüşmenin saat 16.00'da gerçekleşmesi bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230324/yeniden-refah-partisi-lideri-erbakan-sayin-cumhurbaskani-ile-kulliyede-gorustuk-ve-uzlastik-1068723534.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0f/1068290411_364:0:3095:2048_1920x0_80_0_0_b949fe05bbebefa6809e24f82f97c23c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, fatih erbakan, yeniden refah partisi, seçim, 2023, cumhurbaşkanı, ittifak
recep tayyip erdoğan, fatih erbakan, yeniden refah partisi, seçim, 2023, cumhurbaşkanı, ittifak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan ile görüşecek

10:20 28.03.2023 (güncellendi: 10:38 28.03.2023)
© İHARecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2023
© İHA
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 16:00'da Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ı ziyaret edecek.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'na dahil olan Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret edecek.

Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile bir araya gelecek.

Görüşmenin saat 16.00'da gerçekleşmesi bekleniyor.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan: Sayın Cumhurbaşkanı ile Külliye'de görüştük ve uzlaştık
24 Mart, 18:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала