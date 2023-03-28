https://sputniknews.com.tr/20230328/cumhurbaskani-erdogan-yeniden-refah-partisi-lideri-fatih-erbakan-ile-gorusecek-1068835763.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 16:00'da Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ı ziyaret edecek. 28.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-28T10:20+0300
2023-03-28T10:20+0300
2023-03-28T10:38+0300
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
fatih erbakan
yeniden refah partisi
seçim
2023
cumhurbaşkanı
ittifak
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'na dahil olan Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret edecek.Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile bir araya gelecek.Görüşmenin saat 16.00'da gerçekleşmesi bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230324/yeniden-refah-partisi-lideri-erbakan-sayin-cumhurbaskani-ile-kulliyede-gorustuk-ve-uzlastik-1068723534.html
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recep tayyip erdoğan, fatih erbakan, yeniden refah partisi, seçim, 2023, cumhurbaşkanı, ittifak
recep tayyip erdoğan, fatih erbakan, yeniden refah partisi, seçim, 2023, cumhurbaşkanı, ittifak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan ile görüşecek
10:20 28.03.2023 (güncellendi: 10:38 28.03.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 16:00'da Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ı ziyaret edecek.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'na dahil olan Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret edecek.
Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile bir araya gelecek.
Görüşmenin saat 16.00'da gerçekleşmesi bekleniyor.