https://sputniknews.com.tr/20230328/cumhurbaskani-erdogan-filistin-devlet-baskani--abbas-ile-bir-telefon-gorusmesi-gerceklestirdi-1068874053.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 28.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-28T22:50+0300
2023-03-28T22:50+0300
2023-03-28T23:09+0300
recep tayyip erdoğan
mahmud abbas
telefon görüşmesi
dünya
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas yaptıkları telefon görüşmesinde Ramazan ayı münasebetiyle karşılıklı olarak tebriklerini iletti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Filistin’e ihtiyaç duyulan her türlü desteği sürdüreceklerini ifade etti. Erdoğan, Türkiye’de yaşanan depremler dolayısıyla Filistin’in sergilediği dayanışma için de teşekkür etti.
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recep tayyip erdoğan, mahmud abbas, telefon görüşmesi
recep tayyip erdoğan, mahmud abbas, telefon görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
22:50 28.03.2023 (güncellendi: 23:09 28.03.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas yaptıkları telefon görüşmesinde Ramazan ayı münasebetiyle karşılıklı olarak tebriklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Filistin’e ihtiyaç duyulan her türlü desteği sürdüreceklerini ifade etti. Erdoğan, Türkiye’de yaşanan depremler dolayısıyla Filistin’in sergilediği dayanışma için de teşekkür etti.