https://sputniknews.com.tr/20230328/cumhurbaskani-erdogan-filistin-devlet-baskani--abbas-ile-bir-telefon-gorusmesi-gerceklestirdi-1068874053.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 28.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-28T22:50+0300

2023-03-28T22:50+0300

2023-03-28T23:09+0300

recep tayyip erdoğan

mahmud abbas

telefon görüşmesi

dünya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/17/1060299358_0:252:2745:1796_1920x0_80_0_0_d086bd3744e0aa0b5f1721cedb0cbfca.jpg

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas yaptıkları telefon görüşmesinde Ramazan ayı münasebetiyle karşılıklı olarak tebriklerini iletti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Filistin’e ihtiyaç duyulan her türlü desteği sürdüreceklerini ifade etti. Erdoğan, Türkiye’de yaşanan depremler dolayısıyla Filistin’in sergilediği dayanışma için de teşekkür etti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, mahmud abbas, telefon görüşmesi