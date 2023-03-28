https://sputniknews.com.tr/20230328/cumhurbaskani-erdogan-cezayir-cumhurbaskani-tebbun-ile-telefonda-gorustu-1068875307.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 28.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-28T23:38+0300
2023-03-28T23:38+0300
2023-03-28T23:42+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
cezayir
abdülmecid tebbun
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Cezayir ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'de yaşanan depremler dolayısıyla Cezayir'in gösterdiği dayanışma ve destek için teşekkür etti.Liderler, ramazan ayı münasebetiyle karşılıklı olarak tebriklerini iletti.
https://sputniknews.com.tr/20220801/tebbun-cezayirin-turkiye-ile-iliskilerini-gelistirmesi-iki-ulkenin-tarihsel-baglarinin-yansimasi-1059352039.html
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recep tayyip erdoğan, cezayir, abdülmecid tebbun
recep tayyip erdoğan, cezayir, abdülmecid tebbun
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile telefonda görüştü
23:38 28.03.2023 (güncellendi: 23:42 28.03.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Cezayir ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'de yaşanan depremler dolayısıyla Cezayir'in gösterdiği dayanışma ve destek için teşekkür etti.
Liderler, ramazan ayı münasebetiyle karşılıklı olarak tebriklerini iletti.