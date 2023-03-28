https://sputniknews.com.tr/20230328/cumhurbaskani-erdogan-cezayir-cumhurbaskani-tebbun-ile-telefonda-gorustu-1068875307.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 28.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-28T23:38+0300

2023-03-28T23:38+0300

2023-03-28T23:42+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

cezayir

abdülmecid tebbun

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Cezayir ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'de yaşanan depremler dolayısıyla Cezayir'in gösterdiği dayanışma ve destek için teşekkür etti.Liderler, ramazan ayı münasebetiyle karşılıklı olarak tebriklerini iletti.

https://sputniknews.com.tr/20220801/tebbun-cezayirin-turkiye-ile-iliskilerini-gelistirmesi-iki-ulkenin-tarihsel-baglarinin-yansimasi-1059352039.html

türkiye

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recep tayyip erdoğan, cezayir, abdülmecid tebbun