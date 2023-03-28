https://sputniknews.com.tr/20230328/cumhurbaskani-erdogan-calisma-bakani-ile-gorusecek-1068862452.html
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: Asgari ücrete zam Temmuz’da
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: Asgari ücrete zam Temmuz’da
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Asgari ücrete zam Temmuz’da” dedi. 28.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-28T18:02+0300
2023-03-28T18:02+0300
2023-03-28T18:32+0300
ekonomi
recep tayyip erdoğan
vedat bilgin
maaş
asgari ücret
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere AK Parti Genel Merkezine geldi. Görüşme öncesinde basın mensuplarının “Asgari ücrete zam olacak mı?” sorusu üzerine Bakan Bilgin, “Asgari ücrete zam Temmuz’da” dedi.
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recep tayyip erdoğan, vedat bilgin, maaş, asgari ücret
recep tayyip erdoğan, vedat bilgin, maaş, asgari ücret
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: Asgari ücrete zam Temmuz’da
18:02 28.03.2023 (güncellendi: 18:32 28.03.2023) Abone ol
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Asgari ücrete zam Temmuz’da” dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere AK Parti Genel Merkezine geldi. Görüşme öncesinde basın mensuplarının “Asgari ücrete zam olacak mı?” sorusu üzerine Bakan Bilgin, “Asgari ücrete zam Temmuz’da” dedi.