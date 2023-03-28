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Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230328/cumhurbaskani-adayi-kilicdaroglu-konyada-mevlana-muzesini-ziyaret-etti-1068866561.html
Kılıçdaroğlu, Konya'da Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti
Kılıçdaroğlu, Konya'da Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'daki programları kapsamında Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti. 28.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-28T19:39+0300
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'da Mevlana Müzesi'ni ziyaret ettiKılıçdaroğlu, Müze Müdürü Naci Bakırcı'dan müzeye ilişkin bilgi aldı.Hz. Mevlana'nın sandukası başında dua eden Kılıçdaroğlu'na, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu eşlik etti.
https://sputniknews.com.tr/20230328/chp-genel-baskani-kilicdaroglu-yarin-memleket-partisi-lideri-inceyi-ziyaret-edecek-1068855342.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), millet ittifakı, ekrem imamoğlu, mansur yavaş
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), millet ittifakı, ekrem imamoğlu, mansur yavaş

Kılıçdaroğlu, Konya'da Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti

19:39 28.03.2023 (güncellendi: 20:04 28.03.2023)
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'da Mevlana Türbesini ziyaret ederek Mevlana Celaleddin Rumi’nin kabri başında dua etti.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'da Mevlana Türbesini ziyaret ederek Mevlana Celaleddin Rumi’nin kabri başında dua etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2023
© CHP/ALP EREN KAYA
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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'daki programları kapsamında Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'da Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti
Kılıçdaroğlu, Müze Müdürü Naci Bakırcı'dan müzeye ilişkin bilgi aldı.
Hz. Mevlana'nın sandukası başında dua eden Kılıçdaroğlu'na, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu eşlik etti.
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'da Mevlana Türbesini ziyaret ederek Mevlana Celaleddin Rumi’nin kabri başında dua etti. (Fotoğraf: Alp Eren Kaya)
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'da Mevlana Türbesini ziyaret ederek Mevlana Celaleddin Rumi’nin kabri başında dua etti. - Sputnik Türkiye
1/3
© CHP/ALP EREN KAYA
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'da Mevlana Türbesini ziyaret ederek Mevlana Celaleddin Rumi’nin kabri başında dua etti. (Fotoğraf: Alp Eren Kaya)
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'da Mevlana Türbesini ziyaret ederek Mevlana Celaleddin Rumi’nin kabri başında dua etti. (Fotoğraf: Alp Eren Kaya)
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'da Mevlana Türbesini ziyaret ederek Mevlana Celaleddin Rumi’nin kabri başında dua etti. - Sputnik Türkiye
2/3
© CHP/ALP EREN KAYA
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'da Mevlana Türbesini ziyaret ederek Mevlana Celaleddin Rumi’nin kabri başında dua etti. (Fotoğraf: Alp Eren Kaya)
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'da Mevlana Türbesini ziyaret ederek Mevlana Celaleddin Rumi’nin kabri başında dua etti. (Fotoğraf: Alp Eren Kaya)
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'da Mevlana Türbesini ziyaret ederek Mevlana Celaleddin Rumi’nin kabri başında dua etti. - Sputnik Türkiye
3/3
© CHP/ALP EREN KAYA
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'da Mevlana Türbesini ziyaret ederek Mevlana Celaleddin Rumi’nin kabri başında dua etti. (Fotoğraf: Alp Eren Kaya)
1/3
© CHP/ALP EREN KAYA
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'da Mevlana Türbesini ziyaret ederek Mevlana Celaleddin Rumi’nin kabri başında dua etti. (Fotoğraf: Alp Eren Kaya)
2/3
© CHP/ALP EREN KAYA
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'da Mevlana Türbesini ziyaret ederek Mevlana Celaleddin Rumi’nin kabri başında dua etti. (Fotoğraf: Alp Eren Kaya)
3/3
© CHP/ALP EREN KAYA
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'da Mevlana Türbesini ziyaret ederek Mevlana Celaleddin Rumi’nin kabri başında dua etti. (Fotoğraf: Alp Eren Kaya)
Muharrem İnce - Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2023
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