Kılıçdaroğlu, Konya'da Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti
19:39 28.03.2023 (güncellendi: 20:04 28.03.2023)
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'da Mevlana Türbesini ziyaret ederek Mevlana Celaleddin Rumi’nin kabri başında dua etti.
© CHP/ALP EREN KAYA
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'daki programları kapsamında Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'da Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti
Kılıçdaroğlu, Müze Müdürü Naci Bakırcı'dan müzeye ilişkin bilgi aldı.
Hz. Mevlana'nın sandukası başında dua eden Kılıçdaroğlu'na, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu eşlik etti.
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'da Mevlana Türbesini ziyaret ederek Mevlana Celaleddin Rumi’nin kabri başında dua etti. (Fotoğraf: Alp Eren Kaya)
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© CHP/ALP EREN KAYA
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'da Mevlana Türbesini ziyaret ederek Mevlana Celaleddin Rumi’nin kabri başında dua etti. (Fotoğraf: Alp Eren Kaya)
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'da Mevlana Türbesini ziyaret ederek Mevlana Celaleddin Rumi’nin kabri başında dua etti. (Fotoğraf: Alp Eren Kaya)
2/3
© CHP/ALP EREN KAYA
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'da Mevlana Türbesini ziyaret ederek Mevlana Celaleddin Rumi’nin kabri başında dua etti. (Fotoğraf: Alp Eren Kaya)
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'da Mevlana Türbesini ziyaret ederek Mevlana Celaleddin Rumi’nin kabri başında dua etti. (Fotoğraf: Alp Eren Kaya)
3/3
© CHP/ALP EREN KAYA
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'da Mevlana Türbesini ziyaret ederek Mevlana Celaleddin Rumi’nin kabri başında dua etti. (Fotoğraf: Alp Eren Kaya)
1/3
© CHP/ALP EREN KAYA
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'da Mevlana Türbesini ziyaret ederek Mevlana Celaleddin Rumi’nin kabri başında dua etti. (Fotoğraf: Alp Eren Kaya)
2/3
© CHP/ALP EREN KAYA
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'da Mevlana Türbesini ziyaret ederek Mevlana Celaleddin Rumi’nin kabri başında dua etti. (Fotoğraf: Alp Eren Kaya)
3/3
© CHP/ALP EREN KAYA
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'da Mevlana Türbesini ziyaret ederek Mevlana Celaleddin Rumi’nin kabri başında dua etti. (Fotoğraf: Alp Eren Kaya)