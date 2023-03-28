Kılıçdaroğlu, Konya'da Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti

© CHP/ALP EREN KAYA Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'da Mevlana Türbesini ziyaret ederek Mevlana Celaleddin Rumi’nin kabri başında dua etti.