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https://sputniknews.com.tr/20230328/cop-evde-bulunan-bebegin-annesi-atesi-oldugu-icin-halinin-uzerine-birakip-gezmeye-ciktim-1068845074.html
Çöp evde bulunan bebeğin annesi: Ateşi olduğu için halının üzerine bırakıp gezmeye çıktım
Çöp evde bulunan bebeğin annesi: Ateşi olduğu için halının üzerine bırakıp gezmeye çıktım
Konya Selçuklu'da sürekli ağlama sesleri duyulan komşularının evine giren vatandaşlar, çöp dolu dairede 1 yaşlarında bir kız bebek buldu. Bebek, olay yerine... 28.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-28T12:56+0300
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Konya'da merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi'ndeki bir evden dün sürekli ağlama sesi duyan vatandaşlar, balkondan komşularının evine girdi.Vatandaşlar, çöp dolu evin içerisinde 1 yaşlarında kız bebek buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Bebek, ekiplerce hastaneye kaldırıldı. Harekete geçen polis ekipleri, bebeğin annesi olduğu belirlenen F.G'yi gözaltına aldı. Savcının dosyayı ikmalen istediği öğrenildi. Konya Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan bebeğin durumunun iyi olduğu, tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edileceği belirtildi.A.N, bebeği annesiyle beraber hiç görmedikleri için şüphelendiğini belirterek, "Getir sevelim' diyoruz. Sürekli 'bakıcıda, gidip alacağım, getireceğim.' diyordu. Ben 5 ay önce komşularımızı uyardım. 'Bu çocuk kesinlikle bakıcıda değil, gelin şikayet edelim.' dedim. Komşularım, 'Yok anneden ayıramayız, olmaz, yapamayız.' dediler. Konu bu şekilde kapandı." dedi.Komşular arasında dün akşam bu konunun tekrar açıldığını anlatan A.N, daha sonra apartmanda bebek ağlama sesi duyduklarını ifade etti.'Daraldığım için gezmeye çıktım'Bebeğin annesi F.G'yi telefonla aradıklarını açmayınca ev sahibiyle görüştüklerini anlatan A.N, "Sağ olsun ev sahibi de yardımcı oldu. Yan komşunun evinin balkonundan atladım. Atladıktan sonra baktığımda çöplüğü görünce şok oldum. O kadar bakımlı bir insanın evine inanamadım. Kendime geldikten sonra balkon kapısı açıktı, içeri girdim. Kokudan boğulacaktım. Elimdeki peçeteden yardım aldım. Evin içinde biraz daha ilerledim, karanlık bir oda vardı. Odanın kapısını itekleyince bir inleme sesi duydum. 'Çocuk burada.' diye kendimi dışarı attım. Çocuğun orada olduğunu duyunca hepimiz şok olduk. Ondan sonra bebeğe hemen su vermeye çalıştım. O kadar susamış ki bir biberon su bitirdi. Daha sonra ev sahibimiz hemen yetkilileri aradı." diye konuştu.Anne F.G'nin emniyetteki ifadesinde, kızı A.M.N'nin babası T.N'nin yurt dışında olduğunu, kızına kendisinin baktığını söylediği öğrenildi.Son iki haftadır bazı sıkıntıları olduğunu, evi bu yüzden toplamadığını anlatan F.G, "Saat 22.00 sıralarında kızımın karnını doyurdum. Ateşi olduğu için altını bezlemeden halının üzerine bırakarak, biraz daraldığım için gezmeye çıktım. 23.00 sıralarında evime doğru yürürken polis aradı ve acil eve gelmemi söyledi. Ben eve geldiğimde polisler apartmanın önündeydi." ifadelerine yer verdi.İfadesinin ardından serbest bırakılan F.G hakkında "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçundan soruşturma başlatıldı.
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anne, konya
anne, konya

Çöp evde bulunan bebeğin annesi: Ateşi olduğu için halının üzerine bırakıp gezmeye çıktım

12:56 28.03.2023
© İHA / ABDULLAH BOZKURTBursa- Çöp ev
Bursa- Çöp ev - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2023
© İHA / ABDULLAH BOZKURT
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Konya Selçuklu'da sürekli ağlama sesleri duyulan komşularının evine giren vatandaşlar, çöp dolu dairede 1 yaşlarında bir kız bebek buldu. Bebek, olay yerine gelen ekiplerce hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan anne ifadesinde, "Biraz daraldığım için gezmeye çıktım" dedi. İfadesinin ardından serbest bırakılan anne hakkında soruşturma başlatıldı.
Konya'da merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi'ndeki bir evden dün sürekli ağlama sesi duyan vatandaşlar, balkondan komşularının evine girdi.
Vatandaşlar, çöp dolu evin içerisinde 1 yaşlarında kız bebek buldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Bebek, ekiplerce hastaneye kaldırıldı.
Harekete geçen polis ekipleri, bebeğin annesi olduğu belirlenen F.G'yi gözaltına aldı.
Savcının dosyayı ikmalen istediği öğrenildi. Konya Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan bebeğin durumunun iyi olduğu, tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edileceği belirtildi.
A.N, bebeği annesiyle beraber hiç görmedikleri için şüphelendiğini belirterek, "Getir sevelim' diyoruz. Sürekli 'bakıcıda, gidip alacağım, getireceğim.' diyordu. Ben 5 ay önce komşularımızı uyardım. 'Bu çocuk kesinlikle bakıcıda değil, gelin şikayet edelim.' dedim. Komşularım, 'Yok anneden ayıramayız, olmaz, yapamayız.' dediler. Konu bu şekilde kapandı." dedi.
Komşular arasında dün akşam bu konunun tekrar açıldığını anlatan A.N, daha sonra apartmanda bebek ağlama sesi duyduklarını ifade etti.

'Daraldığım için gezmeye çıktım'

Bebeğin annesi F.G'yi telefonla aradıklarını açmayınca ev sahibiyle görüştüklerini anlatan A.N, "Sağ olsun ev sahibi de yardımcı oldu. Yan komşunun evinin balkonundan atladım. Atladıktan sonra baktığımda çöplüğü görünce şok oldum. O kadar bakımlı bir insanın evine inanamadım. Kendime geldikten sonra balkon kapısı açıktı, içeri girdim. Kokudan boğulacaktım. Elimdeki peçeteden yardım aldım. Evin içinde biraz daha ilerledim, karanlık bir oda vardı. Odanın kapısını itekleyince bir inleme sesi duydum. 'Çocuk burada.' diye kendimi dışarı attım. Çocuğun orada olduğunu duyunca hepimiz şok olduk. Ondan sonra bebeğe hemen su vermeye çalıştım. O kadar susamış ki bir biberon su bitirdi. Daha sonra ev sahibimiz hemen yetkilileri aradı." diye konuştu.
Anne F.G'nin emniyetteki ifadesinde, kızı A.M.N'nin babası T.N'nin yurt dışında olduğunu, kızına kendisinin baktığını söylediği öğrenildi.
Son iki haftadır bazı sıkıntıları olduğunu, evi bu yüzden toplamadığını anlatan F.G, "Saat 22.00 sıralarında kızımın karnını doyurdum. Ateşi olduğu için altını bezlemeden halının üzerine bırakarak, biraz daraldığım için gezmeye çıktım. 23.00 sıralarında evime doğru yürürken polis aradı ve acil eve gelmemi söyledi. Ben eve geldiğimde polisler apartmanın önündeydi." ifadelerine yer verdi.

İfadesinin ardından serbest bırakılan F.G hakkında "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçundan soruşturma başlatıldı.
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