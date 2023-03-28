https://sputniknews.com.tr/20230328/cin-lideri-siden-suudi-arabistan-ile-iran-arasindaki-normallesmeyle-ilgili-yorum-1068836491.html
Çin lideri Şi'den Suudi Arabistan ile İran arasındaki normalleşmeyle ilgili ilk yorum
Çin lideri Şi'den Suudi Arabistan ile İran arasındaki normalleşmeyle ilgili ilk yorum
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yaptığı telefon görüşmesinde Ortadoğu'daki gerilimin azalmasını memnuniyetle... 28.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-28T10:48+0300
2023-03-28T10:48+0300
2023-03-28T10:49+0300
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suudi arabistan
iran
çin
normalleşme
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, bugün Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede Şi, Suudi Arabistan ile İran arasındaki normalleşmenin bölgesel birlik ve işbirliğinin güçlendirilmesinde önemli bir rol oynayacağını söyledi.Suudi ajansı SPA'nın haberine göre Veliaht Prens de Çin'in iki taraf arasındaki 'komşuluk ilişkilerini geliştirme çabalarını destekleme girişiminden duyduğu memnuniyeti' dile getirdi.Öte yandan dün Suudi medyası, Riyad ile Tahran'ın büyükelçiliklerini yeniden açmaya hazırlandıklarını ve iki ülkenin üst düzey diplomatlarının Ramazan ayının bitiminden önce bir araya geleceklerini bildirmişti.10 Mart'ta Pekin, Tahran ve Riyad arasında 7 yıldır askıda olan diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesine yönelik anlaşmaya aracılık etmişti.Uzun süredir rakip olan İran ve Suudi Arabistan, bölgede bir dizi vekalet savaşında yer almıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230327/ramazan-iran-ile-suudi-disisleri-bakanlarinin-gorusmesine-vesile-olacak-1068792175.html
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suudi arabistan, iran, çin, normalleşme
suudi arabistan, iran, çin, normalleşme
Çin lideri Şi'den Suudi Arabistan ile İran arasındaki normalleşmeyle ilgili ilk yorum
10:48 28.03.2023 (güncellendi: 10:49 28.03.2023) Abone ol
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yaptığı telefon görüşmesinde Ortadoğu'daki gerilimin azalmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, bugün Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Şi, Suudi Arabistan ile İran arasındaki normalleşmenin bölgesel birlik ve işbirliğinin güçlendirilmesinde önemli bir rol oynayacağını söyledi.
Suudi ajansı SPA'nın haberine göre Veliaht Prens de Çin'in iki taraf arasındaki 'komşuluk ilişkilerini geliştirme çabalarını destekleme girişiminden duyduğu memnuniyeti' dile getirdi.
Öte yandan dün Suudi medyası, Riyad ile Tahran'ın büyükelçiliklerini yeniden açmaya hazırlandıklarını ve iki ülkenin üst düzey diplomatlarının Ramazan ayının bitiminden önce bir araya geleceklerini bildirmişti.
10 Mart'ta Pekin, Tahran ve Riyad arasında 7 yıldır askıda olan diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesine yönelik anlaşmaya aracılık etmişti.
Uzun süredir rakip olan İran ve Suudi Arabistan, bölgede bir dizi vekalet savaşında yer almıştı.