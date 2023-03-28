https://sputniknews.com.tr/20230328/cin-lideri-siden-suudi-arabistan-ile-iran-arasindaki-normallesmeyle-ilgili-yorum-1068836491.html

Çin lideri Şi'den Suudi Arabistan ile İran arasındaki normalleşmeyle ilgili ilk yorum

Çin lideri Şi'den Suudi Arabistan ile İran arasındaki normalleşmeyle ilgili ilk yorum

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yaptığı telefon görüşmesinde Ortadoğu'daki gerilimin azalmasını memnuniyetle... 28.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-28T10:48+0300

2023-03-28T10:48+0300

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dünya

suudi arabistan

iran

çin

normalleşme

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, bugün Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede Şi, Suudi Arabistan ile İran arasındaki normalleşmenin bölgesel birlik ve işbirliğinin güçlendirilmesinde önemli bir rol oynayacağını söyledi.Suudi ajansı SPA'nın haberine göre Veliaht Prens de Çin'in iki taraf arasındaki 'komşuluk ilişkilerini geliştirme çabalarını destekleme girişiminden duyduğu memnuniyeti' dile getirdi.Öte yandan dün Suudi medyası, Riyad ile Tahran'ın büyükelçiliklerini yeniden açmaya hazırlandıklarını ve iki ülkenin üst düzey diplomatlarının Ramazan ayının bitiminden önce bir araya geleceklerini bildirmişti.10 Mart'ta Pekin, Tahran ve Riyad arasında 7 yıldır askıda olan diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesine yönelik anlaşmaya aracılık etmişti.Uzun süredir rakip olan İran ve Suudi Arabistan, bölgede bir dizi vekalet savaşında yer almıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230327/ramazan-iran-ile-suudi-disisleri-bakanlarinin-gorusmesine-vesile-olacak-1068792175.html

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