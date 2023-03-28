https://sputniknews.com.tr/20230328/canakkale-bogazi-girisinde-arizalanan-gemi-demirletildi-1068832185.html

Çanakkale Boğazı girişinde arızalanan gemi demirletildi

Çanakkale Boğazı girişinde arızalanan gemi demirletildi

Çanakkale Boğazı girişinde makineleri arızalanan Togo bayraklı gemi, römorkör tarafından yedeklenip Karanlık Liman demir bölgesine götürüldü. 28.03.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

çanakkale

çanakkale boğazı

gemi

gemi arızası

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İskenderun'dan Romanya'ya giden 81 metre uzunluğundaki "Rayan" isimli geminin makineleri, Ege Denizi yönünden boğaza girişi sırasında arızalandı.Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı "Kurtarma-3" römorkörü sevk edildi.Ayrıca aynı mevkideki diğer gemilerin kaptanları arızayla ilgili bilgilendirildi.Gemi, kılavuz kaptan refakatinde römorkör tarafından yedeklenip, Karanlık Liman demir bölgesine götürülerek demirletildi.

türkiye

çanakkale

çanakkale boğazı

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çanakkale, çanakkale boğazı, gemi, gemi arızası