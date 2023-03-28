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Çanakkale Boğazı girişinde arızalanan gemi demirletildi
Çanakkale Boğazı girişinde arızalanan gemi demirletildi
Çanakkale Boğazı girişinde makineleri arızalanan Togo bayraklı gemi, römorkör tarafından yedeklenip Karanlık Liman demir bölgesine götürüldü. 28.03.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
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çanakkale boğazı
gemi
gemi arızası
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İskenderun'dan Romanya'ya giden 81 metre uzunluğundaki "Rayan" isimli geminin makineleri, Ege Denizi yönünden boğaza girişi sırasında arızalandı.Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı "Kurtarma-3" römorkörü sevk edildi.Ayrıca aynı mevkideki diğer gemilerin kaptanları arızayla ilgili bilgilendirildi.Gemi, kılavuz kaptan refakatinde römorkör tarafından yedeklenip, Karanlık Liman demir bölgesine götürülerek demirletildi.
türkiye
çanakkale
çanakkale boğazı
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çanakkale, çanakkale boğazı, gemi, gemi arızası
çanakkale, çanakkale boğazı, gemi, gemi arızası

Çanakkale Boğazı girişinde arızalanan gemi demirletildi

08:00 28.03.2023
© AAÇanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2023
© AA
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Çanakkale Boğazı girişinde makineleri arızalanan Togo bayraklı gemi, römorkör tarafından yedeklenip Karanlık Liman demir bölgesine götürüldü.
İskenderun'dan Romanya'ya giden 81 metre uzunluğundaki "Rayan" isimli geminin makineleri, Ege Denizi yönünden boğaza girişi sırasında arızalandı.
Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı "Kurtarma-3" römorkörü sevk edildi.
Ayrıca aynı mevkideki diğer gemilerin kaptanları arızayla ilgili bilgilendirildi.
Gemi, kılavuz kaptan refakatinde römorkör tarafından yedeklenip, Karanlık Liman demir bölgesine götürülerek demirletildi.
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