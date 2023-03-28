https://sputniknews.com.tr/20230328/canakkale-bogazi-girisinde-arizalanan-gemi-demirletildi-1068832185.html
Çanakkale Boğazı girişinde arızalanan gemi demirletildi
Çanakkale Boğazı girişinde arızalanan gemi demirletildi
Çanakkale Boğazı girişinde makineleri arızalanan Togo bayraklı gemi, römorkör tarafından yedeklenip Karanlık Liman demir bölgesine götürüldü. 28.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-28T08:00+0300
2023-03-28T08:00+0300
2023-03-28T08:00+0300
türkiye
çanakkale
çanakkale boğazı
gemi
gemi arızası
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İskenderun'dan Romanya'ya giden 81 metre uzunluğundaki "Rayan" isimli geminin makineleri, Ege Denizi yönünden boğaza girişi sırasında arızalandı.Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı "Kurtarma-3" römorkörü sevk edildi.Ayrıca aynı mevkideki diğer gemilerin kaptanları arızayla ilgili bilgilendirildi.Gemi, kılavuz kaptan refakatinde römorkör tarafından yedeklenip, Karanlık Liman demir bölgesine götürülerek demirletildi.
türkiye
çanakkale
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MIA „Rosiya Segodnya“
çanakkale, çanakkale boğazı, gemi, gemi arızası
çanakkale, çanakkale boğazı, gemi, gemi arızası
Çanakkale Boğazı girişinde arızalanan gemi demirletildi
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Çanakkale Boğazı girişinde makineleri arızalanan Togo bayraklı gemi, römorkör tarafından yedeklenip Karanlık Liman demir bölgesine götürüldü.
İskenderun'dan Romanya'ya giden 81 metre uzunluğundaki "Rayan" isimli geminin makineleri, Ege Denizi yönünden boğaza girişi sırasında arızalandı.
Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı "Kurtarma-3" römorkörü sevk edildi.
Ayrıca aynı mevkideki diğer gemilerin kaptanları arızayla ilgili bilgilendirildi.
Gemi, kılavuz kaptan refakatinde römorkör tarafından yedeklenip, Karanlık Liman demir bölgesine götürülerek demirletildi.