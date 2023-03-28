https://sputniknews.com.tr/20230328/bloomberg-rusya-mart-ayinda-gunluk-15-milyon-varil-ile-motorin-ihracatinda-rekor-kiracak-1068829404.html

Bloomberg: Rusya mart ayında günlük 1.5 milyon varil ile motorin ihracatında rekor kıracak

Bloomberg: Rusya mart ayında günlük 1.5 milyon varil ile motorin ihracatında rekor kıracak

ABD merkezli ekonomi ağırlıklı haber sitesi Bloomberg, Rusya'nın Avrupa Birliği (AB) yaptırımları nedeniyle en büyük pazarından mahrum kalmasına rağmen dizel... 28.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-28T04:03+0300

2023-03-28T04:03+0300

2023-03-28T04:03+0300

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Bloomberg’in Rus limanlarından dizel yakıt sevkiyatı ile ilgili verileri toplayan analiz şirketi Vortexa Ltd'nin verilerine dayandırdığı haberine göre Rusya, AB yaptırımları nedeniyle en büyük pazarından mahrum kalsa da dizel yakıtı ihracatını bu ay 2016'dan bu yana görülmemiş seviyeye ulaştırdı.Analiz şirketi Vortexa Ltd'nin verilerine göre, Rusya’dan yapılan dizel yakıt sevkiyatları mart ayının ilk 19 gününde günlük yaklaşık 1.5 milyon varil oldu. Haberde, bu eğilimin ayın sonuna kadar devam etmesi halinde Rusya’dan dizel yakıt ihracatının yeni bir rekor kıracağına dikkat çekildi.Şirket tarafından yayınlanan Rus dizel ihracat hacimlerini içeren grafiğe işaret eden Bloomberg, bunun şimdiden en az Ocak 2016'dan bu yana en yüksek aylık rakam olduğunu gösterdiğini vurguladı.Büyük bir bölümü Türkiye’ye ihraç edilen Rus dizel yakıtı ayrıca Fas, Brezilya, Tunus ve Suudi Arabistan’a da gönderiliyor.Bloomberg aynı zamanda kilit öneme sahip Rus limanlarının nisan ayı yükleme planlarının, mart planlarına göre ihracatta düşüş olduğunu gösterdiğine dikkat çekti. Ajansın verilerine göre ayrıca yüzer depodaki yakıt miktarı da artıyor ve bu, talepte azalmaya işaret edebilecek bir gösterge.

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