https://sputniknews.com.tr/20230328/benzin-fiyatlarinda-indirim-beklenirken-zam-geldi-1068832973.html

Benzin fiyatlarında indirim beklenirken zam geldi

Benzin fiyatlarında indirim beklenirken zam geldi

Benzinin litre fiyatına 28 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 80 kuruş zam yapıldı. 28.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-28T08:54+0300

2023-03-28T08:54+0300

2023-03-28T08:55+0300

ekonomi

türkiye

benzin

benzin fiyatları

akaryakıt

akaryakıt zammı

zam

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0b/04/1043156666_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_5edee75a6985160e41a215b3e7043bc9.jpg

Uluslararası ürün fiyatlarında yaşanan artışın ardından benzin fiyatlarına zam geldi.Benzinin litre fiyatı 28 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 80 kuruş zamla 21,40 TL'ye çıkarıldı. Motorin fiyatları ise 20,54 TL'de tutuldu.Son gelen zamla birlikte benzin fiyatları yeniden yılbaşındaki seviyesinin üzerine çıktı.Yılbaşında benzin fiyatları 21,14 TL; motorin fiyatları ise 23,50 TL seviyesindeydi.Dün basına yansıyan haberlerde, benzin litre fiyatına 81 kuruş indirim gelmesinin beklendiği belirtilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230327/benzine-indirim-bekleniyor-1068789622.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, benzin, benzin fiyatları, akaryakıt, akaryakıt zammı, zam