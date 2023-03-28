https://sputniknews.com.tr/20230328/benzin-fiyatlarinda-indirim-beklenirken-zam-geldi-1068832973.html
Benzin fiyatlarında indirim beklenirken zam geldi
Benzin fiyatlarında indirim beklenirken zam geldi
Benzinin litre fiyatına 28 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 80 kuruş zam yapıldı. 28.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-28T08:54+0300
2023-03-28T08:54+0300
2023-03-28T08:55+0300
ekonomi
türkiye
benzin
benzin fiyatları
akaryakıt
akaryakıt zammı
zam
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Uluslararası ürün fiyatlarında yaşanan artışın ardından benzin fiyatlarına zam geldi.Benzinin litre fiyatı 28 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 80 kuruş zamla 21,40 TL'ye çıkarıldı. Motorin fiyatları ise 20,54 TL'de tutuldu.Son gelen zamla birlikte benzin fiyatları yeniden yılbaşındaki seviyesinin üzerine çıktı.Yılbaşında benzin fiyatları 21,14 TL; motorin fiyatları ise 23,50 TL seviyesindeydi.Dün basına yansıyan haberlerde, benzin litre fiyatına 81 kuruş indirim gelmesinin beklendiği belirtilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230327/benzine-indirim-bekleniyor-1068789622.html
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türkiye, benzin, benzin fiyatları, akaryakıt, akaryakıt zammı, zam
türkiye, benzin, benzin fiyatları, akaryakıt, akaryakıt zammı, zam
Benzin fiyatlarında indirim beklenirken zam geldi
08:54 28.03.2023 (güncellendi: 08:55 28.03.2023) Abone ol
Benzinin litre fiyatına 28 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 80 kuruş zam yapıldı.
Uluslararası ürün fiyatlarında yaşanan artışın ardından benzin fiyatlarına zam geldi.
Benzinin litre fiyatı 28 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 80 kuruş zamla 21,40 TL'ye çıkarıldı. Motorin fiyatları ise 20,54 TL'de tutuldu.
Son gelen zamla birlikte benzin fiyatları yeniden yılbaşındaki seviyesinin üzerine çıktı.
Yılbaşında benzin fiyatları 21,14 TL; motorin fiyatları ise 23,50 TL seviyesindeydi.
Dün basına yansıyan haberlerde, benzin litre fiyatına 81 kuruş indirim gelmesinin beklendiği belirtilmişti.