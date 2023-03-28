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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230328/belarus-rus-nukleer-silahlarinin-topraklarimizda-konuslandirilmasi-npt-ile-celismiyor-1068845440.html
Belarus: Rus nükleer silahlarının topraklarımızda konuşlandırılması NPT ile çelişmiyor
Belarus: Rus nükleer silahlarının topraklarımızda konuşlandırılması NPT ile çelişmiyor
Belarus Dışişleri Bakanlığı, Rus nükleer silahlarının kendi topraklarında konuşlandırılmasını, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’nın (NPT)... 28.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-28T12:58+0300
2023-03-28T13:48+0300
ukrayna krizi
rusya
belarus
nükleer silah
nükleer silahların önlenmesi anlaşması (npt)
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Bakanlığın konuya ilişkin açıklamasında, Rusya’nın nükleer silahlarını Belarus topraklarında konuşlandırılmasının NPT maddeleri ile çelişmediği belirtildi.Açıklamada, "Kontrolü ve ayrıca ilgili teknolojilere erişim Minsk'e devredilmeksizin Belarus topraklarında nükleer savaş başlıklarının konuşlandırılması hiçbir şekilde NPT'nin I ve II. maddelerindeki hükümleriyle çelişmiyor" ifadelerine yer verildi.Belarus Dışişleri ayrıca, askeri pilotların eğitimi de dahil olmak üzere Rusya ile askeri işbirliğinin ‘uluslararası hukuka titizlikle bağlı kalınarak’ yürütüldüğünü vurguladı.Belarus’un son iki buçuk yıldır Avrupa Birliği (AB), ABD, İngiltere ve NATO müttefiklerinden ‘benzeri görülmemiş’ siyasi ve ekonomik baskılarla karşı karşıya kaldığına dikkat çekilen açıklamada, bunun ‘bağımsız bir devletin iç işlerine doğrudan yapılan kaba müdahale’ olduğu, Minsk'in ise ‘kendi güvenlik ve savunma kapasitesini güçlendirmeye yönelik zorunlu karşılık eylemlerinde bulunduğu’ kaydedildi.Rusya'nın Washington Büyükelçisi: ABD'nin Rusya ve Belarus’un nükleer alandaki işbirliği açıklamaları ikiyüzlülükRusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Rusya’nın Belarus’ta nükleer silah konuşlandırma planlarını eleştiren ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel’in açıklamasını yorumladı.Telegram kanalından paylaşım yapan Antonov, “Bu, Amerikan siyasetinin ikiyüzlülüğünün belirgin bir örneğidir. Washington son 60 yıldır taktik nükleer silahlarının nükleer olmayan beş ülkede (Belçika, Almanya, İtalya, Hollanda ve Türkiye) konuşlandırılmasını destekleyerek NATO'nun ‘ortak nükleer misyonlarında’ kilit rol oynuyor” ifadelerini kullandı.Amerikan nükleer silahlarının bulunduğu ülkelerin ordularının özel mühimmatların temel kullanımı ile ilgili operasyonlar yürüttüklerine dikkat çeken Antonov, yakın gelecekte Amerikan bombalarının ‘yeni, modernize edilmiş versiyonu ile değiştirileceğini’ vurguladı.Rus Büyükelçi ayrıca Washington’un nükleer politikalarını İngiltere ve Fransa ile koordine ettiğini de sözlerine ekledi.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Rusya kadar ‘başka hiçbir ülkenin silah kontrolüne bu kadar zarar vermediğini’ ve ‘Avrupa'daki stratejik istikrarı’ baltalamadığını söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20230327/rusya-belarusla-nukleer-silah-alanindaki-isbirligimize-batinin-verdigi-tepki-sasirtiyor-1068824061.html
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rusya, belarus, nükleer silah, nükleer silahların önlenmesi anlaşması (npt)
rusya, belarus, nükleer silah, nükleer silahların önlenmesi anlaşması (npt)

Belarus: Rus nükleer silahlarının topraklarımızda konuşlandırılması NPT ile çelişmiyor

12:58 28.03.2023 (güncellendi: 13:48 28.03.2023)
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Belarus Dışişleri Bakanlığı, Rus nükleer silahlarının kendi topraklarında konuşlandırılmasını, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’nın (NPT) ihlali olarak görmediğini açıkladı.
Bakanlığın konuya ilişkin açıklamasında, Rusya’nın nükleer silahlarını Belarus topraklarında konuşlandırılmasının NPT maddeleri ile çelişmediği belirtildi.
Açıklamada, "Kontrolü ve ayrıca ilgili teknolojilere erişim Minsk'e devredilmeksizin Belarus topraklarında nükleer savaş başlıklarının konuşlandırılması hiçbir şekilde NPT'nin I ve II. maddelerindeki hükümleriyle çelişmiyor" ifadelerine yer verildi.
Belarus Dışişleri ayrıca, askeri pilotların eğitimi de dahil olmak üzere Rusya ile askeri işbirliğinin ‘uluslararası hukuka titizlikle bağlı kalınarak’ yürütüldüğünü vurguladı.
Belarus’un son iki buçuk yıldır Avrupa Birliği (AB), ABD, İngiltere ve NATO müttefiklerinden ‘benzeri görülmemiş’ siyasi ve ekonomik baskılarla karşı karşıya kaldığına dikkat çekilen açıklamada, bunun ‘bağımsız bir devletin iç işlerine doğrudan yapılan kaba müdahale’ olduğu, Minsk'in ise ‘kendi güvenlik ve savunma kapasitesini güçlendirmeye yönelik zorunlu karşılık eylemlerinde bulunduğu’ kaydedildi.

Rusya'nın Washington Büyükelçisi: ABD'nin Rusya ve Belarus’un nükleer alandaki işbirliği açıklamaları ikiyüzlülük

Rusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Rusya’nın Belarus’ta nükleer silah konuşlandırma planlarını eleştiren ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel’in açıklamasını yorumladı.
Telegram kanalından paylaşım yapan Antonov, “Bu, Amerikan siyasetinin ikiyüzlülüğünün belirgin bir örneğidir. Washington son 60 yıldır taktik nükleer silahlarının nükleer olmayan beş ülkede (Belçika, Almanya, İtalya, Hollanda ve Türkiye) konuşlandırılmasını destekleyerek NATO'nun ‘ortak nükleer misyonlarında’ kilit rol oynuyor” ifadelerini kullandı.
Amerikan nükleer silahlarının bulunduğu ülkelerin ordularının özel mühimmatların temel kullanımı ile ilgili operasyonlar yürüttüklerine dikkat çeken Antonov, yakın gelecekte Amerikan bombalarının ‘yeni, modernize edilmiş versiyonu ile değiştirileceğini’ vurguladı.
Rus Büyükelçi ayrıca Washington’un nükleer politikalarını İngiltere ve Fransa ile koordine ettiğini de sözlerine ekledi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Rusya kadar ‘başka hiçbir ülkenin silah kontrolüne bu kadar zarar vermediğini’ ve ‘Avrupa'daki stratejik istikrarı’ baltalamadığını söylemişti.
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2023
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Rus Dışişleri: Belarus’la nükleer silah alanındaki işbirliğimize Batı’nın verdiği tepki şaşırtıyor
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