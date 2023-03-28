https://sputniknews.com.tr/20230328/bakan-soylu-4-aylik-takip-sonucu-bugun-de-hakkaride-3-olu-1-sag-toplam-4-terorist-etkisiz-1068856777.html

Bakan Soylu: 4 aylık takip sonucu bugün de Hakkari’de 3 ölü, 1 sağ toplam 4 terörist etkisiz

Bakan Soylu: 4 aylık takip sonucu bugün de Hakkari’de 3 ölü, 1 sağ toplam 4 terörist etkisiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4 aylık takip sonucu Hakkari'de 4 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini duyurdu. 28.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-28T16:08+0300

2023-03-28T16:08+0300

2023-03-28T16:08+0300

türkiye

süleyman soylu

haberler

hakkari

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan terörle mücadeleye ilişkin bilgi paylaştı.Bakan Soylu'nun sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:"100’ün altına düşen kırsaldaki PKK’lı sayısında şu anda terörist etkisiz hale getirmek, 'samanlıkta iğne aramak' gibi...4 aylık takip sonucu bugün de Hakkari’de 3 ölü, 1 sağ toplam 4 terörist etkisiz. Kahraman Jandarma'mıza tebrikler."

türkiye

hakkari

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