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Bakan Soylu: 4 aylık takip sonucu bugün de Hakkari’de 3 ölü, 1 sağ toplam 4 terörist etkisiz
Bakan Soylu: 4 aylık takip sonucu bugün de Hakkari’de 3 ölü, 1 sağ toplam 4 terörist etkisiz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4 aylık takip sonucu Hakkari'de 4 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini duyurdu. 28.03.2023, Sputnik Türkiye
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan terörle mücadeleye ilişkin bilgi paylaştı.Bakan Soylu'nun sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:"100’ün altına düşen kırsaldaki PKK’lı sayısında şu anda terörist etkisiz hale getirmek, 'samanlıkta iğne aramak' gibi...4 aylık takip sonucu bugün de Hakkari’de 3 ölü, 1 sağ toplam 4 terörist etkisiz. Kahraman Jandarma'mıza tebrikler."
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süleyman soylu, haberler, hakkari
süleyman soylu, haberler, hakkari

Bakan Soylu: 4 aylık takip sonucu bugün de Hakkari’de 3 ölü, 1 sağ toplam 4 terörist etkisiz

16:08 28.03.2023
© DHATürk askeri , TSK
Türk askeri , TSK - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2023
© DHA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4 aylık takip sonucu Hakkari'de 4 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan terörle mücadeleye ilişkin bilgi paylaştı.
Bakan Soylu'nun sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:
"100’ün altına düşen kırsaldaki PKK’lı sayısında şu anda terörist etkisiz hale getirmek, 'samanlıkta iğne aramak' gibi...
4 aylık takip sonucu bugün de Hakkari’de 3 ölü, 1 sağ toplam 4 terörist etkisiz. Kahraman Jandarma'mıza tebrikler."
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