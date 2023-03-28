https://sputniknews.com.tr/20230328/avrupadaki-nukleer-silahlar--1068846457.html

Avrupa'daki nükleer silahlar

Avrupa'daki nükleer silahlar

Batı’nın Ukrayna’yı silahlandırmasına Rusya’nın son cevabı Belarus’a taktik nükleer silah konuşlandırma kararı oldu. 28.03.2023, Sputnik Türkiye

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Batıdaki komşusu Belarus’a taktik nükleer silah konuşlandırma konusunda anlaşmaya vardıklarını açıklayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer depo yapımının 1 Temmuz’a kadar biteceğini söyledi. Putin, bu kararın İngiltere’nin Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat verme hamlesinin ardından alındığını ifade etti.NATO üyesi ülkelerde konuşlandırılan nükleer silahlar ile ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.

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