https://sputniknews.com.tr/20230328/avrupadaki-nukleer-silahlar--1068846457.html
Avrupa'daki nükleer silahlar
Avrupa'daki nükleer silahlar
Batı’nın Ukrayna’yı silahlandırmasına Rusya’nın son cevabı Belarus’a taktik nükleer silah konuşlandırma kararı oldu. 28.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-28T13:16+0300
2023-03-28T13:16+0300
2023-03-28T13:22+0300
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infografik
nato
nükleer silah
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Batıdaki komşusu Belarus’a taktik nükleer silah konuşlandırma konusunda anlaşmaya vardıklarını açıklayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer depo yapımının 1 Temmuz’a kadar biteceğini söyledi. Putin, bu kararın İngiltere’nin Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat verme hamlesinin ardından alındığını ifade etti.NATO üyesi ülkelerde konuşlandırılan nükleer silahlar ile ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, nato, nükleer silah, rusya, инфографика
infografik, nato, nükleer silah, rusya, инфографика
Avrupa'daki nükleer silahlar
13:16 28.03.2023 (güncellendi: 13:22 28.03.2023) Abone ol
Batı’nın Ukrayna’yı silahlandırmasına Rusya’nın son cevabı Belarus’a taktik nükleer silah konuşlandırma kararı oldu.
Batıdaki komşusu Belarus’a taktik nükleer silah konuşlandırma konusunda anlaşmaya vardıklarını açıklayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer depo yapımının 1 Temmuz’a kadar biteceğini söyledi. Putin, bu kararın İngiltere’nin Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat verme hamlesinin ardından alındığını ifade etti.
NATO üyesi ülkelerde konuşlandırılan nükleer silahlar ile ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.