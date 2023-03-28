https://sputniknews.com.tr/20230328/arastirma-botoks-beyinin-duygulari-yorumlamasini-etkiliyor-1068835625.html

Araştırma: Botoks yaptırmak beyni etkiliyor

Araştırma: Botoks yaptırmak beyni etkiliyor

ABD'de yapılan araştırma, yüz bölgesine yapılan botoks enjeksiyonlarının beynin duyguları yorumlama ve işleme biçimini değiştirebileceğini gösterdi. Bulgular... 28.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-28T10:19+0300

2023-03-28T10:19+0300

2023-03-28T10:22+0300

yaşam

botoks

araştırma

beyin

kaliforniya üniversitesi

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Psikolojide sıklıkla sözü edilen 'yüzsel geribildirim hipotezi' baz alınarak yürütülen yeni bir araştırmayla yüz bölgesine yapılan botoksun beynin duyguları yorumlama ve işleme biçimini değiştirebileceği belirtildi.Araştırma, botoksun insanların başka insanların duygularını anlama yeteneğini geçici olarak bozduğu anlamına gelebilir.Yüzsel geribildirim hipotezi, bireylerin yüz ifadelerinden alınan duyusal bildirimin, duygusal deneyimin kendisini de etkilediğini iddia ediyor.ABD'de bulunan Kaliforniya Üniversitesi'nden bir araştırma grubu, botoks uygulamalarının bu konudaki etkilerini inceledi.Bulguları Scientific Reports'ta yayınlanan araştırmada, beynin duyguları işlemeden sorumlu merkezi olan amigdaladaki aktivitenin botoks uygulamasının ardından yüz ifadeleri karşısında değişim belirtileri sergilediği kaydedildi.33 ila 40 yaşlarındaki 10 kadın katılımcıdan oluşan bir grup üzerinde yapılan araştırmaya göre botoks enjeksiyonlarıyla kaşların çatılmasını engellemek, beynin duygu belirten ifadeleri işleme biçimini de engelliyor.Dolayısıyla botoks, kas hareketlerini dondurarak yüz, amigdala ve fusiform girus arasında olan eşgüdümü bozuyor.

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botoks, araştırma, beyin, kaliforniya üniversitesi