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https://sputniknews.com.tr/20230328/antakya-medeniyetler-korosu-depremden-sonra-ilk-kez-adanada-seyirci-karsisina-cikti-1068874190.html
Antakya Medeniyetler Korosu, depremden sonra ilk kez Adana'da seyirci karşısına çıktı
Antakya Medeniyetler Korosu, depremden sonra ilk kez Adana'da seyirci karşısına çıktı
Hatay’da yaşanan depremde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, ‘Seyhan’dan Asi’ye el birliği’ konseriyle Adana’da depremden sonra ilk defa... 28.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-28T23:07+0300
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yaşam
antakya medeniyetler korosu
adana
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’ın Antakya ilçesinde bulunan Antakya Medeniyetler Korosu’nun 7 üyesi hayatını kaybetti. Koronun birçok üyesi de enkazdan sağ kurtarıldı. 2007 yılında kurulan ve kadrosunda farklı dil, din ve etnik kökenden birçok amatör sanatçıyı barından Antakya Medeniyetler Korosu, ‘Seyhan’dan Asi’ye el birliği’ temalı konserini Adana’da Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdi. Antakya Medeniyetler Korosu Şefi Yılmaz Özfırak, konser öncesi yaptığı konuşmasında, ”Bu değişik bir duygu, Seyhan Nehri'nden Asi Nehri'ne bir gönül köprüsü oluşturuldu ve Adana’daki sivil toplum örgütleri ve çok değerli dostlar bizi ayağa kaldırmak için, Hatay’a dokunmak için Medeniyetler Korosu'nu davet ettiler. Bizim ilk konserimiz, ilk defa seyirci karşısında çıkıyoruz. Bugüne kadar hep televizyon karşısında çıktık, ama bugün ilk defa seyirci karşısına çıkıyoruz. Bunun heyecanını yaşıyoruz. İçimiz buruk tabi ki, 7 arkadaşımız vefat etti. Onlar için söyleyeceğiz, Hatay, Adana için söyleyeceğiz. Bu süreci biraz başlangıç olarak görüyoruz. Bize en yakın yer Adana olduğu için bize kucak açtıkları için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.
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antakya medeniyetler korosu, adana, deprem
antakya medeniyetler korosu, adana, deprem

Antakya Medeniyetler Korosu, depremden sonra ilk kez Adana'da seyirci karşısına çıktı

23:07 28.03.2023 (güncellendi: 23:13 28.03.2023)
© İHA / SÜLEYMAN CENK İDAYE-AW858140Antakya Medeniyetler Korosu
Antakya Medeniyetler Korosu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2023
© İHA / SÜLEYMAN CENK İDAYE-AW858140
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Hatay’da yaşanan depremde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, ‘Seyhan’dan Asi’ye el birliği’ konseriyle Adana’da depremden sonra ilk defa seyirciyle buluştu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’ın Antakya ilçesinde bulunan Antakya Medeniyetler Korosu’nun 7 üyesi hayatını kaybetti. Koronun birçok üyesi de enkazdan sağ kurtarıldı. 2007 yılında kurulan ve kadrosunda farklı dil, din ve etnik kökenden birçok amatör sanatçıyı barından Antakya Medeniyetler Korosu, ‘Seyhan’dan Asi’ye el birliği’ temalı konserini Adana’da Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdi.


Antakya Medeniyetler Korosu Şefi Yılmaz Özfırak, konser öncesi yaptığı konuşmasında, ”Bu değişik bir duygu, Seyhan Nehri'nden Asi Nehri'ne bir gönül köprüsü oluşturuldu ve Adana’daki sivil toplum örgütleri ve çok değerli dostlar bizi ayağa kaldırmak için, Hatay’a dokunmak için Medeniyetler Korosu'nu davet ettiler. Bizim ilk konserimiz, ilk defa seyirci karşısında çıkıyoruz. Bugüne kadar hep televizyon karşısında çıktık, ama bugün ilk defa seyirci karşısına çıkıyoruz. Bunun heyecanını yaşıyoruz. İçimiz buruk tabi ki, 7 arkadaşımız vefat etti. Onlar için söyleyeceğiz, Hatay, Adana için söyleyeceğiz. Bu süreci biraz başlangıç olarak görüyoruz. Bize en yakın yer Adana olduğu için bize kucak açtıkları için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.
© İHA / SÜLEYMAN CENK İDAYE-AW858140Antakya Medeniyetler Korosu
Antakya Medeniyetler Korosu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2023
Antakya Medeniyetler Korosu
© İHA / SÜLEYMAN CENK İDAYE-AW858140
© İHA / SÜLEYMAN CENK İDAYE-AW858140Antakya Medeniyetler Korosu
Antakya Medeniyetler Korosu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2023
Antakya Medeniyetler Korosu
© İHA / SÜLEYMAN CENK İDAYE-AW858140
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