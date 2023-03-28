Akan Abdula: Artık insanlar yaşlanmayı kabul etmiyor, 'bilge' olmak değil, hayatı yaşamak istiyor

"Yaşam süremiz 80 yıla çıktı. Araştırmamıza göre 38 yaşına kadar çok gençsiniz. İleride 88 yaşları göreceğiz o yüzden de 70’li yaşlardan sonra ancak yaşlılık demeye başlayacağız çünkü orta yaşlıların yaşam dair iştahı çok yüksek ve sağlıklılar. Yaş aralıkları tanımlarken de yeni sıfatlara ihtiyacımız olacak. Tüketici artık orta yaşı 50 ve üzeri olarak okuyor. 38’e kadar genç. 38-50 arası için yeni bir sıfata ihtiyaç var. Ne genç ne de orta yaş. Ne diyeceğiz bunlara? Ben ‘olgun gençler’ demeyi tercih ediyorum. Yaşlanmak artık annelerimiz ve babalarımızın yaşında fiziksel bir olguydu ama bizim için bir seçim. Biz ya kabul ediyoruz ya da etmiyoruz ama etmiyorsak da yaşlanmıyoruz. Yaşlanma konusunda bu seçimi yapma ya da yapmama noktasında insanların seçenekleri var. 10 insandan 8’i sağlıklı yaşamaya özen göstereceği söylüyor. Ne kadar çok rutininiz varsa o kadar yaşlanmayı ötelemiş oluyorsunuz. Ne kadar farklı zevkler ediniyorsanız o kadar yaşlılığı öteliyorsunuz."