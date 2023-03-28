Akan Abdula: Artık insanlar yaşlanmayı kabul etmiyor, 'bilge' olmak değil, hayatı yaşamak istiyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Değişen seçim yasası kime ne kazandıracak, ne kaybettirecek?
17:03
87 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
En acı tiyatro günü
18:34
109 dk
Z RAPORU
İYİ Parti'den Erdoğan'ın adaylığına itiraz
21:13
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Yaş Sebze ve Meyve İhracatçıları Birliği: Türkiye tarımının yüzde 20’sini afet bölgesi kapsıyor
07:08
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Aysel Alp'le Ankara'dan Haber Var
09:01
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ÖZEL HABER
Rusya'dan Belarus hamlesi: Taktik nükleer silahlar nedir?
10:35
3 dk
ÖZEL HABER
Batı medyası: ABD Ortadoğu’yu Rusya ve Çin’e kaptırdı
10:41
3 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Rahmaninov'un Ölüm Yıldönümü
11:06
11 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ÖZEL HABER
Batı medyası: ABD Ortadoğu’yu Rusya ve Çin’e kaptırdı
11:43
3 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
ÖZEL HABER
Rusya'dan Belarus hamlesi: Taktik nükleer silahlar nedir?
12:14
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖZEL HABER
Batı medyası: ABD Ortadoğu’yu Rusya ve Çin’e kaptırdı
12:35
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Siyasette Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Muharrem İnce'nin adaylığı tartışılıyor
12:46
45 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Rahmaninov'un Ölüm Yıldönümü
13:35
11 dk
VERİ MAÇ
EURO 2024 için Türkiye'nin sıradaki rakibi Hırvatistan
14:04
52 dk
ANKARA FARKI
Hangi parti kaç emekçiyi milletvekili adayı çıkaracak?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
İsrail'de Netanyahu hükûmetine isyan
16:03
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Prof. Kalaycıoğlu ile ufuk turu
17:03
84 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
ÖZEL HABER
Yuri Gagarin’in öldüğü uçağın fotoğrafları yayımlandı
18:43
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Rahmaninov'un Ölüm Yıldönümü
19:00
11 dk
ÖZEL HABER
Çin medyası: NATO’ya büyük rakip geliyor
19:30
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Rahmaninov'un Ölüm Yıldönümü
20:30
11 dk
Z RAPORU
Erdoğan - Erbakan ne görüştü?
20:46
33 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230328/akan-abdula-artik-insanlar-yaslanmayi-kabul-etmiyor-bilge-olmak-degil-hayati-yasamak-istiyor-1068868420.html
Akan Abdula: Artık insanlar yaşlanmayı kabul etmiyor, 'bilge' olmak değil, hayatı yaşamak istiyor
Akan Abdula: Artık insanlar yaşlanmayı kabul etmiyor, 'bilge' olmak değil, hayatı yaşamak istiyor
Veri teknolojileri uzmanı ve Futurebright kurucusu Abdula, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na, “38 yaşına kadar çok gençsiniz ve ileride 88... 28.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-28T20:43+0300
2023-03-28T20:43+0300
radyo
akşam postasi
yaşlı
genç
nüfus
sağlıklı yaşam
sağlıklı beslenme
sosyal medya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/12/1063598116_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_9fcc5c74e4c359064f7783d5e5865dca.jpg
“Yaş aldıkça ruh halimiz ve tüketim alışkanlıklarımız değişiyor mu?” sorusuna yanıt arayan veri teknolojileri uzmanı ve Futurebright kurucusu Akan Abdula'nın anlatımıyla yapılan çalışmanın sonuçları şöyle:"Türkiye’de iç göç devam ediyor ve Anadolu’dan büyük şehirlere gidiyoruz. Büyükşehirlerde pahalı evlerle karşı karşıya kaldığımız için küçük metrekareli evlere geçiyoruz ve ortam küçüldükçe çocuk sayısı düşüyor. 2001 yılında hane başına 2.38 çocuk düşüyordu, 2021 yılında 1.70’e düştü. Türkiye için stratejik avantajımız genç nüfus oluşumuz diyoruz ama gerçeklerle yüzleşme vakti geldi. Türkiye, dünyanın en hızlı yaşlanan ülkeleri arasında. Var olan nüfusumuzu yinelemek istiyorsak hane başına çocuk sayısında 2.10 ortalamasında kalmamız gerekiyor. Dolayısıyla biz var olan nüfusumuzu yineleyemiyoruz. Çok genç olmak da çok iyi bir şey değil gibi görünüyor. Yaşlanma sürecimiz 2012 yılında başladı ve 2038 yılında tamamlanmış olacak. Böyle devam edersek 2038 yılı itibariyle yaşlı ülkeler kategorisine gireceğiz. Takribi 16 yıl kadar bir süremiz kaldı ve bu süre ciddi anlamda az."38-50 yaş arası olgun 'gençler'Araştırmanın ekonomik sonuçları
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Atilla Güner
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
Atilla Güner
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/12/1063598116_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_a9b1645546557804ade79b484b1ab5e4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
radyo, yaşlı, genç, nüfus, sağlıklı yaşam, sağlıklı beslenme, sosyal medya
radyo, yaşlı, genç, nüfus, sağlıklı yaşam, sağlıklı beslenme, sosyal medya

Akan Abdula: Artık insanlar yaşlanmayı kabul etmiyor, 'bilge' olmak değil, hayatı yaşamak istiyor

20:43 28.03.2023
© SputnikAkşam Postası- ses kapağı
Akşam Postası- ses kapağı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2023
© Sputnik
Abone olTelegram
Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
Tüm yazılar
Veri teknolojileri uzmanı ve Futurebright kurucusu Abdula, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na, “38 yaşına kadar çok gençsiniz ve ileride 88 yaşları göreceğiz o yüzden de 70’li yaşlardan sonra ancak yaşlılık demeye başlayacağız. Yaşlanmak anne ve babalarımızın yaşında fiziksel bir olguydu ama bizim için bir seçim” dedi.
Yaş aldıkça ruh halimiz ve tüketim alışkanlıklarımız değişiyor mu?” sorusuna yanıt arayan veri teknolojileri uzmanı ve Futurebright kurucusu Akan Abdula'nın anlatımıyla yapılan çalışmanın sonuçları şöyle:
"Türkiye’de iç göç devam ediyor ve Anadolu’dan büyük şehirlere gidiyoruz. Büyükşehirlerde pahalı evlerle karşı karşıya kaldığımız için küçük metrekareli evlere geçiyoruz ve ortam küçüldükçe çocuk sayısı düşüyor. 2001 yılında hane başına 2.38 çocuk düşüyordu, 2021 yılında 1.70’e düştü. Türkiye için stratejik avantajımız genç nüfus oluşumuz diyoruz ama gerçeklerle yüzleşme vakti geldi. Türkiye, dünyanın en hızlı yaşlanan ülkeleri arasında. Var olan nüfusumuzu yinelemek istiyorsak hane başına çocuk sayısında 2.10 ortalamasında kalmamız gerekiyor. Dolayısıyla biz var olan nüfusumuzu yineleyemiyoruz. Çok genç olmak da çok iyi bir şey değil gibi görünüyor. Yaşlanma sürecimiz 2012 yılında başladı ve 2038 yılında tamamlanmış olacak. Böyle devam edersek 2038 yılı itibariyle yaşlı ülkeler kategorisine gireceğiz. Takribi 16 yıl kadar bir süremiz kaldı ve bu süre ciddi anlamda az."

38-50 yaş arası olgun 'gençler'

"Yaşam süremiz 80 yıla çıktı. Araştırmamıza göre 38 yaşına kadar çok gençsiniz. İleride 88 yaşları göreceğiz o yüzden de 70’li yaşlardan sonra ancak yaşlılık demeye başlayacağız çünkü orta yaşlıların yaşam dair iştahı çok yüksek ve sağlıklılar. Yaş aralıkları tanımlarken de yeni sıfatlara ihtiyacımız olacak. Tüketici artık orta yaşı 50 ve üzeri olarak okuyor. 38’e kadar genç. 38-50 arası için yeni bir sıfata ihtiyaç var. Ne genç ne de orta yaş. Ne diyeceğiz bunlara? Ben ‘olgun gençler’ demeyi tercih ediyorum. Yaşlanmak artık annelerimiz ve babalarımızın yaşında fiziksel bir olguydu ama bizim için bir seçim. Biz ya kabul ediyoruz ya da etmiyoruz ama etmiyorsak da yaşlanmıyoruz. Yaşlanma konusunda bu seçimi yapma ya da yapmama noktasında insanların seçenekleri var. 10 insandan 8’i sağlıklı yaşamaya özen göstereceği söylüyor. Ne kadar çok rutininiz varsa o kadar yaşlanmayı ötelemiş oluyorsunuz. Ne kadar farklı zevkler ediniyorsanız o kadar yaşlılığı öteliyorsunuz."

Araştırmanın ekonomik sonuçları

Dijitalde ve internet kullanımında 65 yaş üstü vatandaşların oranı 2016’da yüzde 8.8, 2017’de 11.3, 2021’de yüzde 33. Pandeminin de etkisi var ama yaş ilerledikçe hayatın parçası olmaya inanıyoruz. Bizlerin yaşlanmasıyla geçmişteki insanların yaşlanmasının hiç benzemediğini de görmüş oluyoruz.
Ücretini ödediğimiz dijital platform üyeliklerindeki 55-60 yaşlarındaki vatandaşlarımızın izleme oranı yüzde 15 oranlarına yükseldi. Vatandaş bilgelik değil, ev eğlencesi istiyor.
Gençler Facebook kullanıyordu ve 55 yaş üzeri vatandaşlar Facebook’a gelince gençler o platformdan kaçtı. Facebook ve Youtube oranı da aynı. Diğer mecralara baktığımızda 55-60 yaşındaki kişiler pek yoklar.
Bilboardların en etkin olduğu kitle olduklarını söyleyebiliriz ve bilboardlar pahalı ama çekilmeyin, bu yaş grubuna konuşmak istiyorsanız para verin. Bankaları uyardık, bu kitle özellikle pandemiden sonra finansal sisteme, finansal teknolojiler üzerinden girmek istiyor. Bankaları biraz ürkütücü buluyorlar. Online alışverişe ilgilerinin çok arttığını görüyoruz ve online alışverişi deneyimlemiş 65 yaş grubu yüzde 68’lere kadar çıkmış görünüyor. Yaşlı kitle online alışverişte de var. Standartlarını koruyabilmek için yeni bir çözüm arıyorlar ve ikinci el ya da yenilenmiş ürün dünyasına gidecekler gibi görünüyor. İnsanların yaşına değil, hissettikleri yaşa göre pazarlama yapılırsa daha iyi olur.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала