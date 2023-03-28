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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230328/ak-partiden-erdoganin-adayligina-yapilan-itirazlara-iliskin-aciklama-hicbir-engel-yok-1068841739.html
AK Parti'den Erdoğan'ın adaylığına yapılan itirazlara ilişkin açıklama: Hiçbir engel yok
AK Parti'den Erdoğan'ın adaylığına yapılan itirazlara ilişkin açıklama: Hiçbir engel yok
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yoktur. Cumhurbaşkanımızın bu seçimlerde yeniden... 28.03.2023, Sputnik Türkiye
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2023 türkiye seçimleri
türkiye
ak parti
recep tayyip erdoğan
memleket partisi
ömer çelik
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Çelik, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı konusunda bazı partilerin Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) yaptığı itiraz başvurusuna ilişkin açıklamada bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, aylar önce açıkladıkları gibi Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olduğunu hatırlatan Çelik, bu adaylığın önünde hiçbir engelin bulunmadığını belirtti.Adaylık başvurusunun usulüne uygun şekilde yapıldığını bildiren Çelik, şunları kaydetti:4 parti itiraz ettiMemleket Partisi, İYİ Parti, DEVA Partisi ve Halkın Kurtuluş Partisi, Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığına ilişkin YSK’ya itiraz dilekçesi sunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230328/memleket-partisi-erdoganin-adayligina-itiraz-etti-1068838018.html
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türkiye, ak parti, recep tayyip erdoğan, memleket partisi, ömer çelik
türkiye, ak parti, recep tayyip erdoğan, memleket partisi, ömer çelik

AK Parti'den Erdoğan'ın adaylığına yapılan itirazlara ilişkin açıklama: Hiçbir engel yok

12:04 28.03.2023 (güncellendi: 12:25 28.03.2023)
© AAÖmer Çelik
Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2023
© AA
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yoktur. Cumhurbaşkanımızın bu seçimlerde yeniden aday olduğunu aylar öncesinden açıklamıştık. Nitekim usulüne uygun şekilde adaylık başvurusu yapılmıştır." ifadelerini kullandı.
Çelik, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı konusunda bazı partilerin Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) yaptığı itiraz başvurusuna ilişkin açıklamada bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, aylar önce açıkladıkları gibi Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olduğunu hatırlatan Çelik, bu adaylığın önünde hiçbir engelin bulunmadığını belirtti.
Adaylık başvurusunun usulüne uygun şekilde yapıldığını bildiren Çelik, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız, milletimizin iradesine sımsıkı bağlılıkla sürdürdüğü siyasi hayatına, demokrasinin ve sandığın gücüne inanarak devam etmektedir. Cumhurbaşkanımızın adaylığı konusunda üretilmeye çalışılan sözde tartışma, hukuki değil, hukuk dışı yollarla siyasete yön vermeye çalışan kötü alışkanlıkların depreştiğini göstermektedir. Daha önce de ifade etmiştik, bu tür söylemler siyaseti kurgulamaya çalışan masaların gizli ortağının 'Sabih Kanadoğlu zihniyeti' olduğunu ve bu tartışmaların vesayet zihniyetinden beslendiğini ortaya koymaktadır. Türkiye, demokratik süreçlere yalnızca aziz milletimizin yön verdiği bir noktaya gelmiştir. Geçmişin vesayet zihniyetinden ilham alan girişimlerin bu gerçeği gölgelemesi mümkün değildir. Sözün özü, milletimizin sahip olduğu demokrasi sandığına hiç kimse ipotek koyamaz. Demokratik seçimlerle milletin adayıyla yarışmaktan korkan çevreler, Cumhurbaşkanımızın önüne siyasi hayatı boyunca çeşitli engeller çıkardılar. Bu yaklaşım, Cumhurbaşkanımızla demokrasi meydanında yarışmaktan korktuklarının itirafı olmaktan başka işe yaramadı."

4 parti itiraz etti

Memleket Partisi, İYİ Parti, DEVA Partisi ve Halkın Kurtuluş Partisi, Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığına ilişkin YSK’ya itiraz dilekçesi sunmuştu.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli 100 bin imzaya ulaştı. İnce, Memleket Partili gençler ile beraber partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Memleket Partisi, Erdoğan'ın adaylığına itiraz etti
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