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AFAD: İzmir'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD: İzmir'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD saat 23.51'de merkezi İzmir'in Buca ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. 28.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-28T23:59+0300
2023-03-28T23:59+0300
2023-03-29T00:10+0300
izmir
deprem
afad
türkiye
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İzmir'in Buca ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Buca ilçesinde saat 23.51'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.23 kilometre olarak kaydedildi.
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izmir, deprem, afad
AFAD: İzmir'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:59 28.03.2023 (güncellendi: 00:10 29.03.2023) Abone ol
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AFAD saat 23.51'de merkezi İzmir'in Buca ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
İzmir'in Buca ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Buca ilçesinde saat 23.51'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.23 kilometre olarak kaydedildi.