https://sputniknews.com.tr/20230328/abdde-6-kisinin-olduruldugu-ilkokul-saldirisinin-ardindan-bayraklar-yariya-indirilecek-1068830627.html

ABD'de 6 kişinin öldürüldüğü ilkokul saldırısının ardından bayraklar yarıya indirilecek

ABD'de 6 kişinin öldürüldüğü ilkokul saldırısının ardından bayraklar yarıya indirilecek

ABD'de Tennessee eyaletinde bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırının ardından ülke genelinde tüm bayrakların yarıya indirileceği belirtildi. 28.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-28T05:14+0300

2023-03-28T05:14+0300

2023-03-28T05:17+0300

dünya

abd

tennessee

okul

saldırı

silahlı saldırı

ilkokul

bayrak

joe biden

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ABD Başkanı Joe Biden, Tennessee eyaletinde bir ilkokula düzenlenen ve 3'ü çocuk 6 kişinin silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde Beyaz Saray dahil tüm kamu binalarında, askeri garnizonlarda ve donanma gemilerinde bayrakların 31 Mart gün batımına kadar yarıya indirilmesi talimatını verdi.Buna göre, ABD'nin tüm büyükelçilikleri, elçilikleri ve konsolosluk ofisleri, askeri üsler ve donanma istasyonları dahil yurt dışındaki merkezlerinde de aynı tarihe kadar bayraklar yarıya indirilecek.ABD'nin Tennessee eyaletinin Nashville kentinde bulunan The Covenant adlı özel Hristiyan okulunda düzenlenen silahlı saldırıda 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetmişti.Metro Nashville Polis Departmanı, üzerinde 2 uzun namlulu silah ve bir tabanca bulunan saldırganın olay yerinde öldürüldüğünü bildirmişti. Polis, saldırganın kendisi de aynı okuldan mezun olan 28 yaşındaki Audrey Elizabeth Hale isimli bir kadın olduğu bilgisini paylaşmıştı.Cumhuriyetçi senatör silahlı okul saldırıları için ölüm cezası istediFlorida eyaletinin Cumhuriyetçi Senatörü Rick Scott, okullara silahlı saldırı düzenleyenlere ölüm cezası verilmesi çağrısı yaptı.Scott, Twitter hesabından, “Okullardaki silahlı saldırganlar için otomatik bir ölüm cezası düşünmeliyiz. Masum çocukları ve eğitimcileri öldürmek için okullarımıza giren aklını kaçırmış canavarlara ömür boyu hapis vermek yetmez” paylaşımı yaptı.Nashville'de akıl almaz saldırıyla karşı karşıya kalan herkese dua edilmesini isteyen Senatör Scott, “Bu korkunç ve durmalı” diye yazdı.

https://sputniknews.com.tr/20230327/ilkokuldaki-silahli-saldirinin-ardindan-bidendan-kongreye-silahsizlanma-cagrisi-1068823087.html

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abd, tennessee, okul, saldırı, silahlı saldırı, ilkokul, bayrak, joe biden