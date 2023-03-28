https://sputniknews.com.tr/20230328/ab-ulkeleri-2035te-benzinli-ve-dizel-arabalari-yasaklamayi-onayladi-1068855203.html

AB ülkeleri 2035'te benzinli ve dizel arabaları yasaklamayı onayladı

AB ülkeleri 2035'te benzinli ve dizel arabaları yasaklamayı onayladı

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, 2035 yılından itibaren benzinli ve dizel motora sahip yeni otomobillerin satışını yasaklama girişimine onay verdi. 28.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-28T15:26+0300

2023-03-28T15:26+0300

2023-03-28T15:29+0300

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enerji

içten yanmalı motor

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AB Konseyi, üye ülkelerin 2035 yılından itibaren otomobillere ve hafif ticari taşıtlara katı karbon emisyon standartları getirecek yasayı onayladıklarını açıkladı.Yasaya göre, otomobil üreticileri, 2035'e kadar karbon emisyonlarını sıfırlayacak. Böylece AB ülkelerinde söz konusu tarihten itibaren karbon salan benzinli ve dizel de dahil içten yanmalı motora sahip yeni otomobil satışı yapılamayacak.Ayrıca 2030 yılı emisyon düşürme hedefi otomobiller için yüzde 55, kamyonetler için de yüzde 50 olacak.Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda geçen ay kabul edilen ve yürürlüğe girmesi için AB üyesi ülkeler tarafından resmen onaylanması gereken düzenlemeye, başını Almanya'nın çektiği bir grup ülke karşı çıkmıştı.Almanya, planı desteklemek için AB'nin e-yakıt olarak bilinen, yenilenebilir enerji ve havadaki karbondioksiti yakalamayla üretilen sentetik yakıtlarla ilgili muafiyet getirilmesini istemişti. Bu konuda AB Komisyonu ile Almanya arasında müzakereler sonucunda uzlaşı sağlanmıştı.Almanya, sentetik yakıtlarla çalışan içten yanmalı motorlara sahip yeni araçların satışı konusunda AB'den güvence almıştı.Yasa, bu aşamadan sonra AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

https://sputniknews.com.tr/20230326/ab-ile-almanya-icten-yanmali-motorlarin-gelecegi-konusunda-anlasti-1068760650.html

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