YSK verileri paylaştı: Hangi cumhurbaşkanı adayı kaç imza topladı?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Maden işçileri depremde yaşadıklarını anlattı
09:00
20 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin Irak işgalinin 20. yılı
10:00
4 dk
ÖZEL HABER
Ukraynalı askerin Kur-an’ı Kerim’i yakmasına sert çıkış
10:30
2 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Beethoven'ı müzikle kim tanıştırdı?
10:47
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL HABER
Putin kararına dünyadan sert tepkiler
13:31
3 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Beethoven'ı müzikle kim tanıştırdı?
13:44
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HABER
Doç. Gökçe: Mısır, Türkiye ile anlaşırsa kârlı çıkar
14:05
3 dk
ÖZEL HABER
Emekli Korgeneral Karakuş: Atatürk'ün yolundan gitseydik MMU çoktan uçmuştu
14:35
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:09
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Batı yaptırımı işe yaramadı, Rusya ve Çin büyümeye devam ediyor
18:05
5 dk
ÖZEL HABER
Siyaset Bilimci Güzaltan: Batı, Rusya'ya karşı nükleer savaşı dahi göze aldı
18:20
3 dk
ÖZEL HABER
Enkazdan çıkarılanların yaşadığı crush sendromu nedir?
18:33
4 dk
ÖZEL HABER
ABD’de banka krizi büyüdü: 50 banka tehlikede
18:44
2 dk
ÖZEL HABER
ABD'nin Yunanistan'a baskısı Türkiye'yi alternatif yaptı
18:51
5 dk
ÖZEL HABER
Son 63 yılın en düşük yağışları
19:00
13 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’ya verilen uranyum cephanelerine dünyadan tepki
19:40
5 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Beethoven'ı müzikle kim tanıştırdı?
19:52
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Yalova Garden Müdürü Sadıç: 1 dönümlük tarım alanını 23 dönümlük verimliliğe dönüştürebiliyor
07:09
111 dk
GÜNE BAŞLARKEN
27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde 'sahne' dayanışmanın
09:01
44 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Çağlar Öner ve Ata Arslan'le Öğle Ajandası
12:46
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Kanser tanısı konma teknolojisi ve oy bilgilerinin tasnifi
14:06
54 dk
ANLAT BANA
Hatay ekonomisi nasıl toparlanacak?
15:00
63 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230327/ysk-verileri-paylasti-hangi-cumhurbaskani-adayi-kac-imza-topladi--1068807452.html
YSK verileri paylaştı: Hangi cumhurbaşkanı adayı kaç imza topladı?
YSK verileri paylaştı: Hangi cumhurbaşkanı adayı kaç imza topladı?
YSK, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri dolayısıyla cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayanlardan 11 isim için 100 bin imza sürecinin... 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T14:36+0300
2023-03-27T14:36+0300
2023 türkiye seçimleri
cumhurbaşkanı
seçim
ysk
yüksek seçim kurulu (ysk)
imza
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/15/1067321780_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c54e577b20fce6604b0c75872da8943b.jpg
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) , 100 bin imza toplaması gereken 11 adayın topladığı imzalara ilişkin bilgi paylaşımı yaptı. YSK'dan alınan bilgiye göre adayların topladığı oylar ise şu şekilde:
https://sputniknews.com.tr/20230327/sabah-basyazari-barlas-chpye-meyilli-z-kusaginin-oylari-hizla-muharrem-inceye-gidiyor-1068789353.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/15/1067321780_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_579970f7e7750f0a61fc48e422244afb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
cumhurbaşkanı, seçim, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), imza
cumhurbaşkanı, seçim, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), imza

YSK verileri paylaştı: Hangi cumhurbaşkanı adayı kaç imza topladı?

14:36 27.03.2023
© AA / Raşit AydoğanYüksek Seçim Kurulu (YSK)
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2023
© AA / Raşit Aydoğan
Abone olTelegram
YSK, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri dolayısıyla cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayanlardan 11 isim için 100 bin imza sürecinin verilerini paylaştı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) , 100 bin imza toplaması gereken 11 adayın topladığı imzalara ilişkin bilgi paylaşımı yaptı.
YSK'dan alınan bilgiye göre adayların topladığı oylar ise şu şekilde:
Muharrem İnce 112 bin 721
Sinan Oğan 109 bin 587
Muhammed Ali Fatih Erbakan 69 bin 231
Doğu Perinçek 25 bin 830
Yakup Türkal 3 bin 13
Erkan Trükten 2 bin 220
Ahmet Özal Bin 450
İrfan Uzun Bin 157
Halil Murat Ünver 500
Hilmi Özden 447
Davut Turan 120
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli 100 bin imzaya ulaştı. İnce, Memleket Partili gençler ile beraber partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Sabah başyazarı Barlas: CHP'ye meyilli Z kuşağının oyları hızla Muharrem İnce'ye gidiyor
09:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала