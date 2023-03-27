https://sputniknews.com.tr/20230327/ysk-verileri-paylasti-hangi-cumhurbaskani-adayi-kac-imza-topladi--1068807452.html
YSK verileri paylaştı: Hangi cumhurbaşkanı adayı kaç imza topladı?
YSK verileri paylaştı: Hangi cumhurbaşkanı adayı kaç imza topladı?
YSK, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri dolayısıyla cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayanlardan 11 isim için 100 bin imza sürecinin... 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T14:36+0300
2023-03-27T14:36+0300
2023-03-27T14:36+0300
2023 türkiye seçimleri
cumhurbaşkanı
seçim
ysk
yüksek seçim kurulu (ysk)
imza
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/15/1067321780_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c54e577b20fce6604b0c75872da8943b.jpg
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) , 100 bin imza toplaması gereken 11 adayın topladığı imzalara ilişkin bilgi paylaşımı yaptı. YSK'dan alınan bilgiye göre adayların topladığı oylar ise şu şekilde:
https://sputniknews.com.tr/20230327/sabah-basyazari-barlas-chpye-meyilli-z-kusaginin-oylari-hizla-muharrem-inceye-gidiyor-1068789353.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/15/1067321780_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_579970f7e7750f0a61fc48e422244afb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
cumhurbaşkanı, seçim, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), imza
cumhurbaşkanı, seçim, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), imza
YSK verileri paylaştı: Hangi cumhurbaşkanı adayı kaç imza topladı?
Abone ol
YSK, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri dolayısıyla cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayanlardan 11 isim için 100 bin imza sürecinin verilerini paylaştı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) , 100 bin imza toplaması gereken 11 adayın topladığı imzalara ilişkin bilgi paylaşımı yaptı.
YSK'dan alınan bilgiye göre adayların topladığı oylar ise şu şekilde:
Muharrem İnce 112 bin 721
Muhammed Ali Fatih Erbakan 69 bin 231