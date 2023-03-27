https://sputniknews.com.tr/20230327/ysk-verileri-paylasti-hangi-cumhurbaskani-adayi-kac-imza-topladi--1068807452.html

YSK verileri paylaştı: Hangi cumhurbaşkanı adayı kaç imza topladı?

YSK verileri paylaştı: Hangi cumhurbaşkanı adayı kaç imza topladı?

YSK, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri dolayısıyla cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayanlardan 11 isim için 100 bin imza sürecinin... 27.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-27T14:36+0300

2023-03-27T14:36+0300

2023-03-27T14:36+0300

2023 türkiye seçimleri

cumhurbaşkanı

seçim

ysk

yüksek seçim kurulu (ysk)

imza

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) , 100 bin imza toplaması gereken 11 adayın topladığı imzalara ilişkin bilgi paylaşımı yaptı. YSK'dan alınan bilgiye göre adayların topladığı oylar ise şu şekilde:

https://sputniknews.com.tr/20230327/sabah-basyazari-barlas-chpye-meyilli-z-kusaginin-oylari-hizla-muharrem-inceye-gidiyor-1068789353.html

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cumhurbaşkanı, seçim, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), imza