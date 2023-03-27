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YSK Başkanı: Cumhurbaşkanlığı seçimi için Kılıçdaroğlu, İnce, Erdoğan ve Oğan'ın adaylığı kesinleşti
YSK Başkanı: Cumhurbaşkanlığı seçimi için Kılıçdaroğlu, İnce, Erdoğan ve Oğan'ın adaylığı kesinleşti
YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imza sürecinin sona erdiğini açıkladı. Yener, "Cumhurbaşkanlığı seçimi için Kemal Kılıçdaroğlu... 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T20:44+0300
2023-03-27T20:44+0300
2023-03-27T21:07+0300
ysk
ahmet yener
cumhurbaşkanı adayı
cumhurbaşkanlığı seçimi
2023 türkiye seçimleri
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener yaptığı açıklamada saat 20.00 itibariyle Cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza toplama sürecinin sona erdiğini belirtti. Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın 100 bin imzayı tamamlandığını ve seçime katılmaya hak kazandığını ifade eden Yener, "Cumhurbaşkanlığı seçimi için Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan'ın adaylığı kesinleşti" dedi.Yener, imza sürecinde adayların kaç imza topladığını de açıkladı. Buna göre liste ise şu şekilde:Muharrem İnce: 111 bin 508Sinan Oğan: 107 bin 637Muhammed Ali Fatih Erbakan: 69 bin 255 (Cumhur İttifakı'na katılarak adaylıktan çekildi)Doğu Perinçek: 27 bin 61Yakup Türkal: 3 bin 137Erkan Trükten: 2 bin 589Tevfik Ahmet Özal: 1544İrfan Uzun: 1263Halil Murat Ünver: 538Hilmi Özden: 478Davut Turan: 122
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ysk, ahmet yener, cumhurbaşkanı adayı, cumhurbaşkanlığı seçimi
ysk, ahmet yener, cumhurbaşkanı adayı, cumhurbaşkanlığı seçimi
YSK Başkanı: Cumhurbaşkanlığı seçimi için Kılıçdaroğlu, İnce, Erdoğan ve Oğan'ın adaylığı kesinleşti
20:44 27.03.2023 (güncellendi: 21:07 27.03.2023) Abone ol
YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imza sürecinin sona erdiğini açıkladı. Yener, "Cumhurbaşkanlığı seçimi için Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan'ın adaylığı kesinleşti" dedi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener yaptığı açıklamada saat 20.00 itibariyle Cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza toplama sürecinin sona erdiğini belirtti.
Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın 100 bin imzayı tamamlandığını ve seçime katılmaya hak kazandığını ifade eden Yener, "Cumhurbaşkanlığı seçimi için Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan'ın adaylığı kesinleşti" dedi.
Yener, imza sürecinde adayların kaç imza topladığını de açıkladı. Buna göre liste ise şu şekilde:
Muharrem İnce: 111 bin 508
Muhammed Ali Fatih Erbakan: 69 bin 255 (Cumhur İttifakı'na katılarak adaylıktan çekildi)