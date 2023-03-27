https://sputniknews.com.tr/20230327/yeni-aldigi-araba-10-dakika-sonra-yandi-1068814139.html

Yeni aldığı araba 10 dakika sonra yandı

Yeni aldığı araba 10 dakika sonra yandı

Tekirdağ Çorlu’da bir Bahattin Benek'in, 140 bin liraya takas olarak aldığı ikinci el araba yola çıktıktan 10 dakika sonra alev topuna döndü. Yangınla ilgili... 27.03.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

otomobil

tekirdağ

ikinci el

yangın

yangın söndürme

video

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Tekirdağ'da yaşayan Bahattin Benek, bir galeriden ikinci el aldığı LPG’li otomobili teslim alıp plaka çıkarmak için yola çıktı. Yaklaşık 10 dakika sonra seyir halindeyken aracın ön kısmından dumanlar yükseldi. Şoke olan adam, alev topuna dönen araçtan atlayarak yardım istedi.Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle aracın içi ve motor kısmı hurdaya döndü.'Çok üzgünüm'Aracını yaklaşık 10 dakika önce aldığını ve yanması nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Hatip Mahallesi sakini Bahattin Benek, “İlçedeki bir galeriye gidip 140 bin lira değer biçilen bir otomobile karşılık kendi aracımı takas ettim. Takas ettiğim aracımın üzerine de bankadan krediyle çekip 40 bin lira para ekledim. Yolda giderken araç bir anda duman çıkarmaya başladı ve hemen araçtan indim. Neden yandı, bilmiyorum, çok üzgünüm” diye konuştu.Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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otomobil, tekirdağ, ikinci el, yangın, yangın söndürme, video