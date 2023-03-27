https://sputniknews.com.tr/20230327/yeni-aldigi-araba-10-dakika-sonra-yandi-1068814139.html
Yeni aldığı araba 10 dakika sonra yandı
Yeni aldığı araba 10 dakika sonra yandı
Tekirdağ Çorlu’da bir Bahattin Benek'in, 140 bin liraya takas olarak aldığı ikinci el araba yola çıktıktan 10 dakika sonra alev topuna döndü. Yangınla ilgili... 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T16:32+0300
2023-03-27T16:32+0300
2023-03-27T16:44+0300
yaşam
otomobil
tekirdağ
ikinci el
yangın
yangın söndürme
video
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1b/1068814556_0:227:550:536_1920x0_80_0_0_58acfcd253ee2351a674fa4ad9e91e03.png
Tekirdağ'da yaşayan Bahattin Benek, bir galeriden ikinci el aldığı LPG’li otomobili teslim alıp plaka çıkarmak için yola çıktı. Yaklaşık 10 dakika sonra seyir halindeyken aracın ön kısmından dumanlar yükseldi. Şoke olan adam, alev topuna dönen araçtan atlayarak yardım istedi.Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle aracın içi ve motor kısmı hurdaya döndü.'Çok üzgünüm'Aracını yaklaşık 10 dakika önce aldığını ve yanması nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Hatip Mahallesi sakini Bahattin Benek, “İlçedeki bir galeriye gidip 140 bin lira değer biçilen bir otomobile karşılık kendi aracımı takas ettim. Takas ettiğim aracımın üzerine de bankadan krediyle çekip 40 bin lira para ekledim. Yolda giderken araç bir anda duman çıkarmaya başladı ve hemen araçtan indim. Neden yandı, bilmiyorum, çok üzgünüm” diye konuştu.Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230327/istanbul-pendikte-3-kisinin-hayatini-kaybettigi-otel-yanginin-cikis-nedeni-ortaya-cikti-1068810641.html
tekirdağ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1b/1068814556_0:175:550:588_1920x0_80_0_0_7ddcf0fe69c2f36b89790d6efeb0ff87.png
Yeni aldığı araba 10 dakika sonra yandı
Yeni aldığı araba 10 dakika sonra yandı
2023-03-27T16:32+0300
true
PT1M03S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
otomobil, tekirdağ, ikinci el, yangın, yangın söndürme, video
otomobil, tekirdağ, ikinci el, yangın, yangın söndürme, video
Yeni aldığı araba 10 dakika sonra yandı
16:32 27.03.2023 (güncellendi: 16:44 27.03.2023) Abone ol
Tekirdağ Çorlu’da bir Bahattin Benek'in, 140 bin liraya takas olarak aldığı ikinci el araba yola çıktıktan 10 dakika sonra alev topuna döndü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Tekirdağ'da yaşayan Bahattin Benek, bir galeriden ikinci el aldığı LPG’li otomobili teslim alıp plaka çıkarmak için yola çıktı.
Yaklaşık 10 dakika sonra seyir halindeyken aracın ön kısmından dumanlar yükseldi. Şoke olan adam, alev topuna dönen araçtan atlayarak yardım istedi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle aracın içi ve motor kısmı hurdaya döndü.
'Çok üzgünüm'
Aracını yaklaşık 10 dakika önce aldığını ve yanması nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Hatip Mahallesi sakini Bahattin Benek, “İlçedeki bir galeriye gidip 140 bin lira değer biçilen bir otomobile karşılık kendi aracımı takas ettim. Takas ettiğim aracımın üzerine de bankadan krediyle çekip 40 bin lira para ekledim. Yolda giderken araç bir anda duman çıkarmaya başladı ve hemen araçtan indim. Neden yandı, bilmiyorum, çok üzgünüm” diye konuştu.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.