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https://sputniknews.com.tr/20230327/volgogradda-sehrin-adinin-stalingrad-olarak-degistirilmesiyle-ilgili-kamuoyu-yoklamasi-basladi-1068813542.html
Volgograd'da şehrin adının Stalingrad olarak değiştirilmesi için referandum
Volgograd'da şehrin adının Stalingrad olarak değiştirilmesi için referandum
Volgograd Gaziler Kent Konseyi Başkanı Aleksandr Strukov, kentte bugün bir kamuoyu yoklamasına başlandığını ve buradan çıkacak sonuca göre şehrin isminin... 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T16:22+0300
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dünya
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stalingrad
isim değişikliği
referandum
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2. Dünya Savaşı'nda Nazilere karşı kazanılan zaferin önemli dönüm noktalarından biri olan günümüzdeki Volgograd'ın adının Stalingrad olarak değiştirilmesi, Rusya'da yeniden gündemde.Kommersant'a konuşan Aleksandr Strukov, kamuoyu yoklaması kapsamında bugün kuruluşlarla ve sendikalarla görüşmelere başladıklarını kaydetti.Strukov, yapılan görüşmelerden elde edilecek sonuca göre Volgograd'ın adını eskiden olduğu gibi Stalingrad olarak değiştirilmesi konusunda referandum düzenlenip düzenlenmemesine karar vereceklerini belirtti.Sovyetler Birliği, 200 gün süren Stalingrad Muharebe'sinde 2 Şubat 1943 tarihinde Nazi Almanya’sını yenmişti. Stalingrad Muharebesi, 2. Dünya Savaşı’nda dönüm noktası olarak gösteriliyor.Volgograd Şehir Meclisi 2013 yılında, kentin her yıl 2 Şubat, 23 Şubat, 8 Mayıs, 9 Mayıs, 22 Haziran, 23 Ağustos, 2 Eylül, 19 Kasım ve 9 Aralık günlerinde ‘Stalingrad’ olarak anılmasını kararlaştırmıştı.Bu yıl Stalingrad Muharebesi'nin 80. yıl dönümü nedeniyle Volgagrad’ın girişindeki bazı levhalarda kentin adı, Stalingrad olarak değiştirilmişti.
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volgograd, stalingrad, isim değişikliği, referandum, oylama
volgograd, stalingrad, isim değişikliği, referandum, oylama

Volgograd'da şehrin adının Stalingrad olarak değiştirilmesi için referandum

16:22 27.03.2023 (güncellendi: 16:25 27.03.2023)
© Sputnik / Кирилл Брага / Multimedya arşivine gidinStalingrad
Stalingrad - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2023
© Sputnik / Кирилл Брага
/
Multimedya arşivine gidin
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Volgograd Gaziler Kent Konseyi Başkanı Aleksandr Strukov, kentte bugün bir kamuoyu yoklamasına başlandığını ve buradan çıkacak sonuca göre şehrin isminin tekrar Stalingrad olarak değiştirilmesine dair referandum yapılacağını söyledi.
2. Dünya Savaşı'nda Nazilere karşı kazanılan zaferin önemli dönüm noktalarından biri olan günümüzdeki Volgograd'ın adının Stalingrad olarak değiştirilmesi, Rusya'da yeniden gündemde.

Kommersant'a konuşan Aleksandr Strukov, kamuoyu yoklaması kapsamında bugün kuruluşlarla ve sendikalarla görüşmelere başladıklarını kaydetti.

Strukov, yapılan görüşmelerden elde edilecek sonuca göre Volgograd'ın adını eskiden olduğu gibi Stalingrad olarak değiştirilmesi konusunda referandum düzenlenip düzenlenmemesine karar vereceklerini belirtti.

Sovyetler Birliği, 200 gün süren Stalingrad Muharebe'sinde 2 Şubat 1943 tarihinde Nazi Almanya’sını yenmişti. Stalingrad Muharebesi, 2. Dünya Savaşı’nda dönüm noktası olarak gösteriliyor.

Volgograd Şehir Meclisi 2013 yılında, kentin her yıl 2 Şubat, 23 Şubat, 8 Mayıs, 9 Mayıs, 22 Haziran, 23 Ağustos, 2 Eylül, 19 Kasım ve 9 Aralık günlerinde ‘Stalingrad’ olarak anılmasını kararlaştırmıştı.

Bu yıl Stalingrad Muharebesi'nin 80. yıl dönümü nedeniyle Volgagrad’ın girişindeki bazı levhalarda kentin adı, Stalingrad olarak değiştirilmişti.
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