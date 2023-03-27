https://sputniknews.com.tr/20230327/uzmanlar-uyardi-istanbulda-dere-yataklarina-kurulan-semtler-depremde-ciddi-risk-altinda-1068794105.html

Uzmanlar uyardı: İstanbul'da dere yataklarına kurulan semtler depremde ciddi risk altında

Uzmanlar uyardı: İstanbul'da dere yataklarına kurulan semtler depremde ciddi risk altında

Uzmanlar, İstanbul'da eski dere yataklarına kurulan semtlerin olası Marmara depreminde büyük risk altında olduğunu söylüyor. Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı... 27.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-27T11:25+0300

2023-03-27T11:25+0300

2023-03-27T11:25+0300

türkiye

deprem

fay

istanbul

jeoloji

semt

türkiye

marmara bölgesi

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Son büyük depremlerde en büyük yıkım eski dere yatakları olarak bilinen semtlerdeki eski binalarda gerçekleşti. Hatay başta olmak üzere Kahramanmaraş ve Adıyaman’da çöken yapıların birçoğunun sıvılaşma özelliği gösteren zemin üzerinde yapıldığı ortaya çıkarken, gözler olası Marmara depreminden etkilenecek İstanbul’a çevrildi.Milliyet’ten Mert İnan’ın haberine göre; İstanbul’da bir zamanlar derelerin aktığı bölgelerin üzerinde konutlar yükselirken, uzmanlar olası büyük depremde bu yapıların ciddi risk altında olduğu uyarısında bulundu.İstanbul derelerinin yüzde 85’i son 100 yıllık süreçte doğal yapısını kaybederken atık su kanalına dönüşen dereleri çevreleyen araziler de işgaller ve yanlış arazi kullanım kararlarıyla betona boğuldu.Ayamama, Cendere, Ayazmadere, Kurbağalıdere, Ihlamurdere, Kuşdili, Kağıthane Deresi, Ortaköy, Dolapdere, İdealtepe gibi onlarca su kaynağının yerinde binalar yükseldi.Ortaköy Dereboyu Caddesi’nde çoğu 35, 40 yıllık binalar eski dere yatağı boyunca bitişik nizam olarak yükseliyor.Benzer tablo Beşiktaş Ihlamurdere için de geçerli. Fulya Mahallesi’nden Beşiktaş Meydanı’na kadar uzanan eski dere yatağının üzerinde 40, 50 yıllık yapılar bulunuyor.Fikirtepe, Kızıltoprak, Feneryolu ve Bahariye semtlerinin arasında yer alan bölgeye adını veren Kurbağalıdere’nin güzergahı boyunca sıralanmış konutlar yıllar içinde dere yatağı bölgelerindeki yapılaşmanın çarpıcı örnekleri arasında.Kağıthane Cendere ile Başakşehir’den doğup Marmara’ya dökülen Ayamama ise yapılaşma ve deprem riski açısından en vahim durumdaki güzergahlar. İstanbul’un Avrupa Yakası’nda yer alan Ayamama Deresi, en çok yapılaşmanın olduğu kaynakların başında geliyor.Başakşehir ilçesinin doğu kesimlerinde bir kaynaktan doğan ve Bağcılar, Küçükçekmece, Bahçelievler ilçelerinden akarak, sıvılaşma riski olan Ayamama Deresi boyunca manzara İstanbul’daki çarpık yapılaşmanın en somut örneği olarak gözlerden kaçmıyor. Benzer tablolar, Haramidere, Dolapdere ve onlarca mahalledeki eski derelerin olduğu alanlar için de geçerli.'İstanbul'da yüzde 20’lik konut kesimi gevşek zemin dere yatakları üzerine oturan alanlar'Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan, dere yatakları üzerindeki yapılaşmanın büyük bir hata olduğunu belirterek şu bilgileri verdi:'Marmara kıyılarını oluşturan sahil bandı da alüvyonlardan oluşan bir bölge olduğundan zemin riskli yerlerden'İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Cenk Yaltırak, aralarında Ayamama, Cendere, Ayazmadere, Kurbağalıdere, Kuşdili, Kağıthane, Göksu, Küçüksu ve her iki Çekmece Gölleri’nin olduğu kısımların taşıma gücünün düşük, deprem yükleri altında sıvılaşma eğiliminde olan zemin yapısına sahip alanlar olduğuna dikkat çekiyor:

https://sputniknews.com.tr/20230327/17-agustos-depreminde-270-kayip-veren-avcilar-depreme-hazir-mi-caba-olmus-ama-mesafe-alinamamis-1068788332.html

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