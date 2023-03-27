'TikTok Amerika için tehditse, Türkiye'deki bir insan için de Batı sosyal medya platformları tehdit'

"2016 seçiminden sonra Cambridge Analytica ile alakalı Zuckerberg ile de böyle oturumlar yapılmıştı. O zaman da çok cahilce sorular vardı. Yine çok cahilce sorular var. Ama Kongre üyelerinin çapı, kapsamı bu kadar diyorlar. Çoğu yaşlı zaten. O yüzden çok komik sorular da vardı. TikTok CEO’su çok sabırlı şekilde cevaplar verdi. Bu Yapılan yorumlar TikTok CEO'sunun yıldızlaştığı yolunda. Bu sorular ve cevapları TikTok'u yasaklamak için Amerikan kamuoyundaki özellikle gençleri ikna edemeyeceklerini ve hatta bu şekilde sahneye çıkmasına izin verilerek TikTok CEO'suna itibar kazandırdığı yolunda. Yakışıklı olduğuyla ilgili yorumlar da vardı. ABD kamuoyunu tamamen ikna edememiş gibi, çünkü hem sorular çok kötüydü, bütün sosyal medya platformlarını ilgilendiriyordu. Şüphe üzerinden TikTok'la ilgili bazı şeyler, örneğin Amerika'daki bir gazetecinin konum bilgilerini izleme iddiaları vardı. TikTok’un bununla ilgili açıklamasında ‘kendi içimizde tespit ettik ve çalışanı kovduk’ diye zaten şirket kendisi itiraf etmişti. Bu tarz şeyler bütün platformlarda oluyor. Geçtiğimiz aylarda Twitter'ın belgelerini konuştuk. Onda da eski CIA ajanlarının hesaplarına, özellikle Ortadoğu bölgesinde izin verildiğine dair belgeler vardı. Onu Twitter da yapıyor, TikTok da yeri geldiğinde yapıyor. Bu platformların hepsini bir arada tartışmak gerek. Herhangi bir ülkeye bağlı olup olmadığına bakılmadan. Çok ciddi veri topluyorlar, çok ciddi manipüleler yapılabiliyor. Ama bu sadece TikTok için geçerli değil."