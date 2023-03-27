https://sputniknews.com.tr/20230327/tff-hakemlerimizin-5-haftada-3-mactan-fazla-gorev-alamama-kriteri-kaldirildi-1068799694.html

TFF: Hakemlerin 5 haftada 3 maçtan fazla görev alamama kriteri kaldırıldı

TFF: Hakemlerin 5 haftada 3 maçtan fazla görev alamama kriteri kaldırıldı

TFF'nin açıklamasında, "Hakemlerimizin 5 haftada 3 maçtan fazla görev alamama kriteri bu haftadan itibaren şampiyonluk ve ligde kalma mücadelelerinin kritik... 27.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-27T12:34+0300

2023-03-27T12:34+0300

2023-03-27T12:34+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

hakem

maç

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hakem görevlendirilmesine ilişkin açıklama yaptı.TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Hakemlerimizin 5 haftada 3 maçtan fazla görev alamama kriteri bu haftadan itibaren şampiyonluk ve ligde kalma mücadelelerinin kritik hale gelmesinden dolayı kaldırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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türkiye futbol federasyonu (tff), hakem, maç