https://sputniknews.com.tr/20230327/tff-hakemlerimizin-5-haftada-3-mactan-fazla-gorev-alamama-kriteri-kaldirildi-1068799694.html
TFF: Hakemlerin 5 haftada 3 maçtan fazla görev alamama kriteri kaldırıldı
TFF: Hakemlerin 5 haftada 3 maçtan fazla görev alamama kriteri kaldırıldı
TFF'nin açıklamasında, "Hakemlerimizin 5 haftada 3 maçtan fazla görev alamama kriteri bu haftadan itibaren şampiyonluk ve ligde kalma mücadelelerinin kritik... 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T12:34+0300
2023-03-27T12:34+0300
2023-03-27T12:34+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
hakem
maç
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hakem görevlendirilmesine ilişkin açıklama yaptı.TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Hakemlerimizin 5 haftada 3 maçtan fazla görev alamama kriteri bu haftadan itibaren şampiyonluk ve ligde kalma mücadelelerinin kritik hale gelmesinden dolayı kaldırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
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türkiye futbol federasyonu (tff), hakem, maç
türkiye futbol federasyonu (tff), hakem, maç
TFF: Hakemlerin 5 haftada 3 maçtan fazla görev alamama kriteri kaldırıldı
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TFF'nin açıklamasında, "Hakemlerimizin 5 haftada 3 maçtan fazla görev alamama kriteri bu haftadan itibaren şampiyonluk ve ligde kalma mücadelelerinin kritik hale gelmesinden dolayı kaldırılmıştır" denildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hakem görevlendirilmesine ilişkin açıklama yaptı.
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Hakemlerimizin 5 haftada 3 maçtan fazla görev alamama kriteri bu haftadan itibaren şampiyonluk ve ligde kalma mücadelelerinin kritik hale gelmesinden dolayı kaldırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.