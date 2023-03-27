Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20230327/tff-hakemlerimizin-5-haftada-3-mactan-fazla-gorev-alamama-kriteri-kaldirildi-1068799694.html
TFF: Hakemlerin 5 haftada 3 maçtan fazla görev alamama kriteri kaldırıldı
TFF: Hakemlerin 5 haftada 3 maçtan fazla görev alamama kriteri kaldırıldı
TFF'nin açıklamasında, "Hakemlerimizin 5 haftada 3 maçtan fazla görev alamama kriteri bu haftadan itibaren şampiyonluk ve ligde kalma mücadelelerinin kritik... 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T12:34+0300
2023-03-27T12:34+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
hakem
maç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/08/0c/1047964354_4:0:2194:1232_1920x0_80_0_0_8b3fee17ce8da1844ca533d611ebaf0b.png
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hakem görevlendirilmesine ilişkin açıklama yaptı.TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Hakemlerimizin 5 haftada 3 maçtan fazla görev alamama kriteri bu haftadan itibaren şampiyonluk ve ligde kalma mücadelelerinin kritik hale gelmesinden dolayı kaldırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230318/mhk-baskani-lale-ortadan-iddialara-yanit-maclar-sirasinda-asla-var-merkezine-girilmedi-1068429318.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/08/0c/1047964354_361:0:2004:1232_1920x0_80_0_0_999e389b6a316d3261d265f7af839f59.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye futbol federasyonu (tff), hakem, maç
türkiye futbol federasyonu (tff), hakem, maç

TFF: Hakemlerin 5 haftada 3 maçtan fazla görev alamama kriteri kaldırıldı

12:34 27.03.2023
© AASüper Lig - hakem
Süper Lig - hakem - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2023
© AA
Abone olTelegram
TFF'nin açıklamasında, "Hakemlerimizin 5 haftada 3 maçtan fazla görev alamama kriteri bu haftadan itibaren şampiyonluk ve ligde kalma mücadelelerinin kritik hale gelmesinden dolayı kaldırılmıştır" denildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hakem görevlendirilmesine ilişkin açıklama yaptı.
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Hakemlerimizin 5 haftada 3 maçtan fazla görev alamama kriteri bu haftadan itibaren şampiyonluk ve ligde kalma mücadelelerinin kritik hale gelmesinden dolayı kaldırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Türkiye’nin ilk kadın futbol antrenörü ve FIFA kokartlı ilk kadın hakemi Lale Orta - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2023
TÜRKİYE
MHK Başkanı Lale Orta'dan iddialara yanıt: Maçlar sırasında asla VAR Merkezi'ne girilmedi
18 Mart, 12:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала