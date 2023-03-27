Siyaset bilimci Doç. Dr. Kuru: Yüzde 1 oya karşılık gelen 513 bin seçmen adres kayıt sisteminde yok

"Bunun denetlenmesi ve kontrol edilmesi çok zor. TÜİK ve YSK verisini kıyasladım. En az 513 bin seçmenin şu an fazladan eklendiğini, bunun açıklanamadığını düşünüyorum. Karşıma çıkan rakam 60 milyon 400 bin ama YSK 60 milyon 900 bin küsür rakam açıkladı. 500 bin seçmen girişi TÜİK verisiyle açıklanamıyor. Doğum–ölüm ve yabancı seçmen verisiyle açıklanamayan fazlalık var. 500 bin seçmen, kayıtlı seçmenin yüzde 1’ine tekabül ediyor ve yüzde 50+1 ile kazanılan seçimde son derece etkili olur. Bazı illerde birkaç seçmenin oyuyla bile milletvekili sayısı değişebiliyor.”