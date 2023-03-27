https://sputniknews.com.tr/20230327/sanliurfa-bir-kez-daha-sele-teslim-oldu-yollar-gole-dondu-evleri-su-basti-1068791010.html

Şanlıurfa bir kez daha sele teslim oldu: Yollar göle döndü, evleri su bastı

Şanlıurfa bir kez daha sele teslim oldu: Yollar göle döndü, evleri su bastı

Şanlıurfa'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde yollar göle döndü, köy yolları kapandı. 27.03.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

şanlıurfa

sel

sağanak

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otomobil

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Kent merkezinde akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış başladı. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı küçük derelerde taşkın meydana geldi. Sağanağa hazırlıksız yakalananlar trafikte ilerlemekte zorlandı.Otomobil uçuruma yuvarlandıEyyübiye-Akçakale çevre yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu, bir otomobil uçuruma yuvarlandı. Yaşanan kazada iki kişi yaralandı.Karaköprü ilçesinde köy bağlantı yolu kapandıŞiddetli sağanak kırsalda etkili oldu. Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Tülmen Mahallesi sel sularına teslim oldu. Yarımtepe, Akpınar ve Akçahisar kırsal mahallelerini birbirine bağlayan grup yolları ise sel nedeniyle kapandı. Yağışın gece boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20230327/mart-kapidan-baktirdi-hava-sicakliklarinda-ani-dusus-etkili-olacak-carsamba-gunune-dikkat-1068786159.html

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