https://sputniknews.com.tr/20230327/sanliurfa-bir-kez-daha-sele-teslim-oldu-yollar-gole-dondu-evleri-su-basti-1068791010.html
Şanlıurfa bir kez daha sele teslim oldu: Yollar göle döndü, evleri su bastı
Şanlıurfa bir kez daha sele teslim oldu: Yollar göle döndü, evleri su bastı
Şanlıurfa'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde yollar göle döndü, köy yolları kapandı. 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T10:15+0300
2023-03-27T10:15+0300
2023-03-27T10:28+0300
türkiye
şanlıurfa
sel
sağanak
baskın
otomobil
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Kent merkezinde akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış başladı. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı küçük derelerde taşkın meydana geldi. Sağanağa hazırlıksız yakalananlar trafikte ilerlemekte zorlandı.Otomobil uçuruma yuvarlandıEyyübiye-Akçakale çevre yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu, bir otomobil uçuruma yuvarlandı. Yaşanan kazada iki kişi yaralandı.Karaköprü ilçesinde köy bağlantı yolu kapandıŞiddetli sağanak kırsalda etkili oldu. Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Tülmen Mahallesi sel sularına teslim oldu. Yarımtepe, Akpınar ve Akçahisar kırsal mahallelerini birbirine bağlayan grup yolları ise sel nedeniyle kapandı. Yağışın gece boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230327/mart-kapidan-baktirdi-hava-sicakliklarinda-ani-dusus-etkili-olacak-carsamba-gunune-dikkat-1068786159.html
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şanlıurfa, sel, sağanak, baskın, otomobil
şanlıurfa, sel, sağanak, baskın, otomobil
Şanlıurfa bir kez daha sele teslim oldu: Yollar göle döndü, evleri su bastı
10:15 27.03.2023 (güncellendi: 10:28 27.03.2023) Abone ol
Şanlıurfa'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde yollar göle döndü, köy yolları kapandı.
Kent merkezinde akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış başladı. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı küçük derelerde taşkın meydana geldi. Sağanağa hazırlıksız yakalananlar trafikte ilerlemekte zorlandı.
Otomobil uçuruma yuvarlandı
Eyyübiye-Akçakale çevre yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu, bir otomobil uçuruma yuvarlandı. Yaşanan kazada iki kişi yaralandı.
Karaköprü ilçesinde köy bağlantı yolu kapandı
Şiddetli sağanak kırsalda etkili oldu. Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Tülmen Mahallesi sel sularına teslim oldu. Yarımtepe, Akpınar ve Akçahisar kırsal mahallelerini birbirine bağlayan grup yolları ise sel nedeniyle kapandı. Yağışın gece boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.