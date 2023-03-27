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Şanlıurfa bir kez daha sele teslim oldu: Yollar göle döndü, evleri su bastı
Şanlıurfa bir kez daha sele teslim oldu: Yollar göle döndü, evleri su bastı
Şanlıurfa'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde yollar göle döndü, köy yolları kapandı. 27.03.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
şanlıurfa
sel
sağanak
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otomobil
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Kent merkezinde akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış başladı. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı küçük derelerde taşkın meydana geldi. Sağanağa hazırlıksız yakalananlar trafikte ilerlemekte zorlandı.Otomobil uçuruma yuvarlandıEyyübiye-Akçakale çevre yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu, bir otomobil uçuruma yuvarlandı. Yaşanan kazada iki kişi yaralandı.Karaköprü ilçesinde köy bağlantı yolu kapandıŞiddetli sağanak kırsalda etkili oldu. Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Tülmen Mahallesi sel sularına teslim oldu. Yarımtepe, Akpınar ve Akçahisar kırsal mahallelerini birbirine bağlayan grup yolları ise sel nedeniyle kapandı. Yağışın gece boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230327/mart-kapidan-baktirdi-hava-sicakliklarinda-ani-dusus-etkili-olacak-carsamba-gunune-dikkat-1068786159.html
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şanlıurfa, sel, sağanak, baskın, otomobil
şanlıurfa, sel, sağanak, baskın, otomobil

Şanlıurfa bir kez daha sele teslim oldu: Yollar göle döndü, evleri su bastı

10:15 27.03.2023 (güncellendi: 10:28 27.03.2023)
© İHA / BEKİR ŞEYHANLIŞanlıurfa bir kez daha sele teslim oldu: Yollar göle döndü, evleri su bastı
Şanlıurfa bir kez daha sele teslim oldu: Yollar göle döndü, evleri su bastı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2023
© İHA / BEKİR ŞEYHANLI
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Şanlıurfa'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde yollar göle döndü, köy yolları kapandı.
Kent merkezinde akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış başladı. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı küçük derelerde taşkın meydana geldi. Sağanağa hazırlıksız yakalananlar trafikte ilerlemekte zorlandı.

Otomobil uçuruma yuvarlandı

Eyyübiye-Akçakale çevre yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu, bir otomobil uçuruma yuvarlandı. Yaşanan kazada iki kişi yaralandı.

Karaköprü ilçesinde köy bağlantı yolu kapandı

Şiddetli sağanak kırsalda etkili oldu. Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Tülmen Mahallesi sel sularına teslim oldu. Yarımtepe, Akpınar ve Akçahisar kırsal mahallelerini birbirine bağlayan grup yolları ise sel nedeniyle kapandı. Yağışın gece boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Yağmur- Sağanak yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2023
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