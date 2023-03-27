https://sputniknews.com.tr/20230327/sanayide-kapasite-kullanimi-azaldi-1068792278.html

Sanayide kapasite kullanımı azaldı

Sanayide kapasite kullanımı azaldı

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 1.5 puan azalarak yüzde 74.2 seviyesinde... 27.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-27T11:05+0300

2023-03-27T11:05+0300

2023-03-27T11:10+0300

ekonomi

sanayi

imalat sanayi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/01/0d/1052692859_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b2199ae018488db3f3be6dc04e5d2d42.jpg

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 1.5 puan azalarak yüzde 74.2 seviyesinde gerçekleşti.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 1.7 puan azalarak yüzde 73.5 seviyesinde gerçekleşti.Açıklamada, 2023 yılı Mart ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1727 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildiği belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20230318/savunma-sanayisinde-isbirligi-yapilan-ulke-sayisi-84e-ulasti-1068434938.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sanayi, imalat sanayi