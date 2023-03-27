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https://sputniknews.com.tr/20230327/sanayide-kapasite-kullanimi-azaldi-1068792278.html
Sanayide kapasite kullanımı azaldı
Sanayide kapasite kullanımı azaldı
İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 1.5 puan azalarak yüzde 74.2 seviyesinde... 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T11:05+0300
2023-03-27T11:10+0300
ekonomi
sanayi
imalat sanayi
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İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 1.5 puan azalarak yüzde 74.2 seviyesinde gerçekleşti.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 1.7 puan azalarak yüzde 73.5 seviyesinde gerçekleşti.Açıklamada, 2023 yılı Mart ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1727 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildiği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230318/savunma-sanayisinde-isbirligi-yapilan-ulke-sayisi-84e-ulasti-1068434938.html
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sanayi, imalat sanayi
sanayi, imalat sanayi

Sanayide kapasite kullanımı azaldı

11:05 27.03.2023 (güncellendi: 11:10 27.03.2023)
© AAsanayi -işçi
sanayi -işçi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2023
© AA
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İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 1.5 puan azalarak yüzde 74.2 seviyesinde gerçekleşti.
İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 1.5 puan azalarak yüzde 74.2 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 1.7 puan azalarak yüzde 73.5 seviyesinde gerçekleşti.
Açıklamada, 2023 yılı Mart ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1727 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildiği belirtildi.
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