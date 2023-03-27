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https://sputniknews.com.tr/20230327/sahte-hesap-sanliurfada-okullari-tatil-etti-1068799392.html
Sahte hesap, Şanlıurfa'da okulları tatil etti
Sahte hesap, Şanlıurfa'da okulları tatil etti
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan’ın adına açılan sahte sosyal medya hesabından şiddetli yağış nedeniyle kentte okulların tatil edildiği duyuruldu. Paylaşımı... 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T12:26+0300
2023-03-27T12:26+0300
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Şanlıurfa'da yeni şiddetli yağış etkili olmaya başladı. Kent merkezinde su baskınları yaşandı, yollar göle döndü.Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan’a ait olduğu düşünülen ancak sahte olan sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımda yağış nedeniyle kentte okulların tatil edildiği duyuruldu. Ancak daha sonradan paylaşımın, Vali Ayhan adına açılan sahte hesaptan yapıldığı ortaya çıktı.Vali Ayhan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yapılan sahte duyurulara değerli hemşehrilerimizin itibar etmemelerini rica ediyorum." dedi.Sahte beyanlarda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacağını belirten Ayhan, İlimizdeki tüm okullarda yarın eğitim-öğretim faaliyetleri devam edecektir.
https://sputniknews.com.tr/20230327/sanliurfa-bir-kez-daha-sele-teslim-oldu-yollar-gole-dondu-evleri-su-basti-1068791010.html
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türkiye, şanlıurfa, okul, vali, sosyal medya
türkiye, şanlıurfa, okul, vali, sosyal medya

Sahte hesap, Şanlıurfa'da okulları tatil etti

12:26 27.03.2023
© İHAŞanlıurfa sağanak
Şanlıurfa sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2023
© İHA
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Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan’ın adına açılan sahte sosyal medya hesabından şiddetli yağış nedeniyle kentte okulların tatil edildiği duyuruldu. Paylaşımı yalanlayan Vali Ayhan okullarda eğitim öğretimin devam edeceğini açıkladı.
Şanlıurfa'da yeni şiddetli yağış etkili olmaya başladı. Kent merkezinde su baskınları yaşandı, yollar göle döndü.
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan’a ait olduğu düşünülen ancak sahte olan sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımda yağış nedeniyle kentte okulların tatil edildiği duyuruldu. Ancak daha sonradan paylaşımın, Vali Ayhan adına açılan sahte hesaptan yapıldığı ortaya çıktı.
Vali Ayhan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yapılan sahte duyurulara değerli hemşehrilerimizin itibar etmemelerini rica ediyorum." dedi.

Sahte beyanlarda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacağını belirten Ayhan, İlimizdeki tüm okullarda yarın eğitim-öğretim faaliyetleri devam edecektir.
Şanlıurfa bir kez daha sele teslim oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2023
TÜRKİYE
Şanlıurfa bir kez daha sele teslim oldu: Yollar göle döndü, evleri su bastı
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