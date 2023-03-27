Rusya’da zırhlı teçhizata karşı yeni insansız kara aracı geliştirildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Değişen seçim yasası kime ne kazandıracak, ne kaybettirecek?
17:03
87 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
En acı tiyatro günü
18:34
109 dk
Z RAPORU
İYİ Parti'den Erdoğan'ın adaylığına itiraz
21:13
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:05
114 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Aysel Alp'le Ankara'dan Haber Var
09:01
59 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
3 dk
ÖZEL HABER
Batı medyası: ABD Ortadoğu’yu Rusya ve Çin’e kaptırdı
10:33
3 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:01
12 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Rahmaninov'un Ölüm Yıldönümü
11:13
11 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
14 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
18 dk
ÖZEL HABER
Batı medyası: ABD Ortadoğu’yu Rusya ve Çin’e kaptırdı
12:22
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:50
119 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
59 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Rahmaninov'un Ölüm Yıldönümü
14:54
11 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230327/rusyada-zirhli-techizata-karsi-yeni-insansiz-kara-araci-gelistirildi-1068823501.html
Rusya’da zırhlı teçhizata karşı yeni insansız kara aracı geliştirildi
Rusya’da zırhlı teçhizata karşı yeni insansız kara aracı geliştirildi
Rus Tasarım Bürosu Spektr Engineering İcra Direktörü Andrey Bratenkov, zırhlı araçların imha edilmesi için Yojik adı verilen yeni robotik platform geliştirdi. 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T23:03+0300
2023-03-27T23:04+0300
dünya
rusya
teçhizat
zırhlı araç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/16/1067385153_0:158:3081:1891_1920x0_80_0_0_0682930973c9dd113ba46723efc55c8e.jpg
Rus Tasarım Bürosu İcra Direktörü Bratenkov, Rus medyasına yaptığı açıklamada, yeni geliştirdikleri Yojik insansız kara aracının 5 kilogram mühimmat taşıyabildiği ve menzilinin 5 kilometre olduğunu belirtti. Bratenkov açıklamasında “Platform, devrilse de hareket edebiliyor. Yurtdışında bu tür araçları kullanma deneyimine baktık ve mümkün olan en ucuz cihazı yapmamız gerektiği sonucuna vardık. Onu, zırhlı araçların imhası için bir platform olarak sunmayı planlıyoruz. Mühimmat ağırlığının 10 kiloya çıkarılması planlanıyor” ifadelerini kullandı.Aracın tahkimat ve siperdeki düşman askerini etkisiz hale getirmek ve zırhlı araçları imha etmek için geliştirildiğini dile getiren Bratenkov, aracın tekerlekli olduğunu belirterek, “Paletli seçenek teknik olarak daha pahalıya mal olacak. Tekerlekli platformun geometrik arazi kabiliyeti çok daha yüksek. Bu, işlem maliyeti ve bekası açısından en iyi seçenek” dedi.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/16/1067385153_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_5a8d9aca3cd894c1a7caeba31fcacf54.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, teçhizat, zırhlı araç
rusya, teçhizat, zırhlı araç

Rusya’da zırhlı teçhizata karşı yeni insansız kara aracı geliştirildi

23:03 27.03.2023 (güncellendi: 23:04 27.03.2023)
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Multimedya arşivine gidinRusya
Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2023
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rus Tasarım Bürosu Spektr Engineering İcra Direktörü Andrey Bratenkov, zırhlı araçların imha edilmesi için Yojik adı verilen yeni robotik platform geliştirdi.
Rus Tasarım Bürosu İcra Direktörü Bratenkov, Rus medyasına yaptığı açıklamada, yeni geliştirdikleri Yojik insansız kara aracının 5 kilogram mühimmat taşıyabildiği ve menzilinin 5 kilometre olduğunu belirtti. Bratenkov açıklamasında “Platform, devrilse de hareket edebiliyor. Yurtdışında bu tür araçları kullanma deneyimine baktık ve mümkün olan en ucuz cihazı yapmamız gerektiği sonucuna vardık. Onu, zırhlı araçların imhası için bir platform olarak sunmayı planlıyoruz. Mühimmat ağırlığının 10 kiloya çıkarılması planlanıyor” ifadelerini kullandı.
Aracın tahkimat ve siperdeki düşman askerini etkisiz hale getirmek ve zırhlı araçları imha etmek için geliştirildiğini dile getiren Bratenkov, aracın tekerlekli olduğunu belirterek, “Paletli seçenek teknik olarak daha pahalıya mal olacak. Tekerlekli platformun geometrik arazi kabiliyeti çok daha yüksek. Bu, işlem maliyeti ve bekası açısından en iyi seçenek” dedi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала