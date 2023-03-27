https://sputniknews.com.tr/20230327/rusyada-zirhli-techizata-karsi-yeni-insansiz-kara-araci-gelistirildi-1068823501.html
Rusya’da zırhlı teçhizata karşı yeni insansız kara aracı geliştirildi
Rusya’da zırhlı teçhizata karşı yeni insansız kara aracı geliştirildi
Rus Tasarım Bürosu Spektr Engineering İcra Direktörü Andrey Bratenkov, zırhlı araçların imha edilmesi için Yojik adı verilen yeni robotik platform geliştirdi. 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T23:03+0300
2023-03-27T23:03+0300
2023-03-27T23:04+0300
dünya
rusya
teçhizat
zırhlı araç
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Rus Tasarım Bürosu İcra Direktörü Bratenkov, Rus medyasına yaptığı açıklamada, yeni geliştirdikleri Yojik insansız kara aracının 5 kilogram mühimmat taşıyabildiği ve menzilinin 5 kilometre olduğunu belirtti. Bratenkov açıklamasında “Platform, devrilse de hareket edebiliyor. Yurtdışında bu tür araçları kullanma deneyimine baktık ve mümkün olan en ucuz cihazı yapmamız gerektiği sonucuna vardık. Onu, zırhlı araçların imhası için bir platform olarak sunmayı planlıyoruz. Mühimmat ağırlığının 10 kiloya çıkarılması planlanıyor” ifadelerini kullandı.Aracın tahkimat ve siperdeki düşman askerini etkisiz hale getirmek ve zırhlı araçları imha etmek için geliştirildiğini dile getiren Bratenkov, aracın tekerlekli olduğunu belirterek, “Paletli seçenek teknik olarak daha pahalıya mal olacak. Tekerlekli platformun geometrik arazi kabiliyeti çok daha yüksek. Bu, işlem maliyeti ve bekası açısından en iyi seçenek” dedi.
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rusya, teçhizat, zırhlı araç
rusya, teçhizat, zırhlı araç
Rusya’da zırhlı teçhizata karşı yeni insansız kara aracı geliştirildi
23:03 27.03.2023 (güncellendi: 23:04 27.03.2023) Abone ol
Rus Tasarım Bürosu Spektr Engineering İcra Direktörü Andrey Bratenkov, zırhlı araçların imha edilmesi için Yojik adı verilen yeni robotik platform geliştirdi.
Rus Tasarım Bürosu İcra Direktörü Bratenkov, Rus medyasına yaptığı açıklamada, yeni geliştirdikleri Yojik insansız kara aracının 5 kilogram mühimmat taşıyabildiği ve menzilinin 5 kilometre olduğunu belirtti. Bratenkov açıklamasında “Platform, devrilse de hareket edebiliyor. Yurtdışında bu tür araçları kullanma deneyimine baktık ve mümkün olan en ucuz cihazı yapmamız gerektiği sonucuna vardık. Onu, zırhlı araçların imhası için bir platform olarak sunmayı planlıyoruz. Mühimmat ağırlığının 10 kiloya çıkarılması planlanıyor” ifadelerini kullandı.
Aracın tahkimat ve siperdeki düşman askerini etkisiz hale getirmek ve zırhlı araçları imha etmek için geliştirildiğini dile getiren Bratenkov, aracın tekerlekli olduğunu belirterek, “Paletli seçenek teknik olarak daha pahalıya mal olacak. Tekerlekli platformun geometrik arazi kabiliyeti çok daha yüksek. Bu, işlem maliyeti ve bekası açısından en iyi seçenek” dedi.