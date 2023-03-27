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Rusya: Var oluşumuzun tehlikeye girmesi hâlinde her düşmanı yok edebilecek silahlarımız var
Rusya: Var oluşumuzun tehlikeye girmesi hâlinde her düşmanı yok edebilecek silahlarımız var
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Rusya’nın, var oluşunu tehdit eden bir durumun oluşması hâlinde her düşmanını yok edebilecek modern... 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T14:18+0300
2023-03-27T15:00+0300
rusya
nikolay patruşev
nato
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Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev, Rossiyskaya Gazeta gazetesine açıklamalarında, “Rusya sabırlıdır, kimseyi askeri üstünlüğüyle korkutmaz. Ancak var oluşuna karşı bir tehdidin bulunması hâlinde, ABD dahil her düşmanı yok edebilecek modern ve eşsiz silahlara sahiptir” uyarısı yaptı.'Ukrayna, NATO ülkelerinin savaş kampına dönüştü'Bununla birlikte Patruşev, Kiev'e silah ve mühimmat veren ve Ukraynalı askerleri eğiten NATO ülkelerinin Ukrayna'yı büyük bir savaş kampına dönüştürdüğünü vurguladı.NATO üyelerinin Ukrayna'ya askeri yardım sunması ve askeri eğitmen göndermesinin söz konusu ülkelerin Moskova ve Kiev arasındaki çatışmanın katılımcıları olduğunu gösterdiğini belirten Patruşev, "NATO'nun amacı, Rusya'yı muharebe sahasında yenilgiye uğratmak ve ardından parçalara ayırmak" dedi.ABD'nin diğer ülkelerin egemenliğinin ihlali, başlatılan savaşlar ve çatışmalar, diğer ülkelerin vatandaşlarına yönelik hukuk dışı 'cadı avı' alanlarında 'şampiyon' olduğunu söyleyen Patruşev, "ABD hükümetinin hedefi, sistemsel kriz koşullarında halkının kafasını karıştırmak" ifadelerini kullandı.Patruşev, ABD'nin demokrasiye doğru ilerlemeye gerçekten karar vermesi ve müttefik tebaalarını aşağılamayı bırakması halinde Rusya'nın bundan memnuniyet duyacağının altını çizdi.'ABD'li siyasetçilerin Rusya'nın nükleer saldırıya yanıt veremeyeceğine dair düşünceleri çok tehlikeli' Patruşev, ABD'li siyasetçilerin Rusya'nın Washington tarafından düzenlenen bir önleyici nükleer saldırıya karşılık veremeyeceğine dair düşüncelerini eleştirdi. Rus yetkili, "Kendi propaganlarının esiri olan ABD'li siyasetçilerin, Rusya'yla doğrudan çatışma durumunda ABD'nin önleyici nükleer saldırı düzenleyecek güçte olduğundan ve daha sonra Rusya'nın buna karşılık veremeyeceğinden nedense hala daha eminler. Bu, dar görüşlü bir aptallık ve üstelik çok tehlikeli" değerlendirmesinde bulundu.
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rusya, nikolay patruşev, nato, ukrayna, abd
rusya, nikolay patruşev, nato, ukrayna, abd

Rusya: Var oluşumuzun tehlikeye girmesi hâlinde her düşmanı yok edebilecek silahlarımız var

14:18 27.03.2023 (güncellendi: 15:00 27.03.2023)
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 Özel askeri harekat - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2023
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Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Rusya’nın, var oluşunu tehdit eden bir durumun oluşması hâlinde her düşmanını yok edebilecek modern silahlara sahip olduğu uyarısı yaptı.
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev, Rossiyskaya Gazeta gazetesine açıklamalarında, “Rusya sabırlıdır, kimseyi askeri üstünlüğüyle korkutmaz. Ancak var oluşuna karşı bir tehdidin bulunması hâlinde, ABD dahil her düşmanı yok edebilecek modern ve eşsiz silahlara sahiptir” uyarısı yaptı.
Dmitriy Medvedev- Sputnik - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2023
Ukrayna krizi
Medvedev: Rusya ordusu gerekirse Lviv'e kadar ilerler
24 Mart, 10:26

'Ukrayna, NATO ülkelerinin savaş kampına dönüştü'

Bununla birlikte Patruşev, Kiev'e silah ve mühimmat veren ve Ukraynalı askerleri eğiten NATO ülkelerinin Ukrayna'yı büyük bir savaş kampına dönüştürdüğünü vurguladı.
NATO üyelerinin Ukrayna'ya askeri yardım sunması ve askeri eğitmen göndermesinin söz konusu ülkelerin Moskova ve Kiev arasındaki çatışmanın katılımcıları olduğunu gösterdiğini belirten Patruşev, "NATO'nun amacı, Rusya'yı muharebe sahasında yenilgiye uğratmak ve ardından parçalara ayırmak" dedi.

ABD'nin diğer ülkelerin egemenliğinin ihlali, başlatılan savaşlar ve çatışmalar, diğer ülkelerin vatandaşlarına yönelik hukuk dışı 'cadı avı' alanlarında 'şampiyon' olduğunu söyleyen Patruşev, "ABD hükümetinin hedefi, sistemsel kriz koşullarında halkının kafasını karıştırmak" ifadelerini kullandı.

Patruşev, ABD'nin demokrasiye doğru ilerlemeye gerçekten karar vermesi ve müttefik tebaalarını aşağılamayı bırakması halinde Rusya'nın bundan memnuniyet duyacağının altını çizdi.

'ABD'li siyasetçilerin Rusya'nın nükleer saldırıya yanıt veremeyeceğine dair düşünceleri çok tehlikeli'

Patruşev, ABD'li siyasetçilerin Rusya'nın Washington tarafından düzenlenen bir önleyici nükleer saldırıya karşılık veremeyeceğine dair düşüncelerini eleştirdi. Rus yetkili, "Kendi propaganlarının esiri olan ABD'li siyasetçilerin, Rusya'yla doğrudan çatışma durumunda ABD'nin önleyici nükleer saldırı düzenleyecek güçte olduğundan ve daha sonra Rusya'nın buna karşılık veremeyeceğinden nedense hala daha eminler. Bu, dar görüşlü bir aptallık ve üstelik çok tehlikeli" değerlendirmesinde bulundu.
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